Lisa Sobel anhelaba ser madre, imaginando el momento de “cuento de hadas” cuando finalmente descubrió que estaba embarazada.

La realidad para Sobel, de 38 años, y su esposo resultó ser una experiencia “impactante, loca y desgarradora”. Intentaron concebir durante años sin éxito. Después de mucha oración, dos rondas de fertilización in vitro, decenas de miles de dólares en costos médicos, un embarazo de alto riesgo y casi morir desangrada durante el parto, Sobel ahora es madre de una niña saludable. Pero por mucho que Sobel quiera tener más hijos, dijo que las leyes actuales de Kentucky sobre la salud reproductiva le impiden intentar tener otro bebé. “En este punto, tengo miedo de intentar tener otro hijo”, le dijo al Herald-Leader en una entrevista el martes. “Si aborto, podría desangrarme antes de que los médicos y los abogados decidan si pueden tratarme o no o si necesito que me procesen, y ese no es un riesgo que estoy dispuesta a correr por mí, por mi hijo o por mi esposo.”

Es por eso que Sobel y otras dos mujeres, todas ellas madres judías que viven en Louisville y enfrentan problemas reproductivos, están demandando al fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, en un intento de derogar la prohibición del aborto y la ley de personalidad fetal del Estado Libre Asociado.

En una demanda presentada el jueves en el Tribunal de Circuito del Condado de Jefferson, los tres demandantes y sus abogados argumentan que esas leyes son vagas, ininteligibles y dan preferencia a las creencias cristianas de una manera que disminuye los derechos y libertades religiosas de los judíos.

“En el judaísmo, la salud reproductiva de una madre es entre la madre, su rabino y su médico, no el fiscal general”, dijo el abogado de Louisville, Aaron Kemper. La ley de aborto de Kentucky , que prohíbe casi todos los abortos excepto en los casos en que existe riesgo de muerte o riesgo sustancial de muerte de la persona embarazada, ya está siendo impugnada en los tribunales por las dos clínicas de aborto ambulatorio del estado.

La Corte Suprema de Kentucky escuchará el caso , pero no hasta el 15 de noviembre, momento en el cual los votantes de Kentucky habrán decidido si enmendar o no la constitución del estado para dejar en claro que no hay derecho garantizado al aborto.

Cameron, un republicano que está haciendo campaña para ser elegido gobernador en 2023, ha prometido defender las leyes del estado. “Aunque no hemos recibido la denuncia, estoy comprometido a defender las leyes pro-vida de Kentucky”, dijo en un comunicado. “La Asamblea General ha dejado en claro que Kentucky protegerá la vida no nacida y estas leyes son una parte importante de la Commonwealth”.

La demanda es una de las primeras de su tipo en la nación, ya que grupos judíos en Florida e Indiana están desafiando las leyes que restringen el acceso al aborto por motivos de libertad religiosa. En la ley judía , la vida no comienza en la concepción, y el aborto no solo se permite, sino que se requiere en circunstancias en las que protegería la vida y la salud de la persona embarazada. La demanda de Kentucky, sin embargo, es la única de las tres en las que las mujeres, Sobel, Jessica Kalb y Sarah Baron, adjuntan públicamente sus nombres a la denuncia.

Los cinco demandantes en Indiana, tres de los cuales son judíos, son anónimos y la demanda de Florida fue presentada por una congregación. Benjamin Potash, quien también representa a los demandantes de Louisville, dijo que estas leyes contra el aborto están “utilizando una comprensión filosófica y religiosa muy específica sobre cuál es el momento de la humanidad. “Ese es un entendimiento religioso muy específico de un grupo muy específico de personas”, dijo Potash. “En pocas palabras, simplemente no es nuestra creencia, y la legislatura nos está imponiendo esa creencia”.

¿QUIÉNES SON LOS DEMANDANTES?

La demanda de junio presentada por la Congregación L’Dor Va-Dor en Boynton Beach, Florida, poco antes de que se publicara la opinión oficial de Dobbs de la Corte Suprema que revocaba Roe vs. Wade, sirvió de inspiración para la demanda de Louisville. Kemper y Potash querían probar un desafío similar, y Sobel estaba dispuesta a firmarlo, junto con dos de sus buenos amigos. Las tres mujeres han enfrentado desafíos para convertirse en madres. Las leyes de Kentucky hacen que sus situaciones sean mucho más difíciles, argumentan en la demanda.

La primera ronda de FIV de Sobel resultó en cuatro embriones, ninguno de los cuales era “compatible con la vida” debido a cuatro anomalías genéticas distintas. Un segundo intento produjo solo dos embriones; la primera implantación no se llevó a cabo, pero la segunda ahora es su hija. A pesar de todo, Sobel dice que ella y su esposo fueron “guiados por nuestra fe”. Muchos en la comunidad judía local donaron para ayudar con los costos de la FIV.

Sobel recurrió a su fe antes de firmar el papeleo que autorizaba la destrucción de los cuatro embriones. Se sometería a un baño ritual antes de la transferencia de su embrión y mantuvo el nombre de su hija en secreto hasta la ceremonia oficial de nombramiento. “Para nosotros, estas tradiciones judías fueron una parte integral de nuestra experiencia de convertirnos en padres”, dijo.

