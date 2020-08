Diario Judío México - Disfruta del alcance internacional del Yiddish con este maravilloso evento en línea, presentado por California Institute for Yiddish Culture and Language.

Night of the Murdered Poets

(טרויער־אַקאַדעמיע צום 12טן אויגוסט)

Miércoles 12 de agosto

2:00 P.M. (Nueva York)

1:00 P.M. (Ciudad de México)

11:00 A.M. (San Diego/Tijuana)

EN YIDDISH E INGLES

Programa musical de Sveta Kundish y Patty Farrell

El 12 de agosto de 1952, 13 judíos fueron asesinados por el régimen soviético en la infame prisión de Lubyanka, incluidos 5 escritores yiddish. Fue la culminación de una represión de años de la cultura yiddish y judía. Cada 12 de agosto, las organizaciones yiddish de todo el mundo recuerdan a los escritores yiddish perdidos esa noche y antes, así como a las otras víctimas de la represión soviética.

Por favor únete:

El profesor Dov-Ber Kerler; el renombrado pianista Evgeny Kissin; Director nominado al Tony Eleanor Reissa; El director nominado por Drama Desk, Allen Lewis Rickman; estrella de la pantalla Yelena Shmulenson; la poeta y traductora Maia Evrona; y la directora del CIYCL, Miri Koral mientras rendimos homenaje a la increíble creatividad de los escritores yiddish soviéticos.

Presentado por por

The Congress for Jewish Culture

California Institute for Yiddish Culture and Language