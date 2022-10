Más de 200 estudiantes, miembros de la comunidad de Washington Heights y políticos de Nueva York asistieron a “Nosotros at Yeshiva University: An Evening of Jewish-Latino Art and Music”, un evento que presentó la historia cultural judía-latina a través del arte, la música y la comida. en Weisberg Commons el 8 de septiembre.

El evento, organizado por el Programa Rabino Arthur Schneier para Asuntos Internacionales de la Universidad Yeshiva en asociación con el segmento Philos Latino del Proyecto Philos, contó con discursos y obras de arte que exploraban la sinergia de la cultura e historia judía y latina, una actuación musical del Proyecto Jazzphardic y comida dominicana kosher.

Al evento, abierto a estudiantes de pregrado y posgrado, así como a miembros de la comunidad local de Washington Heights, también asistieron el presidente de la Universidad Yeshiva Ari Berman, el representante Adriano Espaillat (NY-13), el asambleísta del estado de Nueva York Manny de Los Santos, La concejal de la ciudad de Nueva York, Carmen De La Rosa (D-11), el concejal de la ciudad de Nueva York, Eric Dinowitz (D-11), el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, y el senador estatal Robert Jackson (D-72).

El proyecto Philos Latino describe su misión como “llegar e involucrar a los hispanos en los EE. UU. y América Latina para empoderarlos para que aboguen por Israel y participen positivamente en temas relacionados con el Cercano Oriente”.

Los oradores hablaron sobre la relación entre las comunidades judía y latina y cómo define a Washington Heights.

El rabino Dr. Ari Berman habló sobre lo especial que fue compartir una experiencia así con toda la comunidad de Washington Heights y compartió su conexión dominicana personal a través de sus suegros cubanos.

“Es profundamente conmovedor para mí ver a artistas latinos involucrarse en temas judíos como se ve en las paredes; sobre el gran arte en las paredes”, dijo Berman, describiendo las obras de arte colgadas en Weissberg Commons para el evento. “Mi esposa creció en un hogar latino. Mis suegros son de Cuba, donde huyeron de los horrores del Holocausto. Y allí se criaron y allí disfrutaron y se enriquecieron de la cultura cubana y lo que he aprendido es que una vida diaspórica, una vida cuando uno crece con al menos dos identidades, es algo… nuestras comunidades son profundamente familiares”.

Luke Moon, subdirector del Proyecto Philos habló brevemente sobre la importancia que el Proyecto Philos ve en la formación de vínculos entre judíos y cristianos, judíos y latinos.

“Desde el principio, Philos valoró y vio el papel de la comunidad hispana en la conversación sobre la construcción de amistades —“Philos” significa amigo en griego— amistades entre cristianos y judíos, judíos y latinos, todo tipo de personas en todos los espectros”.

El congresista Espaillat discutió el poder conectivo único de Washington Heights y el papel que jugó el parentesco entre las comunidades judía y latina en la retención del carácter del vecindario.

“Me atrevo a decir que Washington Heights es el último vecindario que tiene personalidad, pulso, señor presidente”, dijo Espaillat, dirigiéndose a Berman. “A veces se levanta molesto por la mañana, pero a veces se levanta bailando. Tiene su propio carácter y personalidad. Y muchos lugares han perdido eso, pero no lo hemos perdido debido a lugares como la Universidad Yeshiva. Y el parentesco que existe entre la comunidad latina —la comunidad dominicana en particular— y la comunidad judía es muy fuerte”.

Muchos de los detalles más pequeños del evento se realizaron para resaltar la relación judía-latina. Ronnie Perelis, director del Programa Rabino Arthur Schneier para Asuntos Internacionales, encargó a un voluntario, Baruch-Lev Kelman (BR ’23), investigar las conexiones judías de los alimentos dominicanos. La “Ensalada Rusa Dominicana”, o Ensalada Rusa Dominicana, una ensalada de papa mezclada con mayonesa, maíz, remolacha, cebolla y guisantes, “fue traída a [República Dominicana] desde Europa del Este”, dijo Kelman. “Para los refugiados inmigrantes judíos en [la República Dominicana] durante los años 30 [y] 40, habría sido un buen sabor de casa”.

Perelis también compartió con The Commentator su conclusión del evento. “Es una especie de regreso a casa”, dijo Perelis. “Es una bienvenida oficial, abrir nuestro espacio para la comunidad en general y también para nuestra propia comunidad, darnos cuenta de que tenemos mucha diversidad dentro de nuestra propia comunidad y que esa es nuestra fortaleza… crear un espacio como este donde diferentes personas de diferentes orígenes pueden conectarse y compartir cosas, es un poco mágico”.

Otros patrocinadores del evento fueron la Federación Estadounidense Sefardí, el Yeshiva College, la Escuela de Trabajo Social Wurzweiler, la Escuela de Graduados Bernard Revel, el Programa de Honores Jay y Jeanie Schottenstein, las Bibliotecas YU, los Estudios Judaicos del Stern College, el Club Internacional, el Club de Música y YUPAC.

