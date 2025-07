Muere a los 87 años Connie Francis, la voz que trascendió culturas y popularizó el yiddish

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Connie Francis, la icónica cantante cuya voz dulce y potente cautivó a millones en las décadas de 1950 y 1960, es quizás más conocida por sus éxitos en inglés e italiano. Sin embargo, detrás de la estrella pop, existía una profunda conexión con el yiddish, el hebreo y el judaísmo, una relación que moldeó su identidad y enriqueció su arte de maneras inesperadas.

Nacida Concetta Rosa Franconero en una familia italoamericana, el camino de Connie hacia la música y la fama fue meteórico. Pero su mundo se expandió mucho más allá de sus raíces italoamericanas cuando su vida personal se entrelazó con la cultura judía. A través de amistades cercanas y relaciones significativas, Connie comenzó a sumergirse en el idioma yiddish, la lengua vernácula de los judíos asquenazíes, y en las tradiciones del judaísmo.

Su fascinación no era puramente académica; Connie poseía una sensibilidad natural para los idiomas, y el yiddish, con su riqueza de expresión y su conmovedora historia, la cautivó. No pasó mucho tiempo antes de que no solo entendiera frases comunes, sino que también comenzara a captar la esencia de sus canciones y melodías. El hebreo, la lengua sagrada del judaísmo, también llamó su atención, aunque su dominio era más un respeto por su significado espiritual que una fluidez conversacional.

La conexión de Connie con el judaísmo no se limitó a lo lingüístico. A medida que profundizaba en el yiddish, también se acercaba a las costumbres, la historia y la resiliencia del pueblo judío. Se sintió atraída por los valores familiares, la importancia de la comunidad y la profunda espiritualidad que encontró en la fe. Aunque no se convirtió formalmente, su respeto y admiración por el judaísmo eran evidentes en su vida personal y, a veces, incluso en su carrera.

Un momento particularmente significativo en esta relación fue cuando Connie grabó varias canciones en yiddish y hebreo. En una época en la que pocos artistas pop de su calibre se aventuraban en tales idiomas, la decisión de Connie fue un testimonio de su genuino interés y su deseo de conectar con un público más amplio. Sus interpretaciones no eran meras traducciones; estaban imbuidas de una emotividad que solo podía provenir de una comprensión y aprecio sinceros por las culturas que representaban. Sus versiones de clásicos yiddish resonaron profundamente con las comunidades judías, quienes se sintieron conmovidas por ver a una estrella de su estatura abrazar su patrimonio.

La historia de Connie Francis y su relación con el yiddish, el hebreo y el judaísmo es un recordatorio de cómo la música puede trascender barreras culturales y cómo las conexiones personales pueden enriquecer la vida de maneras inesperadas. Su apertura a estas tradiciones no solo amplió su propio horizonte artístico, sino que también sirvió como un puente, uniendo diferentes mundos a través del poder universal de su voz.

Connie Francis falleció la noche del miércoles 16 de julio de 2025, a los 87 años de edad. Su fallecimiento fue confirmado por su amigo de toda la vida y presidente del sello Concetta Records, Ron Roberts.

A principios de julio, Connie había sido hospitalizada por “dolores extremos”. Ella misma había informado a sus fans en redes sociales sobre su ingreso y que le estaban realizando pruebas para determinar el origen del malestar. Aunque inicialmente estuvo en cuidados intensivos, luego fue trasladada a una habitación privada y el 4 de julio había comunicado que se sentía “mucho mejor”. Sin embargo, su salud no logró estabilizarse.

Hasta el momento, la causa exacta de su muerte no ha sido anunciada oficialmente por su familia o su representante.