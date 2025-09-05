Los reservistas israelíes reclaman a la Knesset que pare la “guerra ilegal” del primer ministro Netanyahu

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las consecuencias del conflicto de Israel contra Hamás no solo se viven en Gaza. Esta semana, su eco ha llegado hasta los muros de la Knesset, el Parlamento israelí, cuando un grupo de reservistas ha irrumpido en la cámara para gritar a los diputados que “algunos compañeros no pueden más” y que la guerra está destrozando su salud mental.

Las escenas han reflejado un fenómeno creciente dentro de la sociedad israelí: el desgaste psicológico y moral de miles de ciudadanos que, de forma periódica, deben interrumpir sus vidas para movilizarse rumbo a la Franja. Muchos regresan con traumas que les impiden recuperar la normalidad.

Algunos han ido más lejos en sus críticas, e incluso han declarado públicamente que se niegan a participar en lo que llaman “la guerra ilegal” del primer ministro Benjamín Netanyahu.