La serie de Disney+ Moon Knight ha presentado al mundo al personaje más nuevo de MCU. En los cómics, Marc Spectre, también conocido como Moon Knight, es un destacado personaje judío. Los cómics de Marvel tienen muchos personajes que se identifican como judíos, algunos son muy conocidos como Magneto, pero otros lo son menos.

Dado que existe una pequeña controversia en torno al manejo de MCU de la adaptación de personajes judíos, es importante recordar algunos personajes que las personas pueden saber o no que son judíos.

Marc Spector/Caballero Luna

Los fanáticos de MCU acaban de ser presentados a Moon Knight, pero el personaje ha estado en los cómics durante mucho tiempo. Después de que fue traicionado por su socio bosquimano y dejado morir en el desierto egipcio. Marc es resucitado por el dios egipcio de la luna Khonshu para ser su puño de venganza en la Tierra.

En los cómics, Marc Spector es el hijo del rabino Elias Spector. Cuando era niño, Marc descubre que un amigo de la familia, el rabino Yitz Perlman, es en realidad un nazi disfrazado que está atacando y asesinando judíos. Marc lucha contra el “Rabino” y desaparece hasta años después, después de que Marc se convierte en Moon Knight. Si la MCU decide o no abordar los antecedentes religiosos de Marc todavía está en el aire, pero uno puede esperar.

Bobby Drake/Iceman

Iceman es un mutante de nivel Omega que forma parte de los X-Men. Iceman, uno de los personajes más duraderos de los X-Men, ha pasado por algunos cambios a lo largo de los años, sobre todo porque su yo más joven lo declaró gay. Tiene la capacidad de cubrir su cuerpo con hielo y disparar hielo de sus manos, de ahí el nombre Iceman.

Históricamente, Iceman no es alguien que la gente sepa que es judío. Su padre es católico irlandés-estadounidense y su madre es judía, lo que en la religión también lo convierte en judío. Los escritores no han aprovechado la oportunidad de decir si este aspecto de su vida es importante para él en muchos años, por lo que es muy posible que los lectores no se den cuenta de esto.

Kate Pryde/Shadowcat

Kate Pryde es una mutante y uno de los personajes más poderosos de Excalibur , que fue presentada en Uncanny X-Men #129. Desde entonces, ha liderado algunos de los equipos de X-Men a lo largo de su historia y actualmente lidera a los Mauraders en la Era Krakoan. Sus poderes también le permiten atravesar objetos. Elliot Page la interpretó en varias películas de X-Men en las que apareció el personaje.

En los cómics, Kate es una judía estadounidense asquenazí cuyo abuelo estuvo recluido en un campo nazi. Los judíos Ashkenazi son uno de los dos grupos principales de individuos judíos cuyos antepasados ​​vivieron en Europa central y oriental. Históricamente, los cómics han retratado su fe como importante para ella y en la reciente serie de Mauraders, lleva una estrella de David alrededor del cuello.

Wanda Maximoff/Bruja Escarlata

Wanda Maximoff, también conocida como La Bruja Escarlata, que tiene unos fantásticos disfraces cómicos , solía ser la hija de Magneto. famosamente, sus habilidades le permiten remodelar la realidad. Si bien ya no se la considera una mutante en los cómics, siempre pudo ejercer la magia debido a un Dios anciano demoníaco llamado Chthon. Ella y su hermano Pietro han sido parte de la Hermandad de los mutantes malvados y los Vengadores a lo largo de los años.

En los cómics, Wanda es una mujer gitana judía. Si bien la historia de fondo de ella y su hermano se ha modificado en numerosas ocasiones, siempre provienen de un linaje romaní. Los judíos romaníes son algunas de las comunidades judías más antiguas que existen. Eso se relaciona con Scarlet Witch porque su linaje ha visto generaciones de personas con las mismas habilidades que ella. Desafortunadamente, la MCU ha borrado este aspecto de su personaje a partir de ahora.

