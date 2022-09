El matrimonio está de moda en Netflix. “Indian Matchmaking” y “Married at First Sight”, dos programas de telerrealidad en los que los casamenteros emparejan a parejas del mundo real, hacen que los vean de forma compulsiva, especialmente si usted es una de las miles de millones de personas en el planeta ansiosas por encontrar una pareja verdadera. compañero. También es alentador saber que no somos el problema. Las aplicaciones de citas son.

“Deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha en estas aplicaciones, el estándar para dar me gusta o rechazar un perfil de citas, es patológico”, dijo Zach Schleien, cofundador con Brian Weinreich de Filteroff, una primera aplicación de video para citas rápidas que debutaron en 2020. Schleien , que habló con el Delantero sobre Filteroff, pone su dinero donde está su boca. El martes 30 de agosto a las 9 p. m. EDT, Filteroff organizará un evento virtual de citas rápidas para solteros judíos ortodoxos que viven en la ciudad de Nueva York. Sin deslizar. Simplemente charlando, observando y haciendo conexiones. Todo desde la comodidad de tu propia casa.

Filteroff segmenta su público objetivo en “comunidades” discretas. Las primeras noches de citas rápidas en video han buscado atraer a veganos, amantes de los perros, trabajadores de la tecnología y fanáticos de los Yankees. Los usuarios se unen a los eventos gratuitos o crean los suyos propios. Cada cita dura unos tres minutos con la opción de continuar con el chat de video al final de la sesión.

“Brian y yo habíamos usado aplicaciones telefónicas para conocer mujeres, y la experiencia nos pareció una pérdida de tiempo”, dijo Schleien. “Era insatisfactorio, pero, peor aún, no era saludable”.

La ciencia parece confirmar la intuición de Schleien. Según un estudio realizado en Australia, los usuarios de aplicaciones de citas basadas en deslizar reportan niveles más altos de ansiedad, depresión y baja autoestima, en comparación con las personas que no usan las aplicaciones.

Schleien y Weinreich, que se conocieron mientras trabajaban juntos en la empresa de diseño de software de Weinreich, creían que el problema central era el medio en sí, definido en gran medida por la aplicación de citas Tinder.

“Tinder jugó con las citas y se convirtió en la nueva normalidad para todas las aplicaciones de citas”, dijo Schleien. “Al igual que con las mejores aplicaciones gameficadas, deslizar era adictivo. Y como todas las adicciones, podría poner en peligro tu salud mental”.

Las primeras citas por video le parecieron a Schleien una obviedad. Por su cuenta, recurrió a Skype y FaceTime para interacciones más auténticas “con personas, no con perfiles”. Se preguntó: “¿Por qué nadie ya ha ideado una aplicación de citas en video?”

La pandemia cambió la cultura de las citas.

Schleien vio el valor inherente de las citas por video primero durante el bloqueo de COVID-19, una larga era de aislamiento psicológico combinado con mirar la pantalla casi sin parar. En tiempos previos a la pandemia, la mayoría de las personas no admitirían haber conocido a su pareja en una aplicación o sitio web de citas, dijo. “Pero COVID-19 desestigmatizó las conexiones basadas en aplicaciones”.

De hecho, la Cámara de Comercio de EE. UU. coloca a Filteroff en la misma categoría de nacidos durante la COVID que la aplicación de aprendizaje infantil Lingokids y el proveedor de tecnología de trabajo remoto Frameable. Según un artículo publicado por la organización empresarial, estas empresas “se apoyaron en las herramientas tecnológicas para crear negocios duraderos en un entorno transformado”.

El mayor activo de Filteroff puede ser haber llegado tarde a la fiesta de la aplicación de citas: Weinreich perfeccionó sus habilidades informáticas durante 13 años antes de cofundar Filteroff. Estos son los mismos activos que usó para desarrollar un sistema de detección que saca a los estafadores del grupo de citas legítimo de Filteroff y los secuestra en una mazmorra virtual donde no pueden hacer daño. El verdadero grupo de citas sigue siendo prístino.

… Pero de verdad funciona?

Hasta la primavera de 2022, Filteroff ha registrado unos 13,000 eventos virtuales de citas rápidas para diversos grupos en Israel, Nigeria, Kenia, Canadá e India, casi sin costos generales. En el futuro, la compañía planea usar parte de su capital de riesgo de $2.4 millones para organizar reuniones en persona, principalmente en clubes y restaurantes de la ciudad de Nueva York. De hecho, Filteroff ya realizó varios eventos del mundo real a principios de este año.

Un usuario se quejó de que sus fechas se cancelaron sin previo aviso. Otro dijo que su evento de citas rápidas nunca se llevó a cabo porque muy pocas mujeres coincidían con sus preferencias.

Sin embargo, una persona que hizo una cita rápida por video en Nigeria tuiteó: “Estoy muy feliz de anunciarles que tengo a mi futura esposa en Filteroff. Fue una conexión divina y mágica. . . ”

Sin duda, los solteros judíos ortodoxos registrados para la próxima noche de citas rápidas de Filteroff esperan decir lo mismo.

Barbara Finkelstein es una escritora residente en la ciudad de Nueva York.

El origen : forward.com