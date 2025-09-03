Miles de manifestantes frente a la residencia de Netanyahu exigen un acuerdo por los rehenes

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La residencia del primer ministro en Jerusalem fue escenario de una multitudinaria protesta en la que familiares de rehenes y ciudadanos reclamaron un acuerdo inmediato que permita su liberación y un alto el fuego en Gaza. La movilización se enmarca en una serie de manifestaciones sostenidas en la capital, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel avanzan con operaciones en la ciudad de Gaza.

Miles de personas se concentraron frente a la residencia de Benjamin Netanyahu en Jerusalem para exigir al gobierno la firma de un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y el inicio de un alto el fuego. La protesta reunió a familiares de secuestrados, activistas y ciudadanos, que durante toda la jornada habían mantenido acciones en distintos puntos de la ciudad en rechazo a la continuidad del conflicto.

Los manifestantes entonaron consignas que reflejaron su preocupación por el destino de los cautivos. Entre ellas, se destacó el grito colectivo: “¡La presión militar mata a los rehenes!”, en referencia a los riesgos que implican las operaciones en ciudad de Gaza. El acto incluyó discursos de familiares que subieron al escenario para dirigir mensajes directos al primer ministro.

Entre los testimonios más resonantes estuvo el de Viki Cohen, madre de Nimrod Cohen, aún retenido en Gaza. Durante su intervención, acusó a Netanyahu de no mostrar un compromiso real con el regreso de los cautivos. “Cada día de dilación ellos mueren un poco más… los rehenes no pueden esperar sus discursos, sus explicaciones ni sus excusas”, dijo, en declaraciones que apuntaron directamente al jefe de gobierno. También lo instó a dejar de portar el pin amarillo en solidaridad con los cautivos. “Deje de decir que está con nosotros, porque si realmente lo estuviera y se preocupara, mi hijo estaría en casa”, afirmó.

Junto a Cohen estuvo Anat Angrest, madre de Matan Angrest, también rehén en Gaza. Ella subrayó que la decisión está en manos del primer ministro: “Solo usted puede devolverlos mañana por la mañana, está en sus manos decidir”. Sus palabras fueron acompañadas por una línea de manifestantes que se presentaron con cadenas, símbolo de lo que describieron como “el infierno que viven los rehenes en Gaza”, según expresó el presentador del acto.

La protesta frente a la residencia oficial se suma a semanas de reclamos por parte de los familiares, que sostienen que la falta de avances en la negociación pone en riesgo la vida de los cautivos. Los organizadores destacaron que la presión pública busca quebrar la inercia política y forzar un acuerdo inmediato, en un contexto en el que las Fuerzas de Defensa de Israel intensifican sus operaciones militares.

El clima de tensión social refleja la creciente brecha entre el gobierno y las familias, que aseguran no sentirse representadas por las decisiones actuales. La advertencia de los manifestantes fue clara: cada día sin acuerdo agrava la situación de quienes permanecen en manos de Hamás y profundiza el desgaste interno en Israel.