Llaman a frenar escalada de hechos de intolerancia contra comunidad judía

Desde México, Mijal Malatón, hija de padres argentinos, abuela siria que vivió toda su vida en Israel, donde ella ha estado en distintas ocasiones, recientemente para apoyar a los familiares de las víctimas y de los cerca de 100 rehenes que aún permanecen secuestrados desde hace 8 meses por Hamás, llama a frenar la escalada de hechos de intolerancia contra la comunidad judía en el mundo, incluyendo la que vive en nuestro país, como ocurrió la semana pasada con la protesta a las afueras de la embajada en la Ciudad de México y en algunos campus universitarios.

“Todos estamos muy preocupados sobre lo que está pasando y como se están permitiendo estas manifestaciones violentas pro Palestina, que no tendrían nada de malo si no fueran contra Israel y contra los judíos, pero tristemente si lo son, como se ha permitido en las universidades también este tipo de cosas, entonces la verdad como judíos mexicanos estamos preocupados, tenemos mucho miedo, la verdad es algo que nunca pensamos”

En Israel, Mijal conoció a Ruth, mamá de Yair y Eitan Horn, de 45 y 37 años, respectivamente, también argentinos, quienes la mañana del 7 de octubre del año pasado se encontraban en el kibutz Nir Oz y de ahí desaparecieron sin que hasta el momento se hayan localizado sus cuerpos, por lo que asumen permanecen secuestrados en la Franja de Gaza. Yair es obrero de la construcción, mientras que Eitan trabaja en educación.

“Pudimos hablar con ella, es sin duda la mujer más fuerte que yo he conocido, solo se le quebró la voz una vez que para mí la verdad fue impresionante porque como mamá, como hermana, como amiga no podría imaginar saber que tus hijos del otro lado y no tener idea de que le están haciendo, no tener ni siquiera señales de vida”, expresó en entrevista con Excélsior.

En el país hebreo, la activista mexicana visitó este kibutz a un kilómetro de Gaza, donde fueran asesinados al menos 100 de los 400 habitantes y otros 17 secuestrados, trabajó de voluntaria en campos de cultivo y con el grupo de compañeros universitarios con los que viajó recaudó fondos para ayudar a sobrevivientes, llevó de comer, incluso asados argentinos, a familiares de las víctimas, así como a integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel con quienes convivieron en diferentes bases militares.

Durante este viaje también recorrieron el lugar donde se desarrolló el concierto Nova y en el que fueron asesinados 364 jóvenes, incluyendo el mexicano Orión Hernández, cuyos restos fueron recientemente sepultados en México.

“La postura que ha tomado México es una postura que a todos los judíos en el mundo le ha dolido y le ha pegado ya que Israel desde cualquier momento en que México lo ha solicitado Israel lo ha apoyado y esto se vio en el terremoto de 2017 vino el equipo de rescate de Israel a ayudar, a sacar a la gente de los escombros sin pensarlo dos veces y ahorita único caso en donde Israel necesita al mundo, Israel necesita más que nada a México, México le da la espalda”, señaló.

Este viernes que se cumplen 8 meses de la incursión violenta de Hamás a Israel y la posterior ofensiva militar a la Franja de Gaza, permanece en la mesa una propuesta de acuerdo que implicaría el cese al fuego por parte de Israel para la liberación de cautivos, la entrega de ayuda humanitaria a cambio de la liberación de sujetos palestinos presos en cárceles de Israel.