Con un fraseo prístino y un abandono total, la bailarina rusa Maya Plisetskaya esculpe el espacio, expresando las emociones más profundas y sutiles. Crea magia. Su expresión artística nace del país y la cultura que ama.

Mi bisabuelo, Abraham Chernitsky, vivió en el vibrante puerto marítimo de Odesa, que entonces formaba parte de la Rusia Imperial. Ese era su país, el país que amaba. Artista de gran talento, fabricaba exquisitos muebles hechos a mano y con incrustaciones. Mi madre inglesa tiene la suerte de poseer lo que creemos que es la última de sus piezas que se conserva. Se trata de un enorme armario, fabricado a principios del siglo XX, adornado con la más hermosa cenefa de vides serpenteantes, delicadamente talladas en maderas exóticas.

Cada vez que visito a mi madre, me aseguro de pasar unos momentos a solas con esta joya tallada a mano. Fue un regalo de boda para mi tía abuela Mary, y ahora reside en el dormitorio de mi madre, y yo soy la siguiente en la línea de sucesión para ser su cuidadora privilegiada.

Otra tía abuela, Elsie, escribió en sus memorias que, antes de abandonar la Rusia imperial para escapar de la persecución judía, Abraham Chernitsky formaba parte de un selecto grupo de artesanos que creaban muebles para el zar. Ella recordaba sus historias describiendo los encantadores juguetes de madera hechos a mano que hacía para los hijos de la zarina. He buscado incansablemente imágenes de su trabajo en los sitios web de los museos rusos. Sin embargo, era un hombre humilde que no firmaba sus obras, así que las posibilidades de encontrar algo son escasas.

La tía Elsie, que sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel, me informó de que mi bisabuelo estuvo en el ejército del zar. Apenas puedo imaginar el tormento que él, o cualquier persona, soporta por tener que matar a sus semejantes en nombre de su país. Creo haber reconocido ese mismo dolor en los ojos de mi padre, un sargento de los marines estadounidenses que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Hombre humilde y artista, como mi bisabuelo, mi padre era vivaz y rebosante de vida, aunque nunca hablaba de la guerra.

Sin embargo, un día, cuando se acercaba a los 90 años, una trabajadora social que se reunió con él en una habitación privada de un hospital de veteranos abrió suavemente una ventana a su pasado. Los recuerdos profundamente enterrados se desvelaron y las imágenes de la guerra inundaron su mente como las bobinas de una vieja película en blanco y negro. Sollozaba como un niño.

Vengo de una familia judía de artistas y artesanos, y como la mayoría de las familias, nos ha afectado la guerra. Mi madre inglesa, que tiene 93 años, creció en el Londres devastado por la guerra durante el Blitz, bajo el temor constante de los aviones de guerra de Hitler. Adoraba a su abuelo ruso. Me cuenta que era uno de los hombres más amables y gentiles. Me encanta escuchar las historias de cómo, de pequeña, pasaba horas en su taller, viéndole hacer magia con la madera.

Mi bisabuelo vivió una vida larga y plena, rodeado de una familia que lo adoraba. Aunque falleció en su país de adopción, Rusia era su hogar. Creo que su corazón se rompería si estuviera vivo para ver lo que está ocurriendo en manos de los dirigentes del país que amaba.

Comparto estos recuerdos ancestrales tanto por la buena gente de Rusia, que se opone a esta guerra, como por la buena gente de Ucrania, cuyas vidas están siendo destrozadas por ella.

¿Por qué el mundo no puede ver que todos somos uno?

La autora, ex bailarina y coreógrafa, es marchante de arte francés de época, diseñadora de jardines y escritora que vive en Nueva York. Actualmente, trabaja en su próximo libro Inspired By Beauty – A Journey Through Time.