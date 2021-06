“Muchos jóvenes israelíes son premiados por Israel después de su servicio militar y visitan Chile. Yo he presentado un proyecto de ley en mi país, Chile, que ningún joven chileno-israelí pueda hacer el servicio militar en Israel porque eso solo sirve para aumentar la represión contra Palestina”, con esas palabras el senador independiente, Alejandro Navarro, se presentó en marzo de 2018, en la Cuarta Convención Global de Solidaridad con Palestina, realizada en el Líbano.

Entre sus afirmaciones además insistió en que Jerusalén no es la capital israelí, dijo que rechaza al Estado Islámico, el cual describió como “una creación israelí-estadounidense-saudí”, y manifestó la necesidad de “establecer un línea de apoyo para Irán y Siria”.

La convención fue organizada por la Campaña Global para el Regreso a Palestina, una organización coordinadora de ONG que apoyan la causa palestina; y de acuerdo con fuentes de la Comunidad Judía de Chile, en la realización de la actividad hubo participación del movimiento Hezbollah.

Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en el Senado, es uno de los propulsores de un proyecto de reforma constitucional ingresado a tramitación en 2014, que busca establecer como causal de pérdida de la nacionalidad chilena, el prestar servicio militar en un Estado extranjero.

La iniciativa fue ingresada a tramitación el 14 de julio de 2014 en conjunto con los senadores Alfonso de Urresti, Guido Girardi, Iván Moreira y Patricio Walker e incluiría una quinta causal a las que establece el artículo 11 de la Constitución vigente. La propuesta quedó estancada en la Comisión de Derechos Humanos pero resurgió en la sesión de este lunes 31 de mayo, donde participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli y el subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza.

Durante la sesión, el senador explicó, en primera instancia, que la iniciativa pretendía replicar legislaciones de Alemania y Estados Unidos donde se incluía esta causal de pérdida de nacionalidad. Además, precisó que realizar el servicio militar no implica “solo fuerza activa de combate, sino que también inteligencia y espionaje que pueden determinar una crisis, que decidiría a quién defender o a quién deben lealtad”.

Para el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo Gorodischer, “esa frase de ‘los judíos hacen el ejército en otros lados y hay que tener cuidado’”, no es real y agregó que “en Chile yo diría que el 99% de los judíos chilenos nunca han ido a hacer el ejército a Israel y no lo piensan ir a hacer tampoco. En el fondo esto es generar un ambiente propenso a la odiosidad y al antisemitismo”.

Durante la discusión en la Comisión de DD.HH. Galli precisó: “Entendemos que la voluntad del legislador apunta justamente a que no tengan la nacionalidad chilena aquellos que pudieren, y se pone en un caso de prevención, prestar servicio a enemigos de Chile, pero esa causal ya está contemplada en el numeral segundo del artículo 11”.

El subsecretario señaló que la iniciativa tiene dos impactos relevantes. En primer lugar, “puede generar apatridia, en aquellas personas que teniendo solo la nacionalidad chilena y habiendo renunciado a su nacionalidad, pierdan la chilena como consecuencia de este numeral y no tengan nacionalidad alguna”, advirtió.

En tanto, “los países que tienen servicio militar obligatorio y que han optado a la nacionalidad chilena, los nacionales de Cuba, de la República Popular China y los nacionales de la República de Siria, podrían perderla y eso podría ser altamente inconveniente, incluso, podría afectar gravemente a esos ciudadanos”, indicó Galli.

Foco en Israel

Pese a que el Subsecretario del Interior menciona que todas estas nacionalidades se podrían ver afectadas, el mismo senador Navarro dejó en claro que la norma apunta a los chileno-israelíes.

“Lo que laburamos da cuenta de un Estado ordenado, de un Estado responsable que no permite que un connacional pueda prestar su servicio militar en una patria que está avasallando a otro Estado mediante la fuerza militar, como ocurre con el Estado de Israel. Tenemos certeza, porque hemos estado en Israel y Palestina, que hay connacionales chilenos que hacen el servicio militar allá”, acusó el senador.

Desde la misma comunidad judía afirman que esta es una norma que está creada para perjudicar, “me parece que es lamentable que un senador de la República esté generando este tipo de divisiones y discriminaciones entre chilenos. No solo con la comunidad judía, sino que muchos otros que puedan tener una o más nacionalidades como ‘traidores a la patria’”, señala Gorodischer.

