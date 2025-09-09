Marcando el final del Abierto de Estados Unidos: Imágenes raras de los primeros días del tenis israelí

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Para conmemorar la clausura del Abierto de Estados Unidos, uno de los torneos más prestigiosos del mundo, los Centros de Tenis y Educación de Israel (ITEC) presentan por primera vez una colección única de fotografías históricas del archivo de la organización, que documentan los inicios de los Centros y el crecimiento de la distintiva cultura tenística que surgió en ellos.

Las fotos trazan la trayectoria de la organización, desde las modestas canchas locales hasta el establecimiento de centros profesionales y una generación de jugadores israelíes que llevaron el deporte a escenarios internacionales. Estas imágenes sirven de inspiración para futuras generaciones de jugadores y entrenadores.

Entre las imágenes históricas se encuentran momentos cruciales: la inauguración del Estadio Canadá en el ITEC – Ramat Hasharon en 1976, a la que asistieron Leah Rabin junto con dos de los seis fundadores: el Dr. Bill Lippy y Harold Landesberg; la ceremonia de inauguración del estadio en el ITEC – Ashkelon en presencia del entonces presidente Ephraim Katzir; Y una foto grupal de 1979 con Rakefet Binyamini, Anthony Harris, Max Osherov y Sachar Gat, quienes lideraron la creación de los primeros centros y entrenaron a la siguiente generación de jugadores.

Ese año marcó un hito social y deportivo cuando el entonces alcalde de Tel Aviv-Yafo, Shlomo (‘Chich’) Lahat, fundó el ITEC – Jaffa, el centro que cambió la percepción del tenis como un “deporte elitista” y lo hizo accesible a todos los sectores de la población. Casi al mismo tiempo, se abrieron centros en Kiryat Shmona, por iniciativa del entonces alcalde Avraham Aloni, y en Arad, gracias a la visión del alcalde Avraham (Baiga) Shochat, llevando la revolución de la accesibilidad del deporte al norte y al Néguev. Los Centros de Tenis y Educación de Israel, que comenzaron con humildad, generaron una profunda transformación en las comunidades locales, con cientos de niños y niñas beneficiándose de programas de formación profesional subvencionados. En 1980, una fotografía de Gilad Bloom, junto a Jimmy Connors, Shlomo Zoref y Amos Mansdorf, marcó el inicio de una era de logros internacionales, ya que Bloom obtuvo el primer lugar en la categoría individual masculina sub-12 en un torneo internacional juvenil en Caracas, Venezuela. Un año después, en 1981, Jerusalén se unió a la transformación con la apertura del centro en el barrio de Katamon, que lleva el nombre de los donantes Joyce y Ben Eisenberg. Pronto se convirtió en un polo de atracción para torneos internacionales y eventos históricos de la Copa Davis, y educó a jóvenes jugadores como Andy Ram. Se añadieron más centros de tenis en todo el país, desde Ofakim (1990) hasta Yokneam (2001), cada uno marcando un nuevo capítulo en esta iniciativa sociodeportiva.

La colección también incluye momentos íntimos de entrenamiento: el primer ministro Yitzhak Rabin jugando en el ITEC – Ramat Hasharon; Rakefet Binyamini junto a Anna Smashnova; y Amos Mansdorf, el primer jugador israelí en competir en el Abierto de Estados Unidos. El Dr. Ian Froman, uno de los fundadores de los Centros, aparece recibiendo el Premio Israel por su decisiva contribución al deporte y la educación en Israel. También se muestra una fotografía de Shimon Peres con Sharon Stone durante una visita en 2006 al programa “Living Together” en ITEC – Jaffa, un testimonio del compromiso de larga data de los Centros con la coexistencia y el empoderamiento comunitario.

En conjunto, las fotos muestran que los principios de excelencia, perseverancia y educación a través del deporte han sido la esencia de ITEC desde sus inicios. Los eventos, las personas y el ambiente que capturan reflejan la visión que sigue guiando a los Centros hoy en día: la conexión comunitaria, el empoderamiento personal y los valores del liderazgo y la responsabilidad mutua.