Total desaprobación, repudio e indignación ha generado en redes sociales la difusión de una grabación en donde una maestra que mantiene una clase en línea con sus estudiantes realiza un indignante chiste acerca de los judíos, como respuesta una de sus alumnas le reprocha su acción y decide abandonar su clase; la conducta de la docente fue duramente criticada por los usuarios y el video se ha vuelto viral.

Se trata de un video que fue compartido en Twitter y que se ha vuelto viral debido a la conducta antisemita de la docente de nombre Irene García Méndez, quien fue grabada mientras sostenía una clase a distancia con sus alumnos. Durante una dinámica, al parecer acerca de chistes, se observa a la maestra intervenir.

"A ver, pongan atención: ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío?", cuestiona la profesora a los asistentes de su clase. En el video se ve a los alumnos quedar perplejos ante este cuestionamiento. "A ver Isaac", vuelve a intervenir la maestra para enseguida dar la respuesta a la clase: "que la pizza no grita cuando la meten al horno", se le escucha decir mientras se ríe.

Los judíos estamos acostumbrados al antisemitismo en todas sus formas.

Pero hay escenas que por cotidianas nos erizan la piel.

Este vídeo me hizo llorar de la rabia y el coraje (y la tristeza).

Porque no es un chiste@CESSAMX algún comentario? Acción? pic.twitter.com/NYv2Ify7B9 — Adina Chelminsky (@AdinaChel) January 20, 2022

"Se me hace de demasiado mal gusto su chiste": Alumna

Después de unos segundos de tensión e incredulidad, en los que se ve observan algunos rostros de incomprensión por parte de sus alumnos, uno de ellos interviene en la videollamada: "Se me hace de demasiado mal gusto su chiste. Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias", le reprocha una estudiante a quien se le identifica con el nombre Naomi.

Ante esta desaprobación la maestra le pide no abandonar su clase: "Oye Naomi, no, no, podemos contar todos los chistes, entiendo tu disgusto. ¿Ya se fue verdad? Entiendo su disgusto perfectamente, pero podemos entender que hay diferentes características y lo estábamos tomando de una forma agradable, no es necesario llegar a estos grados, desde mi punto de vista."

La docente se excusa argumentando que no desea saturar a sus alumnos con su materia y consideró que la reacción de su alumna estuvo fuera de lugar: "Si se fijan mi intención es hacer clases dinámicas, divertidas y no saturarlos con mi materia. Este evento, desde mi punto de vista está fuera de lugar, si alguien le puede decir a su compañera que se una, que se vuelva a unir a la clase, no pasa nada, porque no quiero que se pierda la clase," explica a sus alumnos.

"Me hizo llorar de la rabia y el coraje"

El video fue compartido en redes sociales en donde rápidamente se ha vuelto viral en medio de la polémica por la conducta de la profesora. Decenas de usuarios han desaprobado su actuar, y hay quienes incluso la consideraron antisemita: "Indignante," "Terrible, qué vergüenza","Al parecer ni a los alumnos les hizo mucha gracia. Aunque la señora no odie a los judíos, ese chiste es absolutamente detestable, "'De mal gusto' queda corto para describirlo", escribieron algunos internautas.

Por su parte la usuaria Adina Chelminsky compartió el video y aseguró que escenas como esta le dan rabia y coraje: "Los judíos estamos acostumbrados al antisemitismo en todas sus formas. Pero hay escenas que por cotidianas nos erizan la piel. Este vídeo me hizo llorar de la rabia y el coraje (y la tristeza). Porque no es un chiste", publicó en su post.

Finalmente, otro usuario se ofreció a hablar sobre el antisemitismo con la docente de la grabación: "Me voluntarizo, con gusto, a platicar con la maestra, a contarle la historia de mi familia, a visitar el museo de Memoria y Tolerancia. Igual y podemos cambiar su forma de hacer 'humor'", publicó.