“Hay una intención de generar inestabilidad y odiosidad frente a los judíos chilenos, sintiéndonos extranjeros, desprotegidos. El señor Navarro nos lleva a un concepto antisemita”, agrega. Esto, sobre todo, dice Gorodischer, ya que “Navarro menciona únicamente a los judíos, no menciona al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A ningún otro que han reconocido, y se sabe históricamente, que recibieron un tipo de instrucción en otro país”.

Gorodischer coincide con lo dicho en entrevista con El Líbero, por el expresidente de la comunidad, Gabriel Zaliasnik: “Entonces, un chileno que tiene vínculos con un grupo terrorista extranjero, ¿perderá también la nacionalidad en el proyecto de Navarro? Es una pregunta aún más interesante”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Chilenos en Israel, Gabriel Colodro, afirma que “Navarro no plantea este proyecto para resguardar la seguridad de Chile. Como dice el ministro Allamand, Chile prácticamente no tiene enemigos y él hizo este proyecto pensando en Israel debido a todas sus motivaciones de sancionar a Israel y a todos los ciudadanos chilenos-israelíes porque para él todos somos unos colonos ocupantes”.

Desde Israel, Colodro plantea que no es primera vez que el Congreso chileno busca interferir en la situación de la Franja de Gaza. Con anterioridad en 2017, previo a las elecciones presidenciales, se buscó quitar del padrón electoral a los chilenos-israelí por encontrarse en “territorio tomado”.

Además, este miércoles 2 junio en la Cámara de Diputado fue presentado un proyecto que “prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de territorios ilegalmente ocupados de acuerdo con el derecho internacional”, y sanciona su infracción como delito de contrabando. La iniciativa fue impulsada por los diputados Sergio Gahona, Marcos Ilabaca, Karol Cariola, Pepe Auth, Ricardo Celis, Andrés Longton, Jorge Brito, Iván Flores y Alexis Sepúlveda. La tramitación de este proyecto también es rechazada por la comunidad judía en el país.

Colodro sostiene que es preocupante la partición activa que ha tomado el Congreso en este tipo de legislaciones, “no hay otro país en Latinoamérica que tenga ese nivel de alevosía hacía Israel en su parlamento. Nos sentimos muy discriminados, nos parece una falta de respeto absoluta que se utilice la Cámara de Diputados para esto”, dice.

“Yo creo que Chile no tiene el perfil para ser un Estado antisemita, de ser un Estado antijudíos ni anti-israelí, y es lamentable porque no hay una razón real para que Chile no tenga buena relación con el Estado de Israel”, concluye.

Sin universo aplicable

El proyecto de reforma constitucional, que se encuentra el primer trámite, establece como excepciones a la norma personas que posean doble nacionalidad o que existan tratados que permitan realizar el servicio militar en un país extranjero. Es por esto que el canciller Allamand cuestionó la aplicabilidad de la iniciativa: “Hemos hecho una suerte de escaneo a través de nuestra dirección consular para recabar si existe o no antecedentes de chilenos que hubieran efectuado su servicio militar en el extranjero y la verdad es que hasta ahora habiendo revisado una muestra representativa de más de 15 países no encontramos registros, no decimos que no existan, sino que no hay registros disponibles”.

De igual forma, apuntó que “cuesta establecer una causalidad para pensar que el solo hecho de que una persona haga el servicio militar sea de por sí un acto de hostilidad hacia nuestro país, porque Chile no tiene enemigos, tiene amigos en el mundo y la mayoría con los cuales tenemos relaciones diplomáticas; tenemos relaciones que se enmarcan en un ambiente de paz, concordia y armonía”.

Adicionalmente, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, señaló que desde la vuelta a la democracia no se le ha quitado la nacionalidad a ningún chileno por la segunda causal de decreto en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior como enemigo de Chile. En caso de revocación por gracia solamente hay una experiencia.

Los secretarios de estado cuestionaron cuál sería el universo aplicable de la norma, “la única que yo visualizo es la de un país en que un chileno pudiera ser aceptado a hacer el servicio militar sin ser nacional de ese país”, advirtió Allamand. Es por esto que, dice, no sería de aplicación general y podría caer en ser un subconjunto vacío.