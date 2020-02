Diario Judío México - El martes 28 de enero de 2020 se celebró en el Daniel Center, Tel Aviv, el lanzamiento

del Maratón Samsung Tel Aviv 2020, el evento deportivo más grande de Israel.

El maratón, que se ha convertido en una tradición deportiva israelí, se celebrará este año por 12a vez el 28 de febrero de 2020 en el corazón de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Este año, será aún más grande y más festivo. El lema de este año es “BE YOUR BEST”, invitando a todos los corredores, aficionados y profesionales a correr lo mejor posible y unirse a más de 100,000 personas que se espera participen en el evento anual de maratón.

Entre los asistentes al evento se destacaron: Moti Ambram, Jefe del Departamento Municipal de Deportes, Ofir Vagman, Director Adjunto de la Oficina de Deportes y el Director de Maratón, Ronen Salem, Vicepresidente de Marketing de Samsung Israel, Ofer Sheetrit, Director de Kapaim (KPM) Active, empresa productora del maratón, Nili Abramski, atleta olímpica y máxima anotadora de Israel junto a otros atletas y muchos más.

Moti Amram, jefe del Departamento Municipal de Deportes, declaró que este año, los organizadores del maratón de Samsung están operando para obtener una etiqueta internacional al unirse a la lista de maratones más importante del mundo. Representantes de la Asociación Mundial de Atletismo (IAAF) probarán el maratón de Tel Aviv. Este año, como parte del proceso de nominación de la clasificación Bronce, por primera vez, se llevarán a cabo pruebas de drogas en la arena del evento para el 1er-3er lugar tanto para hombres y mujeres que se inscriban para el maratón completo. El maratón de Samsung Tel-Aviv será el primer y único maratón israelí con una etiqueta internacional oficial.

Además, mencionó que más del 40% de los participantes en el maratón de Samsung Tel Aviv son mujeres. Esta cifra es la más alta hasta ahora en el maratón de Samsung Tel Aviv y trabajará para aumentarla aún más este año y en los años futuros.

Ronen Salem, vicepresidente de marketing de Samsung en Israel, declaró que Samsung se enorgullece de ser socio en el evento deportivo más grande del país por séptimo año consecutivo. Este año, todos los participantes en el maratón de Samsung Tel Aviv podrán ganar una victoria individual adaptada a sus capacidades individuales (#winwinmarathon). En línea con el lema de Samsung durante el año pasado, “Haz lo que no puedes”, Samsung alienta a todos los participantes a esforzarse y romper sus límites, cada uno a su manera

Presentación de la camiseta

Este año, por primera vez, la Autoridad Deportiva de la Ciudad de Tel-Aviv-Jaffa hizo un llamado a los residentes de la ciudad para que participen en el diseño de la camiseta del maratón de este año para que puedan participar e influir en el espíritu y la atmósfera del maratón. El diseño elegido, creado por Nina Spector, residente de Tel Aviv que correrá en el maratón, fue impreso en una camiseta “NIKE” y revelado en la conferencia de prensa oficial

Información del maratón

Según los datos de la compañía KPM Active, a partir de hoy, más de 30,000 participantes ya han asegurado su lugar, un aumento considerable en el registro en comparación con este período del año pasado.

Como miembro de la Asociación de Maratones Internacionales A (AIMS), el maratón Samsung Tel Aviv-Jaffa incluye corredores de élite que intentarán romper el récord de maratón (dos horas, 10 minutos y 30 segundos) establecido por el corredor keniano William Kiprono Yegon en 2015 y no se ha superado desde entonces.

El punto de partida para todas las carreras estará ubicado en el bulevar Rokach, entre el parque Ganei Yehoshua y el recinto ferial de Tel-Aviv, desde donde los corredores procederán a pistas marcadas con maratonistas que los diferenciarán y pasarán por los sitios centrales de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. A lo largo de la ruta, los corredores también pasarán por Rothschild Boulevard, Tel Aviv-Jaffa Port y la orilla del mar, Reading Promenade, Joshua Gardens Park, Dizengoff Street, Rabin Square, Hayarkon Street, Ibn Gvirol Street, Old Jaffa y Jaffa Port. El maratón Samsung Tel Aviv-Jaffa es uno de los únicos maratones del mundo con 10 km de recorrido a lo largo de la playa.

