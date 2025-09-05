Las consecuencias del conflicto de Israel contra Hamás no solo se viven en Gaza. Esta semana, su eco ha llegado hasta los muros de la Knesset, el Parlamento israelí, cuando un grupo de reservistas ha irrumpido en la cámara para gritar a los diputados que “algunos compañeros no pueden más” y que la guerra está destrozando su salud mental.
Las escenas han reflejado un fenómeno creciente dentro de la sociedad israelí: el desgaste psicológico y moral de miles de ciudadanos que, de forma periódica, deben interrumpir sus vidas para movilizarse rumbo a la Franja. Muchos regresan con traumas que les impiden recuperar la normalidad.
Algunos han ido más lejos en sus críticas, e incluso han declarado públicamente que se niegan a participar en lo que llaman “la guerra ilegal” del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Los reservistas consideran que la guerra “ya no tiene sentido”
Uno de quienes trabaja con estos reservistas afectados por Gaza es el teniente coronel en la reserva y especialista en apoyo psicológico, Tuly Flint. El oficial ha reconocido que el hartazgo es generalizado: “La gente ya no quiere pagar ese precio ni tampoco siendo parte de un genocidio”, afirma.
Según Flint, los reservistas sienten que la narrativa oficial del Gobierno se ha derrumbado. “Se han dado cuenta de que liberar a los rehenes ya no es la prioridad, y que incluso los ataques del ejército ponen en riesgo directo a los secuestrados”. “La guerra se ha convertido en un conflicto sin fin”, asegura. sin horizonte claro de salida”, ha asegurado.
El desgaste humano en el frente se mide también en cifras. Hasta ahora, el las Fuerzas de Defensa de Israel han reconocido la muerte de 900 soldados en Gaza. Pero los expertos han advertido que a esa cifra habría que añadir un número indeterminado de suicidios, muchos de ellos silenciados por los medios y las autoridades militares.
2 comentarios en «Los reservistas israelíes reclaman a la Knesset que pare la “guerra ilegal” del primer ministro Netanyahu»
Creo que llegó la hora de parar esa guerra. El que los mismos israelíes indiquen que se está realizando un genocidio en Gaza es algo determinante. La Knesset debe intervenir. Netanyahu podría estar prolongando esta guerra por motivos personales.
Sr Linares Angulo.
Toda esta noticia es una mentira.
Por supuesto que hay quien se opone a la continuacion de la guerra como es llevada hoy…pero se trata de una minoria.Esta semana se alistaron 60 mil Reservistas y no hubo quien se negara fuera de algunos casos.
Pero la ideologia de este periodico es opositora al Gobierno.
