Los padres de un rehén israelí liberado cuentan las condiciones en cautiverio en manos de Hamás

Los días posteriores a la operación de rescate del cautiverio de Hamás de Andrei Kozlov comenzó a relatar a sus familiares sobre los ochos meses que vivió en la Franja de Gaza.

Sobre lo vivido dijo, «no podré hablar nunca». En una entrevista para el portal de noticias israelí Walla, sus padres Mijael y Evgenia, compartieron sobre las duras condiciones y el maltrato que padeció su hijo.

«Andrei contó y habla mucho. Recordó y dijo que los maltrataron mentalmente, no solo físicamente», dijeron tras recibir el alta del Hospital Shiba, de Tel HaShomer.

«No le dejaban decidir nada. Le tomaron toda libertad. Recibían castigos raros por todo lo que hacían. No importa qué, para los secuestradores no podían hacer nada y todo estaba mal. Nos contó que los maltrataban, le dijeron que nadie lo quería, que Israel no quería recuperarlos y que todos se habían olvidado de ellos. Le dijeron que su madre estaba de viaje por Grecia, que las FDI los querían matar», contó.

«El vivió especialmente mucho acoso psicológico. Trataron de deprimirlo, decirle que nadie peleaba por él, que a nadie le importaba de él y que lo habían abandonado. Le decían: mira lo que le lleva al ejército liberarte. Quieren que te mueras, eso les ayudará porque les va a resolver todos los problemas», relató la madre.

Además, «hubo también maltrato físico. Una vez lo cubrieron con seis mantas un día de mucho calor durante mucho tiempo como castigo por no haber pedido permiso para salir del baño. No lo dejaban moverse».

«Para todo había que pedir permiso», dijo. En los primeros meses, las condiciones eran peores. «Los ataron los primeros dos meses de manos y piernas por atrás. Todavía tiene signos de haber sido maniatado en las manos. Después los maniataron de manos pero por adelante y sintió un poco el gusto de la libertad. Estas son las pequeñas cosas que lo mantuvieron vivo», dijo su madre.

Según relató, la comida era escasa, tanto en cantidad como en variedad, en especial los primeros dos meses. Durante los días de cautiverio fueron trasladados varias veces.

«No tenían mucho. Comía seis dátiles por día. A veces tenían media ración de pita (pan árabe) y un poco de queso, pero comida de verdad no había», contó la familiar. «Una de las peores cosas que escuchamos de él es que hay cosas que no va a poder contarnos y que no las quiere hablar con nadie», dijo.

El sábado, cuando llegaron las noticias de la liberación de Andrei, de 27 años, Almgo Meir, Shlomi Ziv y Noa Argamani en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad, los padres viajaron desde Rusia.

