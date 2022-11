Dua Lipa y Shakira se negaron a participar en este evento deportivo debido a la violación de los derechos humanos que se vive en dicho país. Sin embargo, este detalle no le importó a Maluma.

Recordemos que ayer se estrenó en todas las plataformas digitales la canción y el video oficial de ‘Tukoh Taka’, el tema oficial del Mundial de Qatar, el cual fusiona el inglés con el español y el arabe, y es interpretado por el colombiano, Myriam Fares y Nicki Minaj.

Pese a tener un buen ritmo, ‘Tukoh Taka’ no ha logrado convencer al público, quienes aseguran que la letra no les transmite la emoción del mundial. Aún así, la canción ha sido un rotundo éxito en las plataformas digitales y se espera que su popularidad aumente en los próximos días.

Maluma se enoja y abandona entrevista

No es secreto para nadie que Maluma es un gran fanático del fútbol.

El intérprete de ‘Hawái’ ofreció una entrevista al periodista Moav Vardi de la cadena israelí Kan para hablar sobre ‘Tukoh Taka’ y su participación en Qatar 2022. Sin embargo, Moav no desaprovechó la ocasión para preguntarle sobre la postura que tuvieron Dua Lipa y Shakira al declinar cantar en este evento deportivo y porque él había aceptado.

Ante dicho cuestionamiento tan incómodo, él respondió que no podía hacer nada al respecto y que se limitaría a disfrutar del fútbol: “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme”.

No obstante, su respuesta no convenció al periodista, quien le cuestionó si no le importaban las críticas que recibiría su participación a lo que él le preguntó a su mánager si estaba obligado a responder esa pregunta, quien le dijo que no. Acto seguido, procedió a abandonar la entrevista, no sin antes acusar a Moav Vardi de ser un grosero.

Días atrás, Maluma declaró en el programa ‘Buen día Colombia’ de RCN Televisión que estaba cumpliendo su sueño de cantar para la FIFA: “Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su forma de pensar… Yo soñé con esto toda mi vida, ser parte de la canción oficial de la FIFA para un Mundial, hoy es una realidad”.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

El evento deportivo más grande del mundo está envuelto en una gran polémica.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 dará inició el próximo 20 de noviembre desde el Estadio Al Bayt en Jor, Catar y finalizará el 18 de diciembre tras haberse celebrado 64 partidos, los cuales serán disputados por las 32 selecciones que participan en ocho grupos.