Ben Grimm/La Cosa

Uno de los miembros de los Cuatro Fantásticos, Ben Grimm, se convirtió, esencialmente, en un montón de rocas andantes. Como The Thing, ha salvado al mundo con los Cuatro Fantásticos durante décadas y es uno de los superhéroes más antiguos de Marvel. Con los Cuatro Fantásticos, se ha enfrentado a villanos como The Mole Man, Doctor Doom, que debería estar en el UCM , y Galactus.

En este punto, la mayoría de la gente probablemente esté familiarizada con el hecho de que Ben Grimm es judío. The Thing nació en Yancy Street en Nueva York en una familia judía. Seguía siendo una parte importante de él e incluso tuvo una boda judía recientemente.

Billy Kaplan-Altman/Wiccan

Presentado originalmente como Billy Kaplan en los Jóvenes Vengadores, se reveló que él y Tommy Shepherd eran los hijos gemelos reencarnados de Wanda Maximoff. Billy tiene una magia de modelado de la realidad similar a la de su madre y recientemente se casó con su compañero de equipo Young Avengers y King of the Kree / Skrull Alliance Teddy Altman, también conocido como Hulkling.

Durante gran parte de sus primeras apariciones, Billy solo era metatextualmente judío, ya que su creador, Alan Heinberg, puso mucho de sí mismo en el personaje. Pero en los últimos años, ha sido más explícito. Especialmente considerando que su segunda boda con Teddy incorporó tradiciones judías y Kree/Skrull.

Leonard Skivorski, Jr./Doc Samson

Doc Samson era un psiquiatra superhéroe que a menudo se considera un personaje secundario de Hulk. Cuando Banner se cura temporalmente de ser Hulk, Leonard se expone a una pequeña dosis que le da un físico más grande y vuelve verde su largo cabello.

Leonard Skivorski, Jr. se crió como judío y asistió a la ieshivá, un instituto de educación judía tradicional. Fue allí donde obtuvo el apodo de Sansón, en honor al último de los jueces de los antiguos israelitas. Aquellos que no conozcan el nombre de los personajes o los orígenes de su nombre de superhéroe pueden no estar al tanto de su herencia judía.

Gertrude Yorkes/Arsénico

Gertrude Yorkes es miembro del equipo de superhéroes Runaways y tiene un vínculo telepático con un dinosaurio al que llamó Old Lace. Al igual que el resto de los Runaways, sus padres son villanos que forman parte del equipo de supervillanos The Pride.

Gertrude Yorkes es étnicamente judía en los cómics, pero no es algo que le apasione. En cambio, se considera agnóstica. Pero, en un caso raro para la MCU, la serie de televisión Runaways amplificó el judaísmo de Gertrude, mientras que ella todavía tenía creencias agnósticas, estaba más orgullosa de su herencia judía que en la versión del cómic. Runaways también es uno de los programas de televisión de Marvel favoritos de IMDb .

David Haller/Legión

Hijo de Charles Xavier y Gabrielle Haller, Legion es un mutante muy poderoso. Se retrata que Legion tiene algunos trastornos mentales diferentes, sobre todo DID. Cada identidad dentro de él lleva una habilidad mutante diferente y no está claro cuántas hay dentro de él.

Charles conoció y formó una relación con Gabrielle Haller mientras estaba en Isreal y Charles no sabía que ella estaba embarazada. Es posible que muchas personas no conozcan los antecedentes del personaje, pero según el sitio oficial de Marvel, Legion es judía, o al menos la personalidad de David Haller lo es.

Erik Lehnsherr/Magneto

Magneto es uno de los mutantes más poderosos e importantes de Marvel Comics. Muchas veces interpretaba el papel de un villano como líder de la Hermandad de los mutantes malvados o como aliado de los X-Men. Sus objetivos son que solo quiere ver a Mutant a salvo y eso a veces lo pone en desacuerdo con Xavier. Pero actualmente, es miembro del Consejo Silencioso de Krakoan.

Magneto es probablemente uno de los personajes judíos más famosos de los cómics. Sus orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial cuando él y su familia fueron capturados por los nazis en Polonia y llevados a un campo de concentración. Este origen se mantuvo cuando el personaje dio el salto a Live-Action en los X-Men de la década de 2000 .