Los incidentes antisemitas en Estados Unidos alcanzan el nivel más alto jamás registrado, según una auditoría de la ADL

Nueva York, NY, 23 de marzo de 2023… Los incidentes antisemitas alcanzaron niveles históricos en 2022, con un total de 3.697 incidentes reportados en todo Estados Unidos, un aumento del 36% en comparación con 2021 —también un año récord— según los nuevos datos publicados hoy por la Liga Antidifamación (ADL).

La Auditoría de Incidentes Antisemitas de la ADL encontró que, en promedio, hubo 10 incidentes diarios en 2022 —el nivel más alto de actividad antisemita desde que la ADL comenzó a llevar registros en 1979— continuando la tendencia ascendente de odio y virulencia contra la comunidad judía estadounidense de los últimos cinco años. Esta es la tercera vez en los últimos cinco años en que el total anual es la cifra más alta jamás registrada.

Según el Centro sobre Extremismo de la ADL, que elabora la Auditoría anual, se produjeron aumentos en todas las categorías: Los incidentes de acoso aumentaron un 29% en comparación con 2021; los actos de vandalismo aumentaron un 51%; y las agresiones físicas aumentaron un 26%. Significativamente, el informe encontró que la actividad de los grupos organizados de supremacistas blancos se duplicó, pues fueron responsables de 852 incidentes de distribución de propaganda antisemita el año pasado —frente a los 422 incidentes de propaganda atribuidos a grupos de supremacistas blancos en 2021.

“Estamos profundamente trastornados por este drástico e inaceptable aumento de los incidentes antisemitas. Aunque no podemos señalar un solo factor o ideología que explique este aumento, el incremento en la actividad de propaganda organizada de supremacistas blancos, los ataques descarados contra judíos ortodoxos, una rápida escalada de amenazas de bomba contra instituciones judías, y aumentos significativos en los incidentes en escuelas y campus universitarios contribuyeron al número inusualmente alto”, afirmó Jonathan Greenblatt, CEO y director nacional de ADL. “Estos datos confirman lo que las comunidades judías de todo el país han sentido y visto de primera mano —y coincide con el aumento de las actitudes antisemitas. Desde los nacionalistas blancos a los fanáticos religiosos, pasando por los antisionistas radicales, los judíos ven una serie de amenazas muy reales. Es hora de detener la oleada de odio de una vez por todas”.

Principales resultados

En 2022, la ADL contabilizó incidentes antisemitas en los 50 estados y el Distrito de Columbia. La Auditoría clasifica estos incidentes en tres categorías:

Agresiones : 111 incidentes fueron clasificados como agresiones, definidos como casos en los que personas judías (o personas percibidas como judías) fueron atacadas con violencia física acompañada de evidencia de animosidad antisemita. Esto supuso un aumento del 26% en comparación con 2021. Un total de 139 personas fueron víctimas de agresiones, un aumento del 6%. Hubo una víctima mortal. Los perpetradores de cuatro de las agresiones antisemitas hicieron referencia a Israel o al sionismo. Los judíos ortodoxos, que suelen ser más fácilmente identificados que otros miembros de la comunidad judía, fueron desproporcionadamente objeto de agresiones: constituyeron el 53% de los incidentes de agresión a nivel nacional.

Acoso: 2.298 incidentes fueron clasificados como acoso, definido como casos en los que una o más personas judías (o personas percibidas como judías) fueron acosadas con insultos, estereotipos o teorías de conspiración antisemitas. Los incidentes de acoso aumentaron un 29% , frente a los 1.776 incidentes registrados en 2021.

Vandalismo: 1.288 incidentes fueron clasificados como vandalismo, definido como casos en los que la propiedad fue dañada junto con evidencia de intención antisemita o tuvieron un impacto antisemita sobre los judíos. Los actos de vandalismo antisemita aumentaron un 51% respecto a los 853 incidentes registrados en 2021. Las esvásticas, que generalmente se interpretan como símbolos de odio antisemita, estuvieron presentes en 792 de estos incidentes, un 37% más que el año pasado.

Los estados con mayor número de incidentes fueron Nueva York (580), California (518), Nueva Jersey (408), Florida (269) y Texas (211). En conjunto, estos cinco estados representaron el 54% del total de incidentes.

Hubo 589 incidentes dirigidos contra instituciones judías —sinagogas, centros comunitarios y escuelas judías—, lo que supone un aumento del 12% respecto a los 525 de 2021. Esto incluye la crisis de rehenes de enero en una sinagoga en Colleyville, Texas, que terminó sin víctimas y el secuestrador británico, un extremista islamista supuestamente inspirado por la propaganda de ISIS, muerto. Las amenazas de bomba contra instituciones judías fueron inusualmente altas, con un total de 91, el mayor número de amenazas de bomba registrado desde 2017.

La actividad antisemita denunciada en los campus universitarios aumentó un 41% en 2022, con 219 incidentes reportados en más de 130 campus de todo el país. En las escuelas K-12 no judías, se reportaron 494 incidentes, un aumento del 49%.

