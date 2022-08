El Gobierno de México anunció la compra de 300,000 tratamientos antivirales orales contra el COVID-19, mismos que ayudarán a paliar los efectos de la pandemia en la salud de los mexicanos.

Los datos clínicos muestran que el tratamiento de Pfizer reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% (cuando se inicia tratamiento dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas) y en un 88% (iniciado dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas) en comparación con el placebo.

El Gobierno de México anunció el día de hoy la firma de un acuerdo de compra de la terapia antiviral oral contra el COVID-19 de Pfizer. Dicho contrato contempla la adquisición de 300,000 tratamientos orales los cuales iniciaron su llegada al país. Cabe destacar que el tratamiento antiviral de Pfizer, enfocado en administrarse en personas que poseen la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y que tengan alto riesgo de desarrollar complicaciones, fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) el pasado mes de enero de 2022, siendo la primera agencia de regulación sanitaria de América Latina en aprobarlo, y el segundo país de la región en ser suministrado.

El tratamiento de Pfizer incluye Nirmatrelvir, un novedoso inhibidor de proteasa que fue diseñado específicamente para bloquear la actividad de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el coronavirus necesita para lograr replicarse. Los datos muestran que este tratamiento reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% (cuando es iniciado dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas) y en un 88% (cuando es iniciado dentro del cuarto a quinto día posterior al inicio de los síntomas) en comparación con el placebo.

Para Constanza Losada, Presidenta y Directora General de Pfizer México, “este acuerdo nos ayuda a seguir trabajando de la mano con el Gobierno de México y así lograr nuestro objetivo compartido de abordar esta crisis de salud pública”. La líder de Pfizer celebró el esfuerzo de las autoridades mencionando que “la lucha y el compromiso para acabar con los efectos de la pandemia es una tarea de todos y esto se refleja en el acuerdo que hemos firmado para seguir buscando el bienestar de las personas”, afirmó.

Por su parte, la Directora Médica de Pfizer México, Yéssika Moreno enfatizó que “las terapias orales como los inhibidores de la proteasa pueden ayudar a reducir el riesgo de progresar a una forma grave de la enfermedad o a la muerte en pacientes que contraen COVID-19. Por lo tanto, una opción de tratamiento oral es una herramienta importante para ayudar a abordar el impacto del virus en los pacientes mexicanos como complemento a las campañas de vacunación”.

Compromiso con el acceso a la salud

Pfizer se ha comprometido a trabajar para lograr un acceso equitativo a nuestro tratamiento oral contra COVID-19 para los pacientes de alto riesgo que lo necesiten. Hasta la fecha, Pfizer ha suministrado más de 26.2 millones de tratamientos a 41 países de todo el mundo.

Pfizer ha establecido una estrategia integral en estrecha colaboración con los gobiernos de todo el mundo, los líderes internacionales de la salud global, incluido el Acelerador de Herramientas de COVID-19 (ACT-A) de la OMS, y los fabricantes mundiales para optimizar el suministro y el acceso del antiviral oral en todo el mundo.

Acerca del antiviral oral (tabletas de nirmatrelvir [PF-07321332] y tabletas de ritonavir)

El antiviral oral es una terapia inhibidora de la proteasa principal (Mpro) del SARS-CoV-2 (también conocido como inhibidor de la proteasa 3CL del SRAS-CoV-2). Se ha desarrollado para ser administrado por vía oral, de modo que pueda prescribirse al primer signo de infección, lo que podría ayudar a los pacientes a evitar una enfermedad grave (que puede conducir a la hospitalización y la muerte). Nirmatrelvir [PF-07321332], originado en los laboratorios Pfizer, está diseñado para bloquear la actividad de la Mpro, una enzima que el coronavirus necesita para multiplicarse y es única para los coronavirus y no se encuentra en los seres humanos. La coadministración con una dosis baja de ritonavir ayuda a ralentizar el metabolismo, o descomposición, del nirmatrelvir para que permanezca activo en el organismo durante más tiempo en concentraciones más altas para ayudar a combatir el virus.

El nirmatrelvir está diseñado para inhibir la replicación del virus en una fase conocida como proteólisis, donde las proteínas que conformarán los nuevos virus requieren ser preparadas por esta proteasa para luego ensamblarse y conformar nuevos virus; esto se produce antes de la replicación del ARN viral. En estudios preclínicos, el nirmatrelvir no demostró evidencia de interacciones mutagénicas con el ADN.

Las variantes actuales de interés pueden ser resistentes a los tratamientos que actúan uniéndose a la proteína de espiga que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2. El antiviral oral, sin embargo, actúa a nivel intracelular uniéndose a la Mpro altamente conservada del virus del SARS-CoV-2 para inhibir la replicación viral. El Nirmatrelvir ha demostrado una actividad antiviral consistente in vitro contra las variantes anteriores y actuales de interés (es decir, Alfa, Beta, Delta, Gamma, Lambda, Mu y Omicron). Esta proteasa es fundamental en la reproducción del virus, a diferencia de la proteína de espiga, lo que la hace altamente conservada entre variantes y otros virus de la familia Coronaviridae (SARS y MERS).

