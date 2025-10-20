Mural de la familia Bibas dedicado a las víctimas del 7 de octubre fue vandalizado

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El mural “7 de octubre, Los rehenes”, del artista aleXsandro Palombo, dedicado a la familia Bibas y ubicado frente al Consulado General de Catar, fue vandalizado ayer durante la conmemoración de las víctimas del 7 de octubre de 2023, celebrada en la sinagoga de Milán.

La obra, creada el 7 de octubre de 2025 para conmemorar las masacres perpetradas por Hamás, representa a Shiri Bibas con sus hijos Kfir y Ariel, quienes fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz y asesinados durante el conflicto.

Durante la conmemoración, el rostro de Shiri Bibas fue cubierto con un cartel con la leyenda “NO A LA GUERRA”, alterando el mensaje original de la obra.

Las obras de aleXsandro Palombo, conocido por su compromiso artístico con la conciencia social y la memoria ciudadana, han sido objeto de numerosos actos de vandalismo en el pasado. El mural dedicado a Vlada Patapov, superviviente del Festival Nova, sufrió daños a pocas horas de su inauguración en 2024, al igual que los dedicados a Liliana Segre, Sami Modiano y Edith Bruck.

Hoy, estas obras se exhiben en el corazón del antiguo gueto judío de Roma, frente al Museo de la Shoah, que las ha adquirido para su colección permanente. El museo salvaguarda su valor histórico y simbólico, reconociendo su papel esencial en la preservación de la memoria y la lucha contra toda forma de odio y negación.

aleXsandro Palombo, artista pop contemporáneo y activista, discreto y reservado, es reconocido internacionalmente por sus obras reflexivas e irreverentes, centradas en la cultura pop, la sociedad, la desigualdad, la inclusión, la diversidad, la ética y los derechos humanos.