¿México recibirá niños huérfanos de Palestina? Esto dijo Sheinbaum

Sheinbaum respondió si México estaría dispuesto a acojer a niñas y niños palestinos Por:
Presidencia abre la posibilidad de que México acoja a niños huérfanos de Palestina

La mandataria federal aseguró que México siempre va a tener las puertas abiertas cuando se trate de problemas humanitarios

La Presidenta Claudia Sheinbaum, respaldó la iniciativa del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, para que México acoja a niños y niñas que han quedado huérfanos en Palestina, debido al conflicto en la Franja de Gaza con Israel.

“Está muy bien, si es necesario, por supuesto. México siempre va a estar abierto”, mencionó la Mandataria durante la conferencia matutina de este lunes.


Sheinbaum Pardo, dijo que se podría analizar si es necesario un programa especial, pero que ese tema lo tiene que ver Juan Ramón de la Fuente, canciller de Relaciones Exteriores.

“Siempre tiene que ver con asuntos humanitarios en México. Siempre abrirán las puertas. Tendríamos que revisar si es el caso“, señaló la Presidenta.

Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará una iniciativa formal para que el Estado mexicano organice una operación humanitaria que permita el traslado y refugio de los menores de edad.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo consideró que de ser necesario una medida como la propuesta por Fernández Noroña, nuestro país siempre tendrá sus puertas abiertas.

“Estaría muy bien, si es necesario por supuesto que sí. México siempre va a estar abierto”, dijo al ser cuestionada sobre la propuesta del senador.

¿Qué países reconocerán a Palestina como Estado? Estas son sus condiciones:

Las naciones del mundo se han sumado al reconocimiento del Estado Palestino tras la grave crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza.

Desde el miércoles pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que presentará una propuesta formal para que México reciba a niños huérfanos de Palestina y los acoja, tal como lo ha hecho en diversos momentos de la historia con otras nacionalidades.

La jefa del Ejecutivo Federal subrayó que “siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios México siempre abrirá las puertas”.

Ante el conflicto en oriente medio, la mandataria federal ha externado que su postura y la posición del Gobierno mexicano es que deben existir dos estados: un Estado Palestino y un Estado de Israel.

