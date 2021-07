A medida que Israel obtiene un control de la realidad de COVID, los médicos presionan cada vez más para que el país lance un esfuerzo total para vacunar a unos 200,000 mayores de 50 años que hasta ahora se han negado a la vacuna y están en mayor riesgo de contraer enfermedades graves si se infectan.

La variante Delta se está extendiendo rápidamente en Israel, con 450 nuevos casos de COVID-19 confirmados el jueves y un total de 3.691 personas infectadas. El gobierno informa que las vacunas son menos efectivas para prevenir la infección por Delta que otras cepas del coronavirus.

Hasta hace una semana, el aumento no se traducía en hospitalizaciones, pero durante la última semana el número de israelíes COVID positivos en el hospital ha aumentado de 54 a 70. El número de pacientes en estado grave ha aumentado de 26 a 39, y Israel informó de dos muertes por coronavirus el jueves, las primeras muertes por pandemia en más de dos semanas.

Hasta el viernes, 5.712.644 israelíes habían recibido una primera dosis, mientras que 5.189.094 estaban completamente vacunados de una población de unos 9 millones. Sin embargo, la mayoría de los no vacunados eran jóvenes, con vacunas para los de 12 a 15 años recientemente aprobadas y menores de 12 años aún no autorizadas.

Los expertos médicos tienen claro que la principal preocupación a medida que se propaga la variante Delta no es el alto número de infecciones, sino que podrían presagiar muchos pacientes gravemente enfermos. Y cuanto mayor sea la edad de los infectados, mayor será su probabilidad de enfermarse gravemente.

Por eso, se han levantado las cejas por la notoria ausencia de una gran campaña para impulsar a algunos de los 200.000 israelíes mayores de 50 años que no están vacunados, incluso cuando el gobierno lleva a cabo una importante campaña gubernamental para la vacunación de adolescentes. Está dirigido desde arriba, con el primer ministro Naftali Bennett llevando a su hija para vacunar y posando para las fotos.

“Las vacunas para adolescentes tienen valor, pero si desea prevenir la morbilidad, una sola vacuna para una sola persona mayor tiene el valor de 50 vacunas para adolescentes o más”, dijo el principal epidemiólogo, el profesor Hagai Levine, a The Times of Israel el jueves, señalando que el número de adultos mayores que se vacunan se ha estancado.

El profesor Mordechai Gerlic, del Centro de Lucha contra las Pandemias de la Universidad de Tel Aviv, cree que 100.000 personas mayores de 50 estarían de acuerdo en recibir disparos si se les alcanzara con el enfoque correcto. Dijo: “El resto de la población está en gran parte a salvo, pero el grupo de mayor edad está en riesgo y debemos buscar activamente vacunarlos.

“Algunos de ellos están en contra de la vacuna, personas que no hay forma de vacunarse, pero creo que alrededor de la mitad son personas que no se han vacunado hasta ahora pero que pueden estar de acuerdo”.

Esto traería una reducción importante de la vulnerabilidad al coronavirus de Israel, argumentó.

Levine estuvo de acuerdo con la estimación de Gerlic de que se podía persuadir a la mitad de los mayores de 50 años no vacunados. Dijo que una de las dos muertes por COVID-19 observadas esta semana ilustraba su punto: la muerte de un hombre, de 48 años, que no se había vacunado. Levine, profesor de la Universidad Hebrea y hasta hace poco jefe del sindicato de médicos de salud pública de Israel, dijo que el hecho de que incluso un hombre que no llegaba a los 50 murió ilustra el valor estratégico de presionar para vacunar al grupo de 50 años o más.

Dijo que las estadísticas de vacunas publicadas esta semana también subraya esto. El gobierno anunció que, a partir del 6 de junio, la vacuna proporcionó un 64% de protección contra la infección, una caída importante del 95,3% informado en mayo antes de que la variante Delta llegara a Israel. Sin embargo, sigue siendo muy eficaz (93%) para prevenir enfermedades graves.

Si bien la vacuna no previene el riesgo de infección, está haciendo un buen trabajo al reducir el peligro asociado con la infección y, por lo tanto, debe promoverse con fuerza a más de 50 años, dijo Levine.

Sobre el terreno, en las organizaciones sanitarias israelíes, algunas figuras destacadas tuvieron reacciones similares a las estadísticas de la vacuna. El Dr. Doron Dushnitzky, jefe de atención al paciente con coronavirus de la organización de atención médica Leumit, dijo: “Expresan la preocupación de que la enfermedad se propague y, por lo tanto, subrayan que la protección de los ancianos es muy importante”.

Dijo que las organizaciones de salud (HMO) como la suya han hecho todo lo posible y han hecho todo lo posible para persuadir a las personas de 50 años de que se vacunen, pero dijo que “decenas de miles más” podrían vacunar en el contexto de una campaña nacional sostenida .

“Debería haber un esfuerzo conjunto, con comerciales del Ministerio de Salud junto con iniciativas de las HMO”, dijo, y agregó: “No tengo conocimiento de ninguna empresa especial ahora para abordar esta población, pero creo que debería suceder. Los pacientes de mayor riesgo deben ser considerados con más prioridad que otros “.

El Ministerio de Salud no respondió a una solicitud de comentarios del Times of Israel.

Las HMO han telefoneado y enviado mensajes de texto a los no vacunados, pero Dushnitzky dijo que han “exprimido el limón” tanto como pueden hacerlo solos en las últimas semanas, y necesitan que el gobierno haga “ruido para crear un efecto”.

Levine y Gerlic fueron más lejos. Les gustaría ver una iniciativa nacional para contactar a todos los mayores de 50 años e invitarlos a una consulta individual con un médico para discutir la vacuna. “Consígales citas en clínicas, en casa, en Zoom o de cualquier otra forma que se pueda hacer”, dijo Gerlic.

Levine, que está de acuerdo con la estimación de Gerlic de que se podría persuadir a la mitad de los mayores de 50 años no vacunados para que se vacunen, dijo: “Por supuesto que tienen derecho a no vacunarse, pero al menos deberían ser convocados para citas médicas para discutir la posibilidad. Para estos 200.000 israelíes mayores de 50 años, necesitamos un enfoque más personalizado “.