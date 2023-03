Más de dos docenas de distinguidos profesores de derecho instan a American Bar Assoc. para reconsiderar la resolución sobre el antisemitismo

Casi 30 de los profesores de derecho más distinguidos de nuestra nación, incluidos dos ex presidentes de universidades, se pronunciaron hoy por primera vez para instar a la American Bar Association (ABA) a revertir su decisión de eliminar lo que es considerado el estándar de oro global para definir el odio a los judíos de la nueva resolución de la ABA sobre el antisemitismo.

Los signatarios, muchos de los cuales son miembros de ABA desde hace mucho tiempo, enseñan en las mejores facultades de derecho del país, incluidas Harvard, Northwestern, UC Berkeley, UC Irvine, la Universidad de Michigan, la Universidad de Minnesota y la Universidad George Mason. Además, dos de los signatarios son ex presidentes de universidades, uno del sistema universitario público más prestigioso del país y el otro de las universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU, por sus siglas en inglés) más reconocidos. La petición fue redactada y organizada por el comité de facultad de derecho de Academic Engagement Network.

Los peticionarios señalan que, “[A]ntisemitism no se puede combatir o remediar de manera efectiva si no se comprende bien. Por esta razón, lamentamos que la Resolución 514, tal como fue adoptada y revisada, omita un estándar acordado internacionalmente e instamos a la ABA a reconsiderar su postura sobre este asunto”.

En su reunión de mitad de año, la ABA adoptó una nueva resolución sobre el antisemitismo. Si bien el borrador inicial de la resolución incluía la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), la versión final revisada eliminó la definición debido a una importante campaña de presión de los grupos antiisraelíes. Los profesores de derecho señalan que estos grupos “ellos mismos se han involucrado en una retórica hostil contra Israel que ha cruzado la línea de la crítica legítima al discurso de odio antisemita. Por ejemplo, la organización Jewish Voice for Peace ha traficado repetidamente con conspiraciones antisemitas”.

Más de 1000 entidades globales, incluidos 850 organismos gubernamentales como el Departamento de Estado de EE. UU., la Unión Europea y las Naciones Unidas, han adoptado la definición de la IHRA como su definición oficial de antisemitismo. Más de la mitad de los estados de EE. UU. han adoptado individualmente la definición de IHRA, al igual que numerosas ciudades, universidades, ONG y corporaciones de EE. UU. La definición se ve como una herramienta educativa invaluable para comprender cómo los judíos experimentan el antisemitismo hoy en día, e incluye tanto tropos antisemitas clásicos como bulos,

“Es desafortunado que los partidarios de la Resolución 514 hayan sido supuestamente persuadidos de optar por no usar la definición de la IHRA solo después de que varias organizaciones se movilizaron en las últimas semanas para expresar preocupaciones muy exageradas de que es un discurso ‘peligrosamente escalofriante’ en apoyo de los derechos de los palestinos. ”, escribieron los peticionarios. “Rechazamos las afirmaciones de que la definición de la IHRA socava y enfría la libertad de expresión, suprime la defensa pro-palestina o prohíbe el discurso crítico con Israel. De hecho, la definición establece explícitamente que no es antisemita criticar a Israel de manera similar a otros países. Pero cuando las teorías de conspiración y los estereotipos antijudíos florecen bajo la apariencia de llamados a eliminar a Israel, esto debe denunciarse y condenarse como antisemitismo. Si no se controla, este discurso de odio justifica el acoso, la exclusión y la marginación de los judíos en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Los signatarios señalan que los llamados a la destrucción y discriminación de Israel contra los judíos son antitéticos a los derechos humanos y civiles y, por lo tanto, es totalmente apropiado que la ABA respalde la definición de la IHRA con fines educativos y de capacitación. En el contexto de EE. UU., la definición no debe imponerse como un código de incitación al odio, pero es una herramienta sensata para comprender cómo los antisemitas pueden expresar su odio contra los judíos en forma de expresión antiisraelí, a veces simplemente reemplazando la palabra “judío”. ” con la palabra “sionista”.

Cuando se cometen crímenes contra judíos, noten los expertos legales, la definición de IHRA también puede ayudar a determinar si la intención antisemita fue un factor motivador. También se puede confiar en la definición para decidir si un campus, dadas todas las circunstancias, ha violado el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, al no proteger a los estudiantes judíos de la discriminación sobre la base de características étnicas o ancestrales compartidas, reales o percibidas. .

Además, tengan en cuenta los profesores de derecho, en lugar de silenciar o congelar el discurso político protegido constitucionalmente, la definición de la IHRA puede ayudar a fomentar conversaciones sólidas sobre la naturaleza multifacética del antisemitismo contemporáneo, incluso cuando se disfraza de animosidad antiisraelí y antisionista. En el campus, en realidad puede promover el discurso al garantizar que los estudiantes judíos puedan expresar abiertamente sus identidades sionistas y puedan participar libremente en la vida del campus.

AEN es una organización nacional independiente y no partidista compuesta por más de 850 profesores en casi 300 campus que trabajan para contrarrestar el antisemitismo y apoyar un diálogo sólido sobre Israel y la identidad judía.. AEN no toma una posición sobre el gobierno israelí o sus políticas, mientras que se opone firmemente a los boicots de las instituciones de educación superior de Israel como la antítesis de la libertad académica y la búsqueda del conocimiento. El ex miembro del parlamento canadiense y ministro de Justicia Irwin Cotler y la representante de EE. UU. Donna Shalala forman parte del Consejo Asesor de AEN, presidido por el ex presidente de la Universidad de California Mark G. Yudof. Deborah Lipstadt fue miembro del consejo asesor de AEN antes de asumir el cargo de enviada especial de EE. UU. para combatir el antisemitismo.