“Es profundamente preocupante que haya habido un aumento tan marcado en los actos antisemitas en escuelas y universidades”, dijo Greenblatt. “Es un recordatorio de la necesidad de intensificar los esfuerzos educativos dirigidos a erradicar el odio y enseñar la aceptación. La educación sobre el Holocausto es cada vez más importante, por lo que estamos abogando por la aprobación de leyes estatales que hagan obligatoria la educación sobre el Holocausto para que las escuelas estén equipadas para enseñar esa historia y garantizar que sus lecciones perduren”.

Antisionismo

Los incidentes antisemitas relacionados con la oposición a Israel o al sionismo se mantuvieron en niveles preocupantes con 241 incidentes, lo que representa el 6,5% del total en 2022. Esta cifra es superior a los 178 incidentes registrados en 2020, pero supone un descenso respecto a los 345 registrados en 2021, que fueron inusualmente elevados debido a los incidentes relacionados con la guerra entre Israel y Gaza en mayo de ese año.

El mayor número de incidentes —70— estuvo asociado a grupos antiisraelíes hostiles como Witness for Peace y Students for Justice in Palestine, lo que supone un aumento del 19% respecto a 2021. Sesenta y nueve de los incidentes fueron casos de acoso. En un incidente, un activista antiisraelí agredió físicamente a una persona judía durante una protesta organizada por el grupo Within Our Lifetime (posteriormente, el atacante se declaró culpable de cargos de delito de odio).

De los 241 incidentes antisionistas/antiisraelíes, 36 fueron el uso de propaganda por parte de grupos supremacistas blancos para fomentar creencias antiisraelíes y antisemitas.

“Independientemente de su origen, el antisionismo es odioso, especialmente cuando se utiliza para intimidar a los estudiantes en el campus”, dijo Greenblatt. “Es inquietante seguir viendo tanto a los antisionistas de extrema izquierda como a los supremacistas blancos de extrema derecha utilizando memes y tópicos similares para difundir el antisemitismo y el odio, subrayando el hecho de que los extremistas de todos los bandos se basan en las mismas ideas para difundir su odio”.

Infiltración del antisemitismo en la cultura popular

Algunos incidentes estuvieron directamente relacionados con sucesos aparecidos en las noticias. Por ejemplo, el artista de hip-hop Ye (antes conocido como Kanye West) fue mencionado directamente en 59 incidentes, un claro ejemplo de cómo sus muy publicitadas declaraciones antisemitas del año pasado resonaron o motivaron a los perpetradores. Grupos extremistas de israelitas hebreos o negros fueron responsables de ocho incidentes, sobre todo en torno a la polémica en la que se vio envuelto el jugador de baloncesto Kyrie Irving.

“En un año en el que el antisemitismo encontró una aceptación generalizada como nunca antes, los antisemitas se sintieron envalentonados para actuar según su animadversión”, dijo Oren Segal, vicepresidente del Centro sobre Extremismo de la ADL. “Desde la teoría antisemita del ‘Gran Reemplazo’ hasta las afirmaciones de Ye sobre el poder judío, estas conspiraciones fomentaron incidentes de odio en el mundo real”.

Metodología

La Auditoría de la ADL incluye actos delictivos y no delictivos de acoso e intimidación, incluyendo la distribución de propaganda de odio, amenazas e insultos, así como vandalismo y agresiones. Recopilada a partir de la información proporcionada por las víctimas, autoridades y líderes de la comunidad, y evaluada por el personal profesional de la ADL, la Auditoría proporciona una instantánea periódica de un aspecto específico de un problema de alcance nacional, al tiempo que identifica posibles tendencias o cambios en los tipos de actividad denunciados. Esta información ayuda a la ADL a desarrollar y mejorar sus programas para contrarrestar y prevenir la propagación del antisemitismo y otras formas de intolerancia.

Los datos completos sobre incidentes antisemitas en 2016-2022 están disponibles en el H.E.A.T. Map de la ADL, una herramienta interactiva en línea que permite a los usuarios trazar geográficamente incidentes antisemitas y actividad extremista.

La Auditoría ofrece una instantánea de una de las formas en que los judíos estadounidenses se enfrentan al antisemitismo, pero una comprensión completa del antisemitismo en Estados Unidos requiere también otras formas de análisis —incluyendo encuestas de opinión pública, evaluaciones del antisemitismo en línea y análisis de la actividad extremista—, ofrecidas por la ADL en otros informes —ADL Survey of American Attitudes Toward Jews (Encuesta de la ADL sobre las actitudes estadounidenses hacia los judíos), Survey on Jewish Americans’ Experiences with Antisemitism (Encuesta sobre las experiencias de los judíos estadounidenses con el antisemitismo), ADL Global 100, Online Hate and Harassment: The American Experience, Murder and Extremism (Odio y acoso en línea: la experiencia estadounidense, asesinato y extremismo) y White Supremacist Propaganda (Propaganda supremacista blanca).

