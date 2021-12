Marruecos ha decidido celebrar este año, junto con la comunidad judía, la festividad de “Hanuka”, un factor muy importante para la religión hebrea; ahora incluso en un país donde la religión predominante es la musulmana, los hebreos del Reino pueden festejarlo. La Embajada del Reino de Marruecos en Argentina ha expresado mediante la red social Twitter la alegría y la relevancia del hecho: “Marruecos, país de paz y tolerancia, celebra Hanuka al lado de su comunidad judía”, tuiteó.

También, han hablado de la gran relación del Reino con otros países y otras religiones. “El Reino es una tierra donde la convivencia entre religiones ha sido una realidad durante más de 12 siglos”, agregó la Embajada.

No es la primera vez que el país magrebí celebra con sus compatriotas judíos esta fiesta. El año pasado la nación retransmitió la ceremonia celebrada en el Estadio Olímpico de Casablanca de esta religión a través de Zoom, la plataforma de transmisión de video. Durante este rito, asistieron decenas de invitados, entre los que se encontraba David Fischer, el embajador de Estados Unidos en Rabat. El encargado de dirigir esta ceremonia fue el rabino Levin Banon que dijo que “por lo general, pasamos Hanuka juntos como una comunidad y es un momento de calidez y luz”. Asimismo, también dedico unas palabras a los fieles que no pudieron asistir ni celebrar en conjunto debido a las normativas contra la transmisión de la COVID-19. “Este año no pudimos hacerlo cara a cara, pero le dijimos que no a la oscuridad”, agregó Banon.

AFP/SAFIN HAMED - Un judío oriental porta el candelabro de nueve brazos o januquiá, símbolo de la Fiesta de las Luminarias

Este hecho no es casualidad y muestra la gran huella judía en territorio marroquí, justo en un momento en el que se sigue la estela de los Acuerdos de Abraham que se realizaron bajo la supervisión de Estados Unidos y del expresidente Donald Trump. En una ceremonia celebrada en la Casa Blanca de Estados Unidos, Israel firmo un tratado para normalizar las relaciones y destensar la presión entre distintos países árabes. Uno de ellos fue Marruecos, que, desde entonces, ha empezado a cooperar en gran medida con el país israelí.

Marruecos alberga la comunidad más grande de judíos en el Norte de África, que llevan instalados en el país alauí desde tiempos inmemorables. Cerca de 3.000 judíos habitan en la nación y sobre todo en la ciudad de Casablanca, es donde se concreta la comunidad más activa de estos.

Foto/Archivo - El rabino principal de Marruecos Yoshiyahu Pinto

Como parte de la normalización de las tensiones, durante estos últimos años se han visto acuerdos de cooperación entre los dos países. En el último mes, se ha visto a delegaciones del país magrebí con intenciones de viajar a Israel con motivo de crear una alianza clave y para impulsar una cooperación económica. Chakib Alj, presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) viajará a Tel Aviv en la búsqueda de oportunidades de negocio y de creación de comunidades empresariales entre los dos territorios.

También, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, viajó a Rabat para firmar un memorando que permitirá realizar exportaciones israelíes a Marruecos. Este acuerdo se ha considerado por los funcionarios del país hebreo como “sin precedentes” y de un carácter muy importante para mejorar la situación.

AFP/FADEL SENA - Judíos marroquíes y turistas judíos israelíes celebran una ceremonia religiosa en una sinagoga de Marrachek el 12 de octubre de 2017

Además, se ha anunciado una vía aérea directa entre Tel-Aviv y Casablanca que comenzará a realizarse a mediados de diciembre. Constará de 3 vuelos semanales y permitirá unir a la comunidad marroquí instalada en Israel, a viajar directamente a su país natal, y respectivamente al revés, la comunidad hebrea instalada en el Magreb viajar al país israelí. Las relaciones entre los dos países están mejor que nunca.

Hanuka, que en hebreo significa ‘dedicación’, es una de las celebraciones más importantes del judaísmo. Esta se celebra todos los años a partir del 25 de Kislev, el tercer mes del calendario lunar hebreo, que suele coincidir entre los meses de noviembres y diciembre. Es una costumbre que celebrar la reconquista del pueblo israelí del país, que, en la antigüedad, fue una colonia de la Antigua Grecia. Consiste en que, durante 8 días, los fieles a esta religión tienen que llevar a cabo varias tradiciones como el de la encendida de los candelabros, que da inicio a la fiesta. También se intercambian regalos, se juegan con los dreidels (peonzas), se canta la canción de protección titulada MaozTzur y se hacen recetas típicas de esta comunidad.