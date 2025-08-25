Macabeada y Mundial

Nació en el Distrito Federal, el 25 de octubre de 1951. Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió las Maestrías en Comercio Exterior y Economía Internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén, gracias a la beca recibida por el Colegio Israelita de México donde estudió desde Kínder hasta la Preparatoria. Sus padres, originarios de Ucrania, arribaron a México a inicios de los años veinte y su mamá, Viera, perteneció a la primera generación del Colegio Israelita en 1924. Inició su carrera deportiva en El Centro Deportivo Israelita en 1957 (son socios desde 1950 con número 231), llevado por su compañero de escuela León Back (familiar del arquero ruso Lev Yashin) y de allí han transcurrido 63 años de actividad y alcanzó ya la cifra de 6,249 juegos de soccer en su vida implantando una marca. Tiene el Reconocimiento de Maccabi World Union por mas Macabeadas abiertas participadas en Israel en categoría abierta firmado por la historiadora Rivka Rabinovitz y ha iniciado los trámites para ser aceptado e incluido en el museo de Deportistas destacados en Ramat Gan, Israel, dentro del Kfar Hamaccabia, llamado también el Museo Pierre Guildesgame. Seleccionado Mexicano para el Centroamericano de Fútbol Soccer celebrado en la Habana, Cuba, en la que obtuvo la Medalla de Oro, Primer Lugar invicto, Capitán del conjunto en 1970, torneo avalado por la CONCACAF (Confederación, Norte, Centroamericana y del Caribe), formando parte del proceso Olímpico y único judeo mexicano en haberlo logrado hasta ahora en esta disciplina. Asistente al Panamericano de Fútbol en Colombia. Seleccionado por la Facultad de Economía de la UNAM para el campeonato Interuniversitario que se jugaba anualmente y finalista del mismo, capitán del equipo y solo pierden la final frente a la Facultad de Derecho en 1970. Con la Selección de la Liga Interclubes en 1988, fue seleccionado junto con su compañero Lico Mercado para el Nacional de esa Liga y la final jugada con Iberomexicana en el Internado México y logrando el subcampeonato y viaje a Brasil Para jugar en el Estadio Maracaná, templo del fútbol. En la Macabeada Panamericana de Brasil en 1983, en la Hebraica de Sao Paolo, el comité organizador trajo a estimular a los deportistas al legendario Pelé, el mejor jugador de la historia, siendo una de las experiencias más enriquecedoras el haberlo podido escuchar. Luego de su maestría, terminada en 1975, viajó a Washington DC. en Estados Unidos para aplicar en el Banco Mundial y fue invitado a Entrenar con el equipo profesional Diplomats de esa ciudad que había contratado por un semestre al legendario jugador y goleador del mundial de Inglaterra en 1966, el famoso EUSEBIO Ferreira Da Silva, de quien aprendió algunos de los secretos de este deporte. Una gran experiencia. Como Presidente de la Comisión de Fútbol CDI, y como Presidente de Fomento Deportivo viajó en diversas oportunidades a la celebración de los juegos Juveniles de Norteamérica o sea los JCC donde se forman los jóvenes para crecer deportiva y socialmente y acceder a las Panamericanas y Mundiales y estos eventos son anuales en el verano a todo lo largo de la Unión Americana. Los entrenadores que han pasado en su carrera es justo recordarlos como Horacio Casaría, Marrana Castañeda, Mauricio Kaplan, Josue Segal, Moisés Jinich, Federico Torres Ruiz, salvador Mota, Carlos Iturralde, DIEGO MERCADO, Gaspar Rubio, José Moncebaez, Rubens Bertanín, Cocas, Angel Talavera, Benjamín Fal, Alfonso Portugal, Edmund Smilovitz, Julio Cobo (Hockey), David Navarro (Hockey), Walter Ormeño, Severo de Sales, Juan Carlos, Cenovio Stern, David Cassab, Honorio González, Javier Arriaga, Severo de Sales, Jaime Raitarsky, Carlos, "El Charro" Lara, Lorenzo García, Bubu Buzali entre otros y de todos se aprendió muchísimo. Preseleccionado para la Olimpíada Mundial de Múnich, Alemania en 1972, asistiendo como invitado y no registrado por el cuerpo técnico y sector amateur, calificando este equipo a la segunda ronda y jugando contra profesionales. Reconocimiento y felicitación (NO certificado) de Record Guinness por la mayor cantidad de participaciones Macabeas -por no ser abierto a toda la sociedad no otorgan el certificado-. Las Macabeadas Mundiales se celebran cada 4 años -igual que la Olimpíada- después del Mundial de Fútbol y los Olímpicos es la actividad deportiva de más popularidad en asistencia. En el año 2000, en la celebración de los 50 años del nacimiento del CDI recibió el premio al Deportista en Futbol, junto con sus compañeros de otros deportes y recibiendo el premio de parte de la medallista de oro Soraya Jiménez (QEPD), y por cambiar de año y de siglo, se les catalogó Atletas del Siglo