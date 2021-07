En una protesta contra las vacunas en Polonia, los manifestantes cantaron que «los judíos están detrás de la pandemia» y que «gobiernan el mundo». Además, hubo enfrentamientos con la policía, que dieron lugar a tres detenciones.

Por otra parte, el partido Confederación de Libertad e Independencia (Konfederacja), de extrema derecha, que también estuvo involucrado en protestas contra las restricciones del coronavirus, compartió un video de una de sus partidarias diciendo que ella “no quiere judíos” en Polonia.

La marcha se realizó en Głogów, una ciudad de 70.000 habitantes en el oeste de Polonia. Los simpatizantes del equipo de fútbol local llevaron a cabo la última de una serie de protestas contra las restricciones y las vacunas. “Alto a la propaganda de una cuarta ola”, “Alto a la segregación sanitaria” y “Alto a la coacción a la vacunación” fueron los lemas principales.

“El gobierno, bajo la apariencia de un ‘virus mortal’, está introduciendo regulaciones ilegales destinadas a limitar nuestra libertad”, dijeron los organizadores. A su vez, pidieron a la gente que se uniera a “la lucha por nuestro futuro común” contra “los globalistas”.

En la protesta, un hombre que cantaba a través de un megáfono preguntó a la multitud: «Sabemos quién está detrás de la pandemia, de todo este ‘plandemismo’, y gobierna el mundo, ¿verdad?», a lo que alguien gritó en respuesta «los judíos». «Por supuesto que son los judíos», repitió el manifestante.

La multitud coreó: “Todos los polacos pueden ver hoy que detrás de los ‘plandemicos’ están los judíos” (Dzisiaj każdy Polak widzi, że za plandemią stoją Żydzi).

Más de 100 personas asistieron a la marcha, según NaszeMiasto, aunque las imágenes muestran un grupo mayor. Entre ellas se encontraban familias con niños. Muchos portaron banderas polacas blancas y rojas u otros símbolos patrióticos. Algunos también encendieron bengalas.

Por otra parte, allegados a Konfederacja compartieron un video de una de sus simpatizantes explicando por qué está a favor del evento. “Porque no quiero judíos, no quiero LGBT”, dijo. «Solo la Konfederacja puede garantizar tal normalidad».

Tras la publicación del video, varias firmas cancelaron contratos con la mujer que se muestra en él, Samuela Górska, quien es modelo profesional.

A polish model, Samuela Górska (@ samuela.gorska on Instagram) has

confessed to having ANTI-SEMITIC, TRANSPHOBIC and HOMOPHOBIC views, when asked the question:

"Why do you support the *right-wing* party Konfederacja?"

(ENG subs available)

Spread it! pic.twitter.com/ZXnw23u9mq

— ✿ (@luj_ogluszacz) July 18, 2021