“Creo que es tan especial que vivamos en una época en la que existen tecnologías de reproducción asistida y están disponibles para permitir que personas como yo se conviertan en padres, pero en este momento es realmente aterrador. Todo lo que necesitaría en este momento está en duda sobre si es legal o no o qué tan legal es. El estado está ordenando cuántos hijos puedo tener”. Lisa Sobel, una madre judía que vive en Louisville, presentó una demanda contra el fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, en un esfuerzo por anular la prohibición estatal del aborto, alegando que viola su libertad religiosa. Jessica Kalb, sentada, también es demandante en el caso.

Tessa Duvall Heraldo-Líder Al igual que Sobel, Kalb, de 32 años, pasó por la FIV para tener a su hija, dijo en una conferencia de prensa el jueves. Su FIV resultó en 10 blastocistos, nueve de los cuales permanecen congelados. “Transferir a mi hija fue increíble y estoy muy contento de tenerla”, dijo Kalb. “Ella es la alegría y la luz de mi vida.

Teníamos completamente la intención, y todavía esperamos poder hacer, una transferencia entre hermanos con uno de esos otros embriones. En este momento en Kentucky, no siento que eso sea posible para mí, o seguro”. Kalb también habló de la posibilidad de tener embriones incompatibles con la vida, es decir, que no sobrevivirían al embarazo o al parto, o morirían poco tiempo después. “Pasar por un tratamiento de fertilidad antes de que esta ley entrara en vigencia, ese era mi mayor temor”, dijo. “Tenía tanto miedo de quedar embarazada e ir a un escáner y escuchar: ‘Tu bebé no es compatible con la vida’.

Después de esta ley, ese ya no es mi mayor temor. Ahora, mi mayor temor es quedar embarazada, y voy a un escáner y me dicen: ‘Tu bebé es incompatible con la vida y no podemos ayudarte’. “Porque esa es la realidad en este momento en nuestro estado”. Y Baron, de 37 años, tiene dos hijos, pero enfrenta un mayor riesgo de transmitir anomalías genéticas , como la fatal enfermedad de Tay-Sachs, si decide tener más hijos, dice la demanda.

Daniel Grossberg, representante estatal demócrata electo y activista judío, dijo que muchas mujeres judías “ni siquiera considerarían” tener hijos sin libertad reproductiva. “Las mujeres judías no se van a quedar embarazadas si saben que van a hacerse ese escáner y les dirán: ‘te obligan a llevar esto a término y sufrir, y el feto que se convertirá en un bebé tendrá que sufrir como bueno’”, dijo Grossberg. A través de las denominaciones del judaísmo, hay acuerdo en que salvar la vida del padre que da a luz tiene prioridad sobre el feto, aunque hay cierto desacuerdo sobre los abortos electivos .

La ley judía también interpreta los riesgos para la salud para incluir la salud mental y emocional; La ley de Kentucky no hace y no hace excepciones para embarazos resultantes de violación o incesto. Grossberg señaló que la demanda tiene un amplio apoyo entre los judíos, incluido el Consejo Nacional de Mujeres Judías, la Federación Judía de Louisville, el Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía y “múltiples sinagogas, rabinos y cantores”.

¿QUÉ DICE LA DEMANDA?

Además de estar en conflicto con la ley judía milenaria, la demanda también persigue las leyes del aborto por tener “poca o ninguna relación con la comprensión científica del desarrollo fetal” y ser “internamente contradictoria, vaga e ininteligible”. Kemper y Potash también argumentan que las leyes de Kentucky, tal como están escritas, podrían interpretarse de una manera que convierta el descarte de embriones no utilizados resultantes de la FIV en el delito capital de homicidio fetal.

“No tenemos orientación sobre esto”, dijo Kemper. “Nadie ha procesado hasta ahora, pero hay 120 condados en Kentucky. Todo lo que se necesita es que uno (fiscal) lea que un óvulo fertilizado es un ser humano y diga: ‘¿Sabes qué? Descubrí que esa persona descartó sus embriones de FIV. Creo que los voy a enjuiciar”. “Procesar al paciente. Procesar al médico. Procesar a la enfermera. Procesar a las personas que financiaron el procedimiento”, agregó Potash.

“Cualquiera de estas cosas podría suceder potencialmente. Todo lo que se necesita es uno, a veces un funcionario electo, a veces un burócrata no elegido, para dar ese salto y decir: ‘Vamos a procesar esto como un delito capital’”. La demanda, que también nombra como acusado al fiscal de la Commonwealth del condado de Jefferson, Tom Wine, dice que las leyes de Kentucky son tan poco claras que “sin protección para estos procedimientos médicos, la FIV se vuelve legalmente peligrosa, si no imposible”.

Además, la demanda dice que la ley de activación “contraviene” la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Kentucky al violar “las libertades religiosas de los judíos que dieron a luz”. Continúa: “Obligar a una madre a dar a luz a un feto muerto a término, o uno que ciertamente morirá momentos después del nacimiento, no promueve un interés gubernamental para proteger la vida fetal, es contrario a la ley judía, daña gravemente la salud mental de la madre. , es rotundamente cruel y degradante, no hace nada para promover la ‘vida’ y no tiene ningún propósito legítimo en absoluto”.

Cameron se ha posicionado como “liderando el camino en la batalla para proteger a los no nacidos” tanto en los sitios web de su oficina como en su campaña , y su oficina ha acudido repetidamente a los tribunales para hacer cumplir las leyes contra el aborto de Kentucky.