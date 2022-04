Por primera vez en sus tres décadas de historia, la organización de educación y recuerdo del Holocausto, la Marcha Internacional de los Vivos, contará con la participación de una delegación oficial de los Emiratos Árabes Unidos.

La histórica delegación estará encabezada por HE Ahmed Obaid Al Mansoori, junto con el empresario y filántropo Eitan Neishlos, el recién nombrado fundador y embajador de la Marcha Internacional de la Vida en los estados del Golfo.

Marcha Internacional por la Vida lanza Capítulo de Educación y Recuerdo del Holocausto en el Golfo

Encenderán juntos una antorcha conmemorativa en la ceremonia oficial en Auschwitz-Birkenau cuando se unan a los sobrevivientes del Holocausto y a todas las delegaciones el jueves 28 de abril de 2022.

SE Ahmed Obaid Al Mansoori es fundador de la primera Galería Conmemorativa del Holocausto en el mundo árabe e islámico, así como fundador del Museo Crossroads of Civilizations. Además, es ex miembro del Consejo Nacional Federal.

Eitan Neishlos, descendiente de tercera generación de un sobreviviente del Holocausto, el difunto Tamar Zisserman, se unió a March of the Living como socio estratégico para liderar un viaje de recuerdo y responsabilidad entre los miembros de la tercera generación. Su compromiso con esta organización condujo a la creación de esta nueva e importante relación con los EAU.

La participación de SE Ahmed Obaid Al Mansoori en la Marcha de los Vivos y el nombramiento del Sr. Neishlos como Fundador y Embajador de la Marcha de los Vivos en los estados del Golfo, se produce después del progreso significativo en las relaciones entre Israel y los EAU y con respeto por el desarrollo de la comunidad judía en el Golfo.

El evento anual Marcha Internacional por la Vida se lleva a cabo en el Día Nacional de Conmemoración del Holocausto de Israel para conmemorar a las víctimas del Holocausto y la aniquilación sistemática de más de seis millones de hombres, mujeres y niños judíos por parte de los nazis. La Marcha de 32 km desde Auschwitz 1 hasta Auschwitz-Birkenau concluirá con la ceremonia tradicional celebrada sobre los restos del crematorio de Auschwitz-Birkenau y contará con la presencia del ex Gran Rabino Israelí Yisrael Meir Lau, el Alcalde de Jerusalén Moshe Lion y sobrevivientes del Holocausto y delegados de 25 países. . Se encenderán Antorchas del Recuerdo en memoria de los seis millones de mujeres, niños y hombres judíos que perecieron innecesariamente.

Hablando antes de la Marcha, SE Ahmed Obaid Al Mansoori señaló: “Las lecciones del pasado y los peligros del odio y los prejuicios deben aprenderse en todo el mundo por el bien de la humanidad. Las nuevas realidades en el Medio Oriente, que han contribuido en gran medida a las cálidas amistades entre judíos y musulmanes, ofrecen una oportunidad histórica para que los hijos de Abraham se unan en memoria de las víctimas del Holocausto y sirvan como un signo de cooperación y asociación para el futuro de nuestra región, y más allá”.

Eitan Neishlos comentó: “La oportunidad de establecer la presencia de March of the Living en los Emiratos Árabes Unidos y el Golfo no solo es un privilegio, también es una oportunidad para garantizar que más personas en nuestra región aprendan y comprendan los horrores del Holocausto. y llevar adelante un mensaje de reconciliación y paz para el futuro”.

Phyllis Greenberg Heideman, presidenta de March of the Living (crédito: MARCH OF THE LIVING)

Phyllis Greenberg Heideman, presidenta de March of the Living agregó: “Después de los Acuerdos de Abraham, tenemos la oportunidad y la obligación de educar a más personas sobre el Holocausto y las lecciones que se pueden aprender de ese momento de la historia. Felicito a Eitan Neishlos por tomar la iniciativa de llevar nuestra misión de compromiso y educación al mundo árabe. La participación de una delegación oficial de los Emiratos Árabes Unidos y el establecimiento de nuestra presencia en la región es un primer paso importante para promover el futuro de la memoria y la educación sobre el Holocausto.