A lo largo de los cursos de carrera, los corredores disfrutarán de escenarios de música y puestos de agua patrocinados por la compañía Mey Eden. El municipio de Tel Aviv-Jaffa continúa alentando la cultura deportiva de la ciudad y, por lo tanto, miles de estudiantes de la escuela de Tel Aviv-Jaffa tomarán parte en alentar a los corredores a lo largo de la ruta y contribuirán a la atmósfera festiva que rodea la ciudad. El maratón terminará en el estacionamiento de Ganei Joshua (frente a los jardines de exhibición), donde decenas de miles de participantes y simpatizantes estarán esperando un final espectacular que incluye música, complejos VIP y puestos de venta de ropa deportiva y productos de lifestyle.

El Mini Maratón

El Mini Maratón Tel Aviv-Jaffa para niños se llevará a cabo en el Complejo Sarona el miércoles 26 de febrero de 2020, con cerca de 2,000 niños y niñas corriendo en dos carreras de 500 y 1,000 metros. El evento incluirá áreas de entretenimiento y actividades divertidas para toda la familia. También habrá una carrera para niños con discapacidades y sus familias

Proyecto Social Track y “Pass It On” del Maratón

El Maratón Samsung Tel Aviv-Jaffa continúa acogiendo este año a docenas de organizaciones sin fines de lucro y apoya el compromiso social y la donación comunitaria. El maratón permite aprovechar la participación en la carrera para recaudar fondos para varias organizaciones sin fines de lucro.

El Social Track permite que cualquier corredor registrado en uno de los eventos de maratón se registre en el social track como donantes para la asociación de su elección de una lista de asociaciones, establezca una meta para donar y llame a amigos, familiares y conocidos para donar para la asociación elegida.

Este año, a diferencia de años anteriores, todas las donaciones se realizarán a través del sitio web del maratón y se comunicarán directamente con la organización sin fines de lucro. Esto permitirá a los recaudadores de fondos saber cuántas donaciones se han realizado y si han cumplido sus objetivos.

Nuevas asociaciones se unen constantemente a la vía social, por lo que todos pueden encontrar una causa para identificarse y postularse. Correr un maratón lleva horas. Donar solo unos minutos y puede cambiar vidas.

Entre las organizaciones sin fines de lucro que participan este año: ELIA (para niños con ceguera o con discapacidad visual), Natal (víctimas de trauma del terrorismo y la guerra), Na Laga’at para sordos y ciegos, Otot (Una puerta a una nueva vida), Enosh (para la salud mental), Haruach Hayisraelit (el espíritu israelí), Sunrise, Beit Almog Shiloni, Tnu LaChayot Lichyot Dog Shelter, Zichron Menachem, Hiyot (ayudando a la comunidad etíope), Hayim (“Life”) Association (para niños con cáncer) ), Big Brothers Big Sisters of Israel, WIZO, Etgarim-Challenge, The Jordan River Village, Women’s Spirit, Beit Issie Shapiro, IDF Widows and Orphans Organization y más

Además, este año habrá un proyecto “Pass It On” que invitará a los corredores a refrescar su guardarropa y donar camisetas, sudaderas y ropa deportiva para correr a las cabinas de maratón en los centros comerciales o el día de la carrera. La compañía KPM Active se compromete a sellarlos, doblarlos y transferirlos a organizaciones sin fines de lucro para los necesitados.

La distribución de los kits de los corredores se llevará a cabo en varios centros para permitir a los corredores recoger los kits de manera fácil y conveniente. El kit para corredores incluye: una bolsa con cordón, una camisa para correr resistente al sudor “NIKE”, un número de cofre personal, un chip de medición electrónico único y una gran cantidad de golosinas, promociones y beneficios

El evento de maratón iniciado por el municipio de Tel Aviv-Jaffa estará acompañado por aproximadamente 5,000 productores, personal de seguridad, administración y personal médico durante todo el curso

Escrito por Silvia Golan y Stella Szpira

Fotos Silvia Golan