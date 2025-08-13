Madonna le pide al Papa León XIV que intervenga en el conflicto en Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En un emotivo mensaje difundido este lunes a través de Instagram y X, la cantante Madonna instó al Papa León XIV a visitar Gaza “antes de que sea demasiado tarde”.

“Por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños inocentes. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada. No queda más tiempo. Necesitamos que se abran por completo las puertas humanitarias para salvar a estos niños.”, escribió la cantante.

Madonna, que ya había apoyado la campaña #NoHostageLeftBehind tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, se suma ahora a las figuras públicas que buscan presionar por soluciones humanitarias en el conflicto

Además de su petición al líder de la Iglesia Católica, Madonna aprovechó sus plataformas para promover donaciones a organizaciones humanitarias activas en la región, entre ellas World Central Kitchen, Women Wage Peace (israelí) y Women of the Sun (palestina), destacando su trabajo en favor de una resolución pacífica del conflicto.

La artista subrayó que no estaba “señalando con el dedo, culpando o tomando partido”. “Todos están sufriendo, incluidas las madres de los rehenes. Rezo también por su liberación”, añadió.