Venezolano de nacimiento y trompetista de corazón, Yojanan Peretz llegó a España para comenzar la práctica de la música regional latinoamericana, que había aprendido desde su infancia en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

“Amo la música porque desde que la estudiaba, el objetivo era quitarle el arma blanca a los niños y darles un instrumento, una ocupación. Un sistema en el que toda la infancia podía acceder de forma gratuita, a una forma viable para desarrollarse. Durante mi proceso viajé a España y pertenecí a grupos de mariachis hasta que un día, se me vino una idea, armar mi propio equipo”, contó en entrevista, Yojanan Peretz.​

Así decidió partir a Jerusalén, en un vuelo hacia Israel, y comenzar la búsqueda de otros cuatro integrantes, que como Yojanan tuvieran el mismo deseo de transportar la música mexicana al otro lado del mundo.

“Al principio no lo veía como viable porque no conocía absolutamente nada, una vez que llegué aquí, vi el panorama musical y su grandeza pero faltaba algo, un mariachi. Entonces dije: ¨ya tenemos los instrumentos, las herramientas para hacerlo, entonces vamos a emprender esa ruta¨, ya traíamos la experiencia, sólo era cuestión de aplicarla”, destacó.

Durante su misión, encontró a Yosef Villarreal, un mexicano que llegó a la Tierra Sagrada junto a su familia para practicar el judaísmo de la antigua ciudad, y que vio en él talento como cantante para fortalecer el simbolismo.

“Vengo de una familia de músicos, mis abuelos y tíos nos enseñaron la música ranchera pero nunca la había practicado. Todo fue una coincidencia porque un día escuché a Yojanan tocando con su mariachi; me pasó su micrófono y canté con ellos y les gustó. Un día me manda mensaje y me dice que necesitaban un cantante nuevo, qué si estaba interesado”, narró Villareal vestido de charro.

Yosef aceptó la propuesta pues más allá de la paga, tenía la certeza que llevar la música mexicana pintaría de colores el territorio israelí, pues “Jerusalén ha pasado por destrucción, la guerra, y mucha violencia. Lo importante era traer alegría a través del sabor de la cultura”

“La música no tiene fronteras, rompe barreras y me gusta ver la reacción de la gente. De diferentes nacionalidades, gente religiosa y no religiosa, se alegran con la cultura, el baile o al ver la danza folklórica del mariachi. Es una música que alegra el corazón” sostiene Joseph en su caminar por la ciudad amurallada.

El Mariachi Yerushalaim sale todos los días a las calles principales, mercados y plazas públicas, vestidos con el típico traje de charro importado desde México y su equipo de instrumentos para hacer bailar a los israelíes al son de la canciones “El Rey”, “La bamba”, “La cucaracha”

“El reto fue encontrar un repertorio adecuado, pero estamos siendo bien recibidos. Mucha gente no lo conoce, no hablan el español, pero escuchan el sonido y se enamoran , la música mexicana siempre conecta con todo el mundo”. “Normalmente nos contratan aquí de todo el mundo, más que todo municipalidades , eventos culturales, que quieren traer algo más temático para la ciudad. Entonces nos llevan para eso, para hacer eventos con un poco de cultura, somos prácticamente embajadores culturales de México en Israel”, sostiene Peretz.