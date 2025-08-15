Mandy Patinkin critica a Netanyahu por ofensiva en Gaza

Mandy Patinkin critica a Netanyahu, advirtiendo que su ofensiva en Gaza pone en riesgo a judíos y palestinos, y llama a replantear la estrategia israelí. Por:
El actor israelí Mandy Patinkin cuestionó la estrategia de Benjamin Netanyahu contra Hamas, advirtiendo que pone en peligro a judíos y palestinos en medio del conflicto en Gaza.

Durante la entrevista, Patinkin condenó los ataques israelíes en Gaza, afirmando que la ofensiva ha provocado hambruna y muertes al obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria. Según el actor, estas acciones ponen en peligro no solo a los palestinos, sino también a civiles israelíes y judíos alrededor del mundo.

El intérprete de origen israelí instó a la comunidad judía internacional a cuestionar si la actual estrategia militar es aceptable y sostenible. “¿Cómo han podido hacerles eso a ti y a tus antepasados, y luego se lo hacen a otras personas?”, planteó Patinkin, pidiendo una revisión moral y ética de la situación.


Críticas al liderazgo de Netanyahu

Patinkin acusó a Netanyahu de tomar decisiones que comprometen la seguridad de Israel a largo plazo. Para el actor, la escalada de violencia fortalece el resentimiento y debilita las posibilidades de paz, dejando en riesgo la estabilidad de la región.

