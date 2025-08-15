Mandy Patinkin critica a Netanyahu por ofensiva en Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El actor israelí Mandy Patinkin cuestionó la estrategia de Benjamin Netanyahu contra Hamas, advirtiendo que pone en peligro a judíos y palestinos en medio del conflicto en Gaza.

Durante la entrevista, Patinkin condenó los ataques israelíes en Gaza, afirmando que la ofensiva ha provocado hambruna y muertes al obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria. Según el actor, estas acciones ponen en peligro no solo a los palestinos, sino también a civiles israelíes y judíos alrededor del mundo.

El intérprete de origen israelí instó a la comunidad judía internacional a cuestionar si la actual estrategia militar es aceptable y sostenible. “¿Cómo han podido hacerles eso a ti y a tus antepasados, y luego se lo hacen a otras personas?”, planteó Patinkin, pidiendo una revisión moral y ética de la situación.

Críticas al liderazgo de Netanyahu

Patinkin acusó a Netanyahu de tomar decisiones que comprometen la seguridad de Israel a largo plazo. Para el actor, la escalada de violencia fortalece el resentimiento y debilita las posibilidades de paz, dejando en riesgo la estabilidad de la región.