Tres científicos recibieron el miércoles el Premio Nobel de Química de este año por desarrollar una forma de “unir moléculas” que puede usarse para diseñar mejores medicamentos, incluidos los que atacan enfermedades como el cáncer con mayor precisión.

Los estadounidenses Carolyn R. Bertozzi y K. Barry Sharpless y el científico danés Morten Meldal fueron citados por su trabajo sobre la química del clic y las reacciones bioortogonales, que se utilizan para fabricar medicamentos contra el cáncer, mapear el ADN y crear materiales que se adaptan a un propósito específico.

“Se trata de unir moléculas”, dijo Johan Aqvist, miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias que anunció a los ganadores en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

Sharpless, de 81 años, quien previamente ganó un Premio Nobel en 2001 y ahora es la quinta persona en recibir el premio dos veces, propuso por primera vez la idea de conectar moléculas usando “hebillas” químicas alrededor del cambio de milenio, dijo Aqvist.

“El problema era encontrar buenas hebillas químicas”, dijo. “Tienen que reaccionar entre sí de manera fácil y específica”.

Meldal, de 68 años, con sede en la Universidad de Copenhague y Sharpless, afiliado a Scripps Research en California, encontró de forma independiente los primeros candidatos de este tipo que se unirían fácilmente entre sí pero no con otras moléculas, lo que llevaría a aplicaciones en la fabricación de medicamentos. y polímeros.

Bertozzi, de 55 años, que trabaja en la Universidad de Stanford, “llevó la química del clic a un nuevo nivel”, dijo el panel del Nobel.

Encontró una manera de hacer que el proceso funcione dentro de los organismos vivos sin interrumpirlos, estableciendo un nuevo método conocido como reacciones bioortogonales. Tales reacciones ahora se usan para explorar células, rastrear procesos biológicos y diseñar medicamentos que puedan atacar enfermedades como el cáncer con mayor precisión.

“Hacer química dentro de pacientes humanos para asegurarnos de que los medicamentos vayan al lugar correcto y se mantengan alejados del lugar equivocado”, explicó Bertozzi.

Berzotti ganó el Premio Wolf de química de Israel este año y Sharpless lo ganó en 2001 .

Bertozzi es la única mujer entre los siete premios Nobel honrados en lo que va del año, con mujeres muy poco representadas en la historia de los premios, especialmente en las disciplinas científicas.

La química, que como estudiante de Harvard tocaba teclados en una banda llamada Bored of Education con el futuro guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, es solo la octava mujer en ganar un Premio Nobel de Química, de 189 ganadores.

Hablando por teléfono en una conferencia de prensa luego del anuncio, Bertozzi dijo que estaba “absolutamente atónita” al recibir el premio.

“Todavía no estoy del todo segura de que sea real, pero se está volviendo más real cada minuto”, dijo.

En declaraciones a The Associated Press por Zoom, Bertozzi dijo que una de las primeras personas a las que llamó después de que la llamada la despertó alrededor de las 2 a.m. fue su padre, William Bertozzi, un físico retirado y noctámbulo, que todavía estaba despierto viendo televisión.

“Papá, baja la televisión, tengo algo que decirte”, dijo que le dijo. Después de asegurarle que no pasaba nada, adivinó la noticia. “Lo ganaste, ¿no?”

Una de tres hijas, Bertozzi dijo que era “afortunada porque crecí con padres que me apoyaban mucho, casi evangélicos, para que sus hijas participaran en las ciencias”.

Bertozzi, cuya investigación cuenta con el apoyo del Instituto Médico Howard Hughes, que también apoya al Departamento de Salud y Ciencias de The Associated Press, dijo que estaba agradecida por la energía y el entusiasmo que la obtención del Premio Nobel inyectará en el campo.

Meldal dijo que recibió la llamada del panel del Nobel aproximadamente media hora antes del anuncio público. “Ellos… me dijeron que no le dijera a nadie”, le dijo a la AP, y agregó que se quedó sentado en su oficina, temblando un poco. “Este es un gran honor”.

Meldal comenzó como ingeniero, “pero quería entender el mundo, así que pensé que la química me daría las soluciones”.

Jon Lorsch, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales de EE. UU., que apoya el trabajo de Bertozzi y Sharpless, describió la química del clic y la química bioortogonal como “una especie de Lego molecular: tienes un grupo en una molécula que se une específicamente a un grupo”. en otra molécula”, como Lego haciendo clic juntos.

“Eso hace posible unir moléculas en formas predefinidas muy específicas”, dijo, y brinda a los científicos una herramienta muy precisa para construir nuevas moléculas complejas que pueden usarse para medicamentos, materiales sintéticos y otros usos.

Sin embargo, la primera iteración de la química del clic no se pudo usar inicialmente para trabajar en células vivas. “La química del clic original usaba cobre como catalizador para unir moléculas”, dijo Lorsch. “Pero el problema es que el cobre es tóxico para la mayoría de los sistemas vivos en concentraciones más altas”.

Bertozzi luego ideó una forma de impulsar las reacciones sin cobre u otros solventes tóxicos, ampliando las aplicaciones del Lego molecular a los tejidos humanos y animales.

“Poder trabajar sin solventes peligrosos abrió muchas puertas nuevas: permitió a los científicos trabajar en nuevos tipos de reacciones que realmente tienen lugar dentro del cuerpo humano”, dijo Angela Wilson, presidenta de la American Chemical Society.

Por ejemplo, eso ha permitido a los científicos unir tintes a las células cancerosas para rastrear sus movimientos y analizar en qué se diferencian del tejido sano.

Wilson cree que los avances de los premios Nobel de este año “permitirán una medicina más individualizada en el futuro porque realmente podemos rastrear cosas mucho mejor dentro del cuerpo humano”.

El año pasado, el premio fue otorgado a los científicos Benjamin List y David WC MacMillan por encontrar una forma ingeniosa y ambientalmente más limpia de construir moléculas que, según el panel del Nobel, “ya ​​benefician enormemente a la humanidad”.

Solo cuatro personas antes de Sharpless lograron la hazaña de ganar dos premios Nobel, incluida la francesa nacida en Polonia Marie Curie, quien ganó el premio de química en 1911 después de ganar el premio de física por primera vez en 1903.

Le siguió el estadounidense Linus Pauling, que ganó por química en 1954 y por la paz en 1962. El estadounidense John Bardeen ganó el premio de física en 1956 y 1972, y el británico Frederick Sanger ganó el premio de química en 1958 y 1980.

Una semana de anuncios del Premio Nobel comenzó el lunes con el científico sueco Svante Paabo recibiendo el premio en medicina por descubrir secretos del ADN neandertal que proporcionó información clave sobre nuestro sistema inmunológico.

Tres científicos ganaron el premio en física el martes. El francés Alain Aspect, el estadounidense John F. Clauser y el austriaco Anton Zeilinger habían demostrado que las partículas diminutas pueden mantener una conexión entre sí incluso cuando están separadas, un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico, que puede usarse para computación especializada y para cifrar información.

Los premios continúan con la literatura el jueves. El Premio Nobel de la Paz 2022 se anunciará el viernes y el de Economía el lunes.

Los premios tienen una dotación en efectivo de 10 millones de coronas suecas (casi 900.000 dólares) y se entregarán el 10 de diciembre. El dinero proviene de un legado que dejó el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, en 1895.

El personal de AFP y Times of Israel contribuyó a este artículo.