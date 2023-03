Más de 100 académicos piden a la Universidad de Chicago que prevenga nuevas “perturbaciones físicas” del curso sobre Israel

Más de 120 académicos de todos los rangos y diversas disciplinas en universidades y colegios de los EE. UU. instaron a la Universidad de Chicago a condenar y prevenir las nuevas interrupciones físicas de “Seguridad, contraterrorismo y resiliencia: el gobierno israelí”. Case”, un curso impartido por Meir Elran.

Como informó por primera vez el Chicago Maroon , los agitadores ahora se están manifestando fuera del salón de clases, lo que dificulta que los estudiantes ingresen al salón e interrumpen la experiencia de aprendizaje. Según los académicos, la campaña de boicot académico fue iniciada por el capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) de la universidad hace un año con publicaciones de Instagram que exhortaban a los estudiantes a no inscribirse en “CLASES SIONISTAS DE MIERDA” y “escaló este semestre a un grado alarmante” con estas nuevas alteraciones físicas.

“En pocas palabras, estas protestas están destinadas a intimidar. El debate respetuoso e incluso la crítica de un curso y su contenido son bienvenidos, pero las protestas que están diseñadas para degradar a un instructor e intimidar a los estudiantes no son aceptables”, escribieron las firmantes que son miembros de la Red de Compromiso Académico (AEN) Mujeres Docentes, Docentes Jóvenes. , Facultad de Estudios Judíos e Israelíes, y Facultad en los comités del Medio Oeste. “Los líderes universitarios deben defender el derecho de los estudiantes a protestar y expresar una amplia gama de puntos de vista. Pero cuando las protestas interrumpen la enseñanza y el aprendizaje, deben tratarse como violaciones de la política del campus y como la antítesis del principio académico central del intercambio intelectual abierto. Los estudiantes tienen derecho a estudiar en un ambiente de aprendizaje seguro. Estamos comprometidos a mantener un campus respetuoso y acogedor para todos, y confiamos en que la administración de la Universidad de Chicago también lo esté”.

Los signatarios continúan advirtiendo que “las protestas disruptivas virulentas en persona pueden, comprensiblemente, disuadir a los estudiantes de inscribirse en ciertos cursos por temor a ser acosados, avergonzados y condenados al ostracismo. Tal entorno de prejuicios dificulta la capacidad de los estudiantes para aprovechar toda la gama de ofertas académicas de la Universidad de Chicago y, en este caso, los priva de la oportunidad de aprender sobre la historia, la política, la sociedad y la cultura de otro país. , todo lo cual es un conocimiento crítico para tener en nuestro mundo cada vez más globalizado”.

Si bien la prevención de las interrupciones es una preocupación inmediata, los académicos también piden a la universidad que condene públicamente la campaña en curso para boicotear a los profesores y cursos israelíes. Señalan que tolerar una campaña implacable para boicotear cursos de un semestre a otro pone en tela de juicio el compromiso de la Universidad de Chicago con la libertad académica y la investigación abierta. También señalan que dado que el sionismo es un componente central de la identidad judía, usar la palabra sionista como un término peyorativo, como lo hace SJP, es profundamente ofensivo para la gran mayoría de los estudiantes judíos. En 2021, el Centro de Investigación Pew informó que más del 80% de los judíos estadounidenses consideran a Israel “esencial” o “importante” para su identidad judía.

“Por estas razones, hacemos un llamado a la administración de la Universidad de Chicago para que reafirme el compromiso de la institución con la libertad académica y el debate intelectual sólido sobre temas polémicos al condenar públicamente la campaña en curso para boicotear a los profesores visitantes israelíes y los cursos con temas de Israel y hacer todo lo posible para prevenir la interrupción física de estas clases. Creemos que es solo a través de respuestas tan contundentes e inequívocas que los campus pueden seguir siendo espacios vibrantes para el aprendizaje, el diálogo y el crecimiento”, escribieron los académicos.

AEN es una organización nacional independiente y no partidista que involucra, educa y empodera a los profesores universitarios para contrarrestar el antisemitismo y apoyar un diálogo sólido sobre Israel y la identidad judía. en los campus de EE. Está compuesto por más de 850 miembros de la facultad en casi 300 campus en los Estados Unidos que buscan defender la libertad de expresión y la libertad académica en el campus, promover una discusión sólida sobre Israel en la academia y responder al antisemitismo en el campus cuando ocurre. El ex miembro del parlamento canadiense y ministro de Justicia Irwin Cotler y la representante de EE. UU. Donna Shalala forman parte del Consejo Asesor de AEN, presidido por el ex presidente de la Universidad de California Mark G. Yudof. Deborah Lipstadt fue miembro del consejo asesor de AEN antes de asumir el cargo de enviada especial de EE. UU. para combatir el antisemitismo.