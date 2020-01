Diario Judío México - PASNC – Por parte del Movimiento “Por Amor de Sión No Callaré” (PASNC), liderado por el pastor Efraim Valverde III (Asesor Honorario de JPB -Desayuno de Oración por Jerusalem-) se realizaron marchas en apoyo a Israel en gran parte de México y Estados Unidos por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Miles de cristianos en diferentes partes de México y Estados Unidos se levantaron como un solo hombre bajo un mismo lema: “Memorial del Holocausto, ¡Nunca Más!”, haciendo memoria de los más de 6 millones de Judíos que fueron asesinados sistemáticamente en los campos de exterminio (1939-1945).

Recordar y no olvidar, para que la historia no vuelva a repetirse. Estas marchas no solo tuvieron el propósito de traer a la memoria a las víctimas del Holocausto, sino también de concientizar a las personas sobre la bendición que Israel ha sido para el mundo entero desde su inicio hasta el día de hoy, incitándolos a bendecir a Israel y a orar por la paz de Jerusalem.

Aunado a ello, MK Robert Ilatov (Miembro del Parlamento Israelí) envió un mensaje de apoyo a PASNC:

“Shalom, amigos.

Quiero darles las gracias a todos por recordar a las 6 millones de víctimas del Holocausto y por participar en el Día del Memorial del Holocausto. Nuestra organización que enseña a otros a amar y bendecir a Israel se llama PASNC, que quiere decir: “Por Amor de Sión No Callaré”.

Shalom desde Jerusalem”.

Estos son algunos de los lugares que participaron en las marchas en México:

Michoacán (Purépero), Chihuahua (Chihuahua), Oaxaca (Oaxaca, Juxtlahuaca), Baja California (Tijuana, Vicente Guerrero, Camalú, Valle de San Quintín), Sonora (Hermosillo), Ciudad de México, Baja California Sur (Guerrero Negro), Jalisco (Guadalajara), Morelos (Cuernavaca), Guerrero (Santa Fe), Colima (Tecomán), Sinaloa (Villa Juárez Navolato).

En Estados Unidos:

California (Salinas, Exeter, Fairfield, Santa María, Lake Elsinore, Ventura, San Diego, Lone Pine, Madera, South Gate) Pensilvania (Chambersburg), Washington (Elma, Mount Vernon), Oregon (Forest Grove), Indiana (Fort Wayne), Utah (Midvale).

En memoria de los más de 6 millones de Judíos asesinados durante el Holocausto.

“Por Amor de Sión No Callaré” (PASNC).