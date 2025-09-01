Monumento francés al Holocausto profanado con la frase “Gaza libre”

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un monumento conmemorativo del Holocausto en la ciudad francesa de Lyon fue profanado, según informaron las autoridades locales, condenando el acto en un momento de creciente preocupación por los incidentes antisemitas en Francia.

Las palabras “Gaza Libre” estaban grabadas en una estela de mármol negro, según una foto compartida en redes sociales por Yonathan Arfi, presidente del CRIF, organismo que representa a las instituciones judías en Francia.

Arfi calificó el incidente ocurrido el sábado por la noche como “despreciable”, mientras que el alcalde de Lyon, Gregory Doucet, y la prefecta de la región del Ródano, Fabienne Buccio, también se pronunciaron.

En una publicación en X, Buccio afirmó que nada justificaba el “acto vergonzoso” y expresó su apoyo a la comunidad judía. Doucet calificó el incidente de “acto intolerable” y añadió que los responsables serían buscados y procesados.

Los crímenes de odio están aumentando en toda Francia, incluyendo incidentes antisemitas de gran repercusión. A principios de este año, cinco instituciones judías fueron rociadas con pintura verde en París.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó recientemente al presidente francés, Emmanuel Macron, de contribuir al antisemitismo al pedir el reconocimiento internacional de un Estado palestino, según el Jerusalem Post.

Macron ha criticado públicamente el antisemitismo y ha aumentado la seguridad para proteger las sinagogas y otros centros judíos en respuesta a los incidentes antisemitas relacionados con el conflicto de Gaza.