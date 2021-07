Casi dos semanas después de que colapsara uno de los edificios del complejo Champlain Towers South, en Miami, Florida, una delegación de las FDI israelíes continuó trabajando para encontrar cuerpos entre los escombros. La delegación está compuesta de 10 personas y está encabezada por el coronel Golan Vach, para ayudar en la recuperación de cuerpos de víctimas de la tragedia.

Una gran cantidad de los desaparecidos son de la comunidad judía de Miami, y como se ve en una de las fotos compartidas, entre otros, por el alcalde de Bal Harbour, Gabriel Groisman, se vieron textos judíos recuperados de entre los escombros.

Israeli and South Florida Search and Rescue Teams working together to remove sacred Jewish books from the rubble at the Champlain Towers. So much symbolism in this most powerful photograph. pic.twitter.com/oRWXQjS5CZ

— Mayor Gabriel Groisman (@GabeGroisman) July 7, 2021