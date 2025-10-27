Michael Smuss, artista combatiente del Levantamiento del Gueto de Varsovia, muere a los 99 años

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Michael Smuss, uno de los últimos combatientes supervivientes del Levantamiento del Gueto de Varsovia, quien posteriormente se convirtió en artista para procesar su trauma del Holocausto, falleció en Israel a los 99 años.

Smuss, famoso por luchar contra los soldados nazis con cócteles molotov caseros durante el levantamiento de 1943, falleció el 21 de octubre y fue enterrado en Petach Tikvah el viernes, según informó su esposa Ruthy.

La Marcha Internacional de los Vivos lamentó su fallecimiento en un comunicado, calificando a Smuss como “un símbolo de desafío, dignidad y coraje judío”.

“Con la muerte de muchos de los últimos combatientes del Gueto de Varsovia, se ha abierto una página histórica”, declaró su presidente, Shmuel Rosenman. “El papel de contar la historia ha pasado oficialmente a la siguiente generación: a nosotros. Contaremos la historia completa, fielmente y para siempre”.

Aliza Vitis Shomron, compañera de Smuss en la resistencia judía del gueto de Varsovia, expresó su tristeza al enterarse de su fallecimiento. “Fue un luchador valiente y un hombre de carácter excepcional”, afirmó. “Su coraje encarna la voluntad y la resiliencia que nos ayudaron a superar los días más oscuros del Holocausto”.

Añadió: “Es importante recordar el heroísmo y la valentía de los miembros de la resistencia. Me siento cada vez más sola; muchos de mis compañeros se han ido. Que su memoria sea una bendición”.

Nacido en uno de los capítulos más oscuros de la historia, Smuss vivió para ver al pueblo judío resurgir de las cenizas. Su vida trazó un arco de desafío, resistencia y renovación, desde el gueto en llamas de Varsovia hasta la luz creativa de su arte y testimonio.

“Doy gracias a Dios por salvarme… para poder contarle a la gente lo que sucedió”, declaró Smuss en una entrevista reciente, una filosofía que transmitió en sus numerosas charlas a estudiantes y diplomáticos en Israel y Alemania.

La Organización Judía de Combate

Nacido en 1926 en lo que entonces era Danzig (hoy Gdansk, Polonia), Smuss se mudó con su familia a Lodz y Varsovia. En 1940, se encontraba entre los cientos de miles de judíos que fueron obligados a vivir en el gueto de Varsovia, que en su día albergó a casi medio millón de personas que sufrían hambre, enfermedades y la brutalidad nazi.

En medio de la desesperación, Smuss se unió a la resistencia judía bajo el mando de Mordechai Anielewicz, comandante de la Organización Judía de Combate (ŻOB). Mientras restauraba cascos nazis, descubrió el acceso a un químico diluyente que podía encender cócteles molotov.

“Llenamos botellas que luego colocamos en los tejados de todas las casas cercanas a la entrada del gueto”, recordó en una entrevista de 2022 con el Museo del Condado de Sumter en Carolina del Sur. “Cuando iban a venir, los lanzábamos al suelo”.

El 19 de abril de 1943, cuando las fuerzas nazis entraron en el gueto para aniquilar a sus habitantes, Smuss participó en el desesperado levantamiento, lanzando cócteles molotov desde los tejados. Los combates duraron casi un mes antes de que el gueto fuera destruido. Dirt fue uno de los pocos que sobrevivió.

Capturado por soldados nazis, fue enviado a Treblinka, pero fue desviado a realizar trabajos forzados. Estuvo en varios campos de concentración y sobrevivió a una marcha de la muerte en 1945 antes de la liberación.

Después de la guerra, Smuss se mudó a Estados Unidos, donde comenzó una nueva vida y formó una familia, según informó Associated Press. Más tarde emigró a Israel, donde conoció y se casó con su segunda esposa, Ruthy.

Recurriendo al arte como una forma de sanación, Smuss pintó para procesar el trauma de la guerra. Sus obras se expusieron posteriormente a nivel internacional, incluyendo Alemania, donde habló a estudiantes sobre el Holocausto.

El embajador alemán en Israel, Steffen Seibert, otorgó a Smuss la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el Hogar de Ancianos Anita Miller-Cohen de Ramat Gan en septiembre, en reconocimiento a su contribución a la promoción de la educación sobre el Holocausto y al fomento del diálogo entre Alemania e Israel.

“Me entristeció mucho saber del fallecimiento de Michael Smuss”, declaró Seibert. “Dedicó su vida a la enseñanza sobre el Holocausto”.