Acerca del programa de desarrollo EPIC

El programa de desarrollo de fase 2/3 EPIC (Evaluación de la Inhibición de la Proteasa para COVID-19) para el antiviral oral consta de cuatro ensayos clínicos que abarcan un amplio espectro de participantes, incluidos los adultos que han estado expuestos al virus a través de contactos domésticos, los adultos tanto con riesgo estándar como con alto riesgo de evolucionar a una enfermedad grave, y los niños menores de 18 años con riesgo de evolucionar a una enfermedad grave.

En julio de 2021, Pfizer inició el primero de estos ensayos, conocido como EPIC-HR (Evaluación de la Inhibición de la Proteasa para COVID-19 en Pacientes de Alto Riesgo), un estudio aleatorizado y doble ciego de adultos no hospitalizados con COVID-19, que están en alto riesgo de progresar a una enfermedad grave. Por recomendación de un Comité de Supervisión de Datos independiente y en consulta con la FDA de los Estados Unidos, Pfizer suspendió la inscripción en el estudio en noviembre de 2021 debido a la alta eficacia demostrada en estos resultados. Los resultados del análisis final de EPIC-HR se publicaron en línea en The New England Journal of Medicine el 16 de febrero de 2022.

En agosto de 2021, Pfizer comenzó la fase 2/3 EPIC-SR (Evaluación de la Inhibición de la Proteasa para COVID-19 en pacientes de Riesgo Estándar), para evaluar la eficacia y la seguridad en adultos con un diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2 que están en riesgo estándar (es decir, bajo riesgo de hospitalización o muerte). En este estudio se busca establecer si en este grupo de personas de bajo riesgo podrían beneficiarse en relación con la reducción en la intensidad o días de síntomas. Se han comunicado los datos provisionales de este estudio.

Para más información sobre los ensayos clínicos EPIC de fase 2/3 del antiviral oral, visite clinicaltrials.gov.

Acerca de los resultados finales de EPIC-HR

En el análisis final del criterio de valoración primario de todos los pacientes inscritos en EPIC-HR, se observó una reducción del 89% de las hospitalizaciones o muertes por cualquier causa relacionadas con COVID-19 en comparación con el placebo en los pacientes tratados dentro de los tres días siguientes al inicio de los síntomas, lo que coincide con el análisis provisional. Además, se observó un perfil de seguridad consistente.

El seguimiento hasta 28 días posterior a la aleatorización en el estudio se encontró que el 0,7% de los pacientes que recibieron el antiviral oral fueron hospitalizados (5/697 hospitalizados sin muertes) sin muertes, en comparación con el 6,5% de los pacientes que recibieron placebo y fueron hospitalizados o murieron (44/682 hospitalizados con 9 muertes posteriores). La significación estadística de estos resultados fue alta (p<0,0001). En un criterio de valoración secundario, el antiviral oral redujo el riesgo de hospitalización o muerte por cualquier causa en un 88% en comparación con el placebo en los pacientes tratados dentro de los cinco días siguientes al inicio de los síntomas; hasta el día 28 después de la aleatorización el 0,8% de los pacientes que recibieron el antiviral oral fueron hospitalizados o murieron (8/1039 hospitalizados sin muertes), en comparación con el 6,3% de los pacientes que recibieron placebo (66/1046 hospitalizados con 12 muertes posteriores), con una alta significación estadística (p<0,0001). En la población general del estudio hasta el día 34, no se registraron muertes en los pacientes que recibieron el antiviral oral, en comparación con 13 muertes en los pacientes que recibieron placebo.

En el ensayo EPIC-HR, en un criterio de valoración secundario, se ha evaluado la carga viral de SARS-CoV-2 al inicio y en el día 5 en 1574 pacientes. Tras tener en cuenta la carga viral basal, la región geográfica y el estado serológico, el antiviral oral redujo la carga viral en aproximadamente 10 veces en relación con el placebo cuando el tratamiento se inició en los tres días siguientes al inicio de los síntomas, lo que indica una sólida actividad contra el SARS-CoV-2 y representa la mayor reducción de la carga viral notificada hasta la fecha para un agente oral de COVID-19. Este hallazgo también se reportó en misma medida en el estudio en pacientes de riesgo estándar y en el de prevención de infección.

Los acontecimientos adversos emergentes del tratamiento fueron comparables entre el antiviral oral (23%) y el placebo (24%), la mayoría de los cuales fueron de intensidad leve. Se observaron menos acontecimientos adversos graves (1,6% frente a 6,6%) y la interrupción del fármaco del estudio debido a acontecimientos adversos (2,1% frente a 4,2%) en los pacientes dosificados con el antiviral oral, en comparación con el placebo, respectivamente.