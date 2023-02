Los ayatollahs israelís

Una mujer israelí se presentó el domingo en la Plaza del Muro de los Lamentos vistiendo solo ropa interior y con la palabra “Bibi” escrita en el muslo, aparentemente en un mensaje al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y para protestar contra un reciente proyecto de ley ultraortodoxo que busca criminalizar a las mujeres por vestirse sin pudor.

Algunas otras mujeres se acercaron a la mujer de 35 años y otras personas le gritaron por un acto de provocación. Los agentes de policía en el lugar la escoltaron fuera del lugar y la detuvieron para interrogarla.

El rabino del Muro de los Lamentos, Shmuel Rabinovitch, expresó conmoción y tristeza por lo que vio como un acto despreciable. Dijo: “El Muro Occidental es un lugar sagrado para todos los judíos. Debe mantenerse fuera de cualquier conflicto y provocación”.

La protesta de la mujer fue una reacción al intento del partido ultraortodoxo Shas la semana anterior de aprobar lo que se denominó la “ley de mangas”. El proyecto de ley establece reglas de conducta que prohíben el uso de cualquier instrumento musical e implementan un estricto código de vestimenta para el Western Wall Plaza. Las violaciones de las nuevas reglas podrían significar seis meses de prisión y una multa de 10,000 shekel ($2,840).

El proyecto de ley provocó una tormenta en la Knesset y más allá, lo que se sumó a las ya altas tensiones dentro del parlamento israelí por la reforma judicial impulsada por el gobierno de Netanyahu. Gran parte de la sociedad israelí ve el proyecto de ley como otro intento del gobierno de Netanyahu de erosionar la democracia del país e imponer reglas religiosas sobre una mayoría no religiosa.

El líder de la oposición, Yair Lapid , tuiteó: “Esta legislación significa una cosa: el Muro Occidental ya no pertenece a todos. El gobierno extremista continúa separando al pueblo de Israel. No decidirán por nosotros quién es más judío y quién es menos. Si esta legislación pasa, Israel ya no es un país libre. En lugar de un símbolo de unidad, el Muro de los Lamentos se convertirá en un símbolo de la opresión de las mujeres, la discriminación contra las personas seculares, la disolución de nuestra alianza con los judíos del mundo”.

No está claro por qué el presidente de Shas, Aryeh Deri, presentó el proyecto de ley en este momento, solo días después de que un tribunal dictaminara que no podía desempeñarse como ministro del Interior. El proyecto de ley evidentemente avergonzó al primer ministro Benjamin Netanyahu y su partido Likud a nivel internacional, local e incluso entre sus propios seguidores. La mayoría de los votantes del Likud son seculares y varios legisladores del Likud protestaron por la iniciativa. Incluso el editor del periódico de derecha Makor Rishon Hagai Segal advirtió que si se aprueba la legislación, se comprometió a llegar al Muro de los Lamentos con una camisa de manga corta y una guitarra.

Netanyahu detuvo de inmediato la iniciativa y compartió un video en el que declaró que el statu quo en el Muro Occidental, apreciado por todo el pueblo de Israel, permanecerá sin cambios.

Un alto funcionario de la coalición confirmó a Al-Monitor que Netanyahu se dio cuenta rápidamente de la amenaza del proyecto de ley para su posición en Israel y en el extranjero. “Esta iniciativa legislativa fue tomada por los opositores a la reforma judicial como prueba de que no es inocente y que el gobierno actual tiene la intención de cambiar la faz del Estado de Israel. Como tal, Netanyahu tuvo que cortarla de raíz”.

El Muro Occidental se ha convertido para los israelíes en un símbolo religioso y nacional. Millones lo visitan cada año. Alberga oraciones masivas y celebraciones de bar mitzvah. Los soldados de las FDI juran lealtad en la plaza, entre otros eventos estatales. Netanyahu se asegura de visitar el sitio todos los días de elecciones y colocar una nota entre sus piedras.

El lugar es considerado un complejo de oración ortodoxa y por ello, al igual que en las sinagogas ortodoxas, existe separación entre hombres y mujeres. A los que vienen se les pide que se vistan con modestia y a los hombres se les pide que se cubran la cabeza.

Existe una disputa de larga data con el movimiento progresista judío sobre la oración mixta en el sitio. En 2016, parecía que la disputa se había resuelto. Tras las peticiones al Tribunal Superior y la presión de los judíos de EE. UU., el gobierno adoptó el Compromiso del Muro Occidental en un espacio ampliado de oración mixta. Sin embargo, bajo la presión de los partidos ultraortodoxos, el gobierno se retractó del plan y lo canceló en 2017. Desde entonces, la lucha no ha salido de la agenda política israelí.