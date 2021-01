Alcalde ofrece complejo Rosa Mística para que se convierta en un centro de vacunación regional

La vacuna no debe ser un tema de partidos

El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, informó que en esta semana llegará un refrigerador con la capacidad para conservar la vacuna contra Covid-19, por lo que hizo un llamado al gobierno federal para que el Complejo Rosa Mística se convierta en un centro de vacunación regional.

El Edil de Huixquilucan, reiteró que hoy más que nunca, los gobiernos deben de ver por la vida de las personas. En este sentido, precisó que la aplicación de la vacuna no debe ser un tema de partidos políticos. «Tenemos que ver por la vida de la gente, no por votos. No es el momento de tener votos con una tragedia como la que estamos viviendo», indicó.

Vargas del Villar recordó, que Huixquilucan cuenta con recursos para adquirir la vacuna para sus pobladores. Señaló que mantiene comunicación con empresas farmacéuticas para poder adquirir vacunas, ya que son muy importantes para poder salvar vidas.

El Alcalde, enfatizó que Huixquilucan es el primer municipio en tener un refrigerador para conservar las vacunas, lo que se logró gracias al manejo responsable de las finanzas municipales.

Por ello, se comprometió a seguir trabajando, de la mano de su equipo y de la población, por la vida de todos los habitantes del municipio, al tiempo de llamar a la ciudadanía a seguir cuidándose para evitar más contagios.