para el CDI. Muy emotivo nombramiento. Capitán del Conjunto Tricolor de Macabeada en 1973, bajo el mando de Diego Mercado y finalista del certamen, obteniendo trofeo, diploma y medalla de segundo lugar jugando contra los profesionales de Israel. Ha sido la única final mexicana frente a los anfitriones y máximo logro en justas judías. Un verdadero honor. Seleccionado con el Distrito Federal, para el Nacional de Fútbol amateur en busca de valores nuevos y campeón del evento y ese equipo fue la base de la selección para el Panamericano de la Habana Cuba, donde se coronan invictos. A invitación del entrenador Profesional del Necaxa y CDI, Don José Moncebaez, entrena y juega para este equipo que entrenaba en las instalaciones del CDI y participa con el equipo profesional de reservas en el campeonato Nacional de la especialidad. Asimismo el entrenador Alfonso Portugal del CDI, lo lleva a entrenar con el Irapuato y juega el torneo de invitación con los freseros y de allí participa con el Tultitlán y Naucalpan de la división de acenso de la Federación de Fútbol. Reconocimiento de la Liga Española de Fútbol de México por más de 20 temporadas jugando con CDI, Deportivo Llanes y Club Madrid y es jugador iniciador de la participación del CDI en esta liga. Jugador Profesional y titular del equipo HAPOEL JERUSALEN de la Liga Leumi (Nacional) durante su permanencia en la maestría y subcampeón de copa, teniendo de entrenador a Edmund Smilovitz, entrenador de la Selección Nacional de Israel viviendo una gran experiencia. Participó en ambas Macabeadas Panamericanas organizadas por México en 1979, 1999 y 2019 en la segunda obtiene la medalla de plata, capitanea el equipo y diploma de segundo lugar. Anotador del gol del triunfo frente a Inglaterra en la Macabeada de veteranos, y con ello se logra la medalla de bronce. Presidente del Comité de Fomento Deportivo del CDI. Vicepresidente del Comité Macabeada. Colaborador del Comité de Comunicación desde 1968 convirtiéndose en el decano de los que escriben en tan prestigioso periódico. Cumple 54 años en este Comité del CDI. Deportista del año para el CDI en 1976 con premio de reconocimiento recibido. Autor del Libro "El Fútbol y yo", que narra el nacimiento del CDI y la actividad del autor a través de su historia y lo recaudado ayudó en Comité Macabeada a dar becas a los deportistas. El libro lo tienen todas las comunidades judías del mundo, organizaciones deportivas del país y los últimos cuatro Primeros Mandatarios de México. Presidente de la Comisión de Fútbol del CDI durante 13 años. Vicepresidente del Comité de Fomento Deportivo. Colaborador cuando se le requiere del grupo Make a Wish que es cumplir los deseos de niños en etapa difícil de salud. Ha participado en pláticas y conferencias en el grupo de Tercera Edad y Polémica y Café sobre temas deportivos para compartir sus experiencias. Jugador por 63 años del Hockey sobre Hielo en México representando a equipos y selecciones y asistiendo a lugares como Toronto, Dallas, Houston, Suecia, Nueva York, Banf, Vancouver, Montreal, Edmonton, Filadelfia, Los Ángeles y 5 veces goleador del campeonato de esta especialidad. Casado desde hace 44 años con Emilia, con tres hijos, Carlos, Daniel y Liza. Tiene 5 nietas: Danielita, Emi, Vica, Shan y Gabriela y tres nietos: Marquito, Eric y Alex de diversas edades. El pasado 1 de diciembre de 2018, el CDI tuvo a bien homenajear a Marcos por ser el decano de los colaboradores en el Comité de Comunicación al cumplir 50 años de escribir en el periódico con más de 3000 artículos y estar presente con amigos, colaboradores familias y Don Ishie Gitlin, hijo de fundador de la Institución y Susy Anderman, ya con 40 años Directora de ese Comité. En Marzo del 2019 la Dirigencia de la Liga Española de Fùtbol en la CDMX, tuvo a bien premiarnos como reconocimiento a una amplia carrera donde debutamos hace 53 años y luego intervenimos para que CDI quedara inscrito en 1971, Una liga que agrupa a cerca de 2 mil jugadores y muchos salen al profesionalismo. Un reconocimiento enorme para nosotros. Asimismo el año 2019, de película en el deporte, participa en La Macabeada Panamericana de México que es la 14 y tercera vez en el páis. Lo hace con el equipo del TRI mayor en categoría nueva y autorizada por Maccabi World Union y es delos pocos en el páis con haber participado en la primera de hace 40 años. Termina este evento y fiesta , y participa y asiste a la Macabeada Europea como acompañante en Budapest, Hungría donde su hijo Carlos juega en la categoría open y sigue adelante con la adicción al deporte. Acaba de Presentar su nuevo libro “Adicto al Deporte”, con gran éxito y muchas presentaciones donde explica el cómo lograr ser un longevo en el deporte y da fórmulas y consejos para que todos lo practiquen y la salud sea la constante.