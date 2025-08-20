Ministro de Finanzas de Israel: «Si Netanyahu acepta un alto el fuego, dimitiré del Gobierno»

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, se reunió en París con una delegación de altos funcionarios de Catar para abordar las negociaciones sobre la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, según confirmó un diplomático árabe citado por The Times of Israel. La reunión tuvo lugar en un momento de fuerte tensión política y militar, con Jerusalem insistiendo en que solo aceptará un acuerdo integral.

Dermer reiteró que Israel no contempla liberaciones parciales ni graduales, sino únicamente un acuerdo que contemple la entrega inmediata de todos los rehenes y la aceptación por parte de Hamás de las condiciones impuestas para su rendición. La posición contrasta con la iniciativa del grupo islamista, que el lunes aprobó una propuesta de canje por etapas.

De acuerdo con el Canal 12 de la televisión israelí, el gobierno aún no ha dado una respuesta oficial a la oferta de Hamás, a pesar de que se asemeja a la planteada semanas atrás por el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, la cual había recibido el visto bueno de Israel. Incluso, no se ha convocado al gabinete de seguridad para evaluar formalmente la propuesta.

En paralelo, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acelerar los plazos previstos para completar la ofensiva en Gaza. “He instruido a las FDI a acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y la derrota de Hamás”, expresó en un comunicado, donde también transmitió su agradecimiento a los soldados de reserva movilizados y a sus familias. Según fuentes castrenses, los planes operativos para la captura de la Ciudad de Gaza le serán presentados en las próximas horas.

Mientras tanto, Egipto y otros mediadores regionales insisten en que Israel no deje pasar la oportunidad de alcanzar un entendimiento. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, conversó por teléfono con Witkoff y le trasladó la importancia de que Jerusalem responda a la iniciativa en curso. “Es necesario aprovechar la oportunidad actual para poner fin a la guerra”, remarcó en un comunicado oficial.

Diplomáticos árabes señalan que, a pesar del endurecimiento del discurso israelí, la ventana de negociación aún permanece abierta. Sin embargo, las instrucciones de Netanyahu a las FDI reflejan la voluntad de continuar la ofensiva sobre Gaza mientras las discusiones diplomáticas siguen estancadas. La disyuntiva entre mantener la presión militar o aceptar un avance parcial en el terreno negociador marcará las próximas horas en un conflicto que combina el campo de batalla con un complejo pulso diplomático.