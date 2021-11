Las estrellas de Hollywood Richard Gere, Claire Foy, Tilda Swinton y Susan Sarandon; el director Ken Loach, el músico Jarvis Cocker, la banda Massive Attack y los autores Philip Pullman, Colm Tobin e Irvine Welsh, se encuentran entre los firmantes de alto nivel, informó Sky News. La carta conjunta fue organizada por el grupo anti sionista Jewish Voice For Peace.

En ella se describe la reciente medida como «un ataque generalizado y sin precedentes contra los defensores de los derechos humanos palestinos», y se advierte que «pone en peligro no sólo a las propias organizaciones, sino a toda la sociedad civil palestina y a las decenas de miles de palestinos a los que sirven cada día».

En octubre, Israel designó a seis organizaciones de la sociedad civil palestina como grupos terroristas, alegando que estaban vinculadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina, un movimiento político laico de izquierdas con un brazo armado que ha llevado a cabo ataques mortales contra israelíes. Israel y los países occidentales consideran al FPLP una organización terrorista.

Pero Israel aún no ha tomado más medidas contra los grupos, que operan abiertamente en Cisjordania. Los seis grupos, algunos de los cuales tienen estrechos vínculos con grupos de derechos en Israel y en el extranjero, niegan las acusaciones.

Thank you for speaking out and calling for action @MarkRuffalo. #StandWithThe6 https://t.co/blO6MYC69j

— Jewish Voice for Peace Action (@JvpAction) November 18, 2021