Un consultor de un candidato republicano dijo en un vídeo en vivo que Estados Unidos es “un país explícitamente cristiano” y que los conservadores pertenecen a “un movimiento explícitamente cristiano”, informó The Jerusalem Post el martes por la noche.

Andrew Torba, director ejecutivo de la red de medios sociales Gab, que supuestamente es favorecida por la extrema derecha, es consultor de Doug Mastriano, el candidato republicano a gobernador de Pensilvania. Los medios estadounidenses informaron recientemente que Mastriano gastó $ 5,000 en publicidad en Gab y pagó por “consultoría de campaña” desde la plataforma, con usuarios configurados para seguirlo automáticamente, señaló el Post .

Según el Post , Torba afirmó que muchos otros candidatos han estado publicando anuncios en Gab, pero no nombró a nadie.

“Esta es la elección más importante de las elecciones intermedias de 2022 porque Doug es un cristiano franco”, dijo Torba en el vídeo. “Vamos a construir una coalición de nacionalistas cristianos, de cristianos, de candidatos cristianos, a nivel estatal, local y federal, y vamos a recuperar este país para la gloria de Dios”.

“Mi política es no realizar entrevistas con reporteros que no son cristianos o con medios que no son cristianos y Doug tiene una estrategia de medios muy similar en la que no hace entrevistas con estas personas. Él no habla con esta gente. No da acceso de prensa a estas personas”, dijo el fundador de Gab, según el Post .

“Estas personas son deshonestas. Son mentirosos. Son una guarida de víboras y quieren destruirte. Mi conversación típica con ellos cuando me envían un correo electrónico es ‘arrepiéntete y acepta a Jesucristo como tu señor y salvador’. Lo tomo como una oportunidad para tratar de convertirlos”.

Torba llamó al oponente judío de Mastriano, Josh Shapiro, un “títere de Soros”.

Con respecto a los comentaristas conservadores no cristianos, en realidad judíos, Ben Shapiro y Dave Rubin, dijo:

“Esta gente no es conservadora. No son cristianos. No comparten nuestros valores. Han invertido los valores de nosotros como cristianos. Así que no caigan en el anzuelo de Populism Inc, no caigan en el anzuelo de este pseudo-conservadurismo, tonterías de gran carpa. Este es un movimiento cristiano. Este movimiento necesita estar centrado en el evangelio y la verdad de la palabra de Dios y de Jesucristo, nuestro señor y salvador y rey. Esa es la única forma en que esto va a funcionar…

“No queremos personas que sean ateas. No queremos personas que sean judías. No queremos personas que sean, ya sabes, no creyentes, agnósticas, lo que sea. Este es un movimiento explícitamente cristiano porque este es un país explícitamente cristiano.

“No estamos diciendo que vamos a deportar a todas estas personas o lo que sea. Eres libre de quedarte aquí. No se verá obligado a convertirse ni nada por el estilo porque eso no es bíblico en absoluto. Pero vas a disfrutar los frutos de vivir en una sociedad cristiana bajo las leyes cristianas y bajo una cultura cristiana y puedes agradecernos más tarde”.

Además, “a Ben Shapiro y otros no creyentes no se les permite tener una voz destacada en nuestro movimiento porque no comparten nuestros valores… Están tratando de subvertir el nacionalismo cristiano. Apaga Ben Shapiro. Este no es un movimiento judeocristiano. Esos dos términos son en realidad contradictorios”.

Ben Shapiro ha hablado y escrito a menudo sobre la ética y los valores judeocristianos , que él promueve.

Tanto los republicanos como los demócratas han pedido a Mastriano que retire su campaña publicitaria de Gab, informó el Post .