Mensaje oficial al reinicio de clases en Palestina: “Es más importante morir como martir que terminar secundaria”

La alta funcionaria de la Autoridad Palestina (AP), Laila Ghannam, ha expresado uno de los valores fundamentales de la ideología de la AP: que la muerte por Alá, mediante el terror contra los israelíes, es uno de los mayores logros de la sociedad palestina, superior a la educación, superior a la vida.

Utilizando un inquietante juego de palabras con la palabra árabe “shahada”, que significa tanto “certificado” como “martirio”, Ghannam, gobernadora del distrito de Ramallah, felicitó a las familias de los estudiantes “mártires” fallecidos por el logro de sus hijos de la “mayor Shahada”, es decir, la muerte por Alá, en lugar de su certificado de bachillerato.

Gobernadora del Distrito de Ramallah, Laila Ghannam: “Buenos días a las familias de los Mártires, cuyos hijos debían celebrar su certificado de matriculación (shahada) y su éxito en los exámenes de matriculación, pero celebraron la Shahada mayor, la Shahada [de la muerte por martirio]…” [énfasis añadido] [Gobernadora del Distrito de Ramallah y El-Bireh, Laila Ghannam, página de Facebook, 27 de julio de 2025]

Ghannam también elevó su muerte y funeral a una “boda” con las 72 Vírgenes del Paraíso, según la tradición islámica, que se celebra en la Autoridad Palestina cuando un terrorista muere durante un ataque terrorista.

El sueño de casarse con las 72 Vírgenes del Paraíso es real entre la juventud palestina.

Palestine Media Watch ha demostrado que jóvenes terroristas tenían este objetivo declarado al perpetrar ataques terroristas contra israelíes. Toda la sociedad de la Autoridad Palestina celebra la muerte de jóvenes terroristas como “bodas”, como se vio en el funeral del terrorista de 25 años Khaled Qar’an, quien murió mientras participaba en enfrentamientos violentos con las fuerzas israelíes en Qalqilya:

Multitud: “Acompañen al mártir en una procesión nupcial mientras está bañado en su sangre. Mil bendiciones para su madre mientras el mártir está bañado en su sangre”. [TV oficial de la AP, 19 de marzo de 2025]

Incluso los padres celebran la muerte de sus hijos como si fuera una boda, como el ejemplo de esta madre de un adolescente terrorista que lanzó bombas molotov a soldados israelíes:

Madre del terrorista Milad Al-Ra’i: “Que te mejores, Milad… Que Alá se apiade de él… Mi hijo es un mártir, alabado sea Alá. Mi hijo anhelaba el martirio y lo logró, alabado sea Alá. Mi hijo lo deseaba, alabado sea Alá. Mi hijo se casa hoy. Esta es su boda. Estoy satisfecha con él”. Texto en pantalla y en la publicación: “Mi hijo se casa hoy: una emotiva despedida de la madre del joven Milad Al-Ra’i en Hebrón, quien fue baleado por la ocupación y ascendió al cielo en el campo de refugiados de Al-Aroub, al norte de Hebrón”. [Agencia de noticias Shehab, canal de Telegram, 10 de septiembre de 2023]

Palestinian Media Watch ha documentado anteriormente la afición de la Autoridad Palestina por el juego de palabras “shahada”. De hecho, la Autoridad Palestina lo ha utilizado como mensaje a estudiantes y sus padres en el pasado.

Cuando adolescentes terroristas palestinos fueron asesinados mientras perpetraban atentados durante la ola terrorista de la Autoridad Palestina en 2015-16, esta los veneró. Aunque no recibieron su certificado de graduación (Shahada), a sus familias se les dijo que habían “logrado” alcanzar el “Martirio (Shahada)”.

El mensaje de la Autoridad Palestina, tanto entonces como hoy, era: “Morir como mártir es el camino a la excelencia y la grandeza”: