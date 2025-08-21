Mes Internacional del Perro en Hollandia en colaboración con la Asociación de Bienestar del Animal de Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hollandia, en colaboración con la Sociedad Israelí para el Bienestar Animal, organiza una actividad durante agosto: “Adopta un perro y recibe un colchón Tempur de regalo”.

Cualquier persona que presente un formulario de adopción de perro recibirá en la red Hollandia un colchón Tempur de regalo, de un valor de entre 687 y 985 NIS.

Esta actividad solo es válida durante el mes de agosto.

La compañía lanza un colchón Tempur con tecnología espacial avanzada para perros.

Permitiendo así que los perros y sus dueños tengan un sueño reparador.

Una encuesta reciente de Geo Cartography muestra que el 15 % de la población israelí duerme en la cama con sus perros.

Aunque el Día Internacional del Perro se celebra cada año el 26 de agosto, la red Hollandia ha decidido conmemorar agosto como el Día del Perro y trabajar para concienciar sobre el bienestar del mejor amigo del hombre.

En colaboración con la Sociedad para el Bienestar Animal de Israel, la Red Hollandia ha decidido dedicar agosto a concienciar sobre la adopción de perros y las actividades para su bienestar.

La Sociedad trabaja actualmente para concienciar sobre la triste situación del abandono de perros por parte de sus dueños durante los meses de verano, cuando se van de vacaciones al extranjero.

Cientos de perros son abandonados en todo el país durante este período, una situación que pone en peligro su vida y les deja secuelas a largo plazo, como la ansiedad por abandono, entre otras.

Adam Arbiv, presidente de la Asociación contra la Crueldad Animal en Israel: «Durante los meses de verano, el fenómeno del abandono de perros alcanza niveles alarmantes. Con el inicio de las vacaciones, cada vez más familias se van al extranjero y dejan atrás a sus mascotas. Este año, en el contexto de la compleja situación económica y de seguridad, se observa una marcada disminución de la concienciación y la disposición a adoptar. Los perros abandonados se han vuelto invisibles y han quedado relegados a un segundo plano entre las prioridades públicas. Precisamente ahora, cuando los perros nos necesitan más que nunca, es hora de abrir nuestros corazones y hogares». Para animar a la población israelí a ofrecerse como voluntaria para ayudar a los perros que necesitan adopción, Hollandia lanza una campaña sin precedentes: «Adopta un perro y recibe un colchón Tempur para perros de regalo». Cualquier persona que presente un formulario de adopción de perro durante el mes de agosto en una de las sucursales de Hollandia en todo el país recibirá un colchón Tempur gratuito, según el tamaño del perro, con un valor de entre 687 y 985 NIS. Una encuesta reciente de Geocartography muestra que el 15% de la población duerme con su perro en la cama. Sin embargo, aunque esta cifra pueda indicar la relación entre una persona y su perro, no se recomienda dormir con un perro. Se ha descubierto que dormir juntos puede afectar la calidad del sueño tanto de la persona como del perro, y puede fomentar la dependencia del perro hacia su dueño, lo que dificultará su adaptación al sueño independiente. Además, algunos perros pueden desarrollar un comportamiento posesivo hacia la cama, lo que puede derivar en agresividad hacia otros miembros de la familia.

Por lo tanto, la solución definitiva es una cama para perros independiente. Especialmente para este propósito, Hollandia lanzó recientemente la cama para perros TEMPUR, un colchón especialmente diseñado para el mejor amigo del hombre, que garantiza un sueño reparador y de calidad. El colchón está fabricado con materiales TEMPUR avanzados, desarrollados por la NASA, que garantizan la máxima comodidad y un sueño reparador. Fácil y cómodo de transportar gracias a su asa, se adapta perfectamente a cualquier rincón de la casa. El colchón está disponible en gris oscuro con una combinación de gris claro. Además, mantiene la higiene gracias a su funda acolchada extraíble, base antideslizante y tejido impermeable que lo protege de hongos y moho.

Los colchones están disponibles en tallas S, M y L y su precio oscila entre 687 y 985 NIS, según la talla.

El 19 de agosto, Hollandia, en colaboración con la Sociedad para la Protección de los Animales de Israel, celebrará el Día Internacional del Perro en la sucursal de la cadena en Herzliya. Durante este evento, se realizaron diversas actividades para concienciar sobre la adopción de perros y la preocupación por su bienestar.