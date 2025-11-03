Mural en honor a los rehenes del 7 de octubre profanado nuevamente

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El rostro de Shiri Bibas y la bandera israelí que envolvía a sus hijos han sido borrados. La obra del artista aleXsandro Palombo ha sido destruida en un acto de violencia antisemita.

3 de noviembre de 2025 – Un nuevo ataque antisemita ha sacudido el centro de Milán, dirigido contra “7 de Octubre, Los Rehenes”, un mural creado por el artista aleXsandro Palombo en memoria de las víctimas de la masacre del 7 de octubre.

La obra representaba a Shiri Bibas, de 32 años, y a sus hijos Kfir, de 9 meses, y Ariel, de 4 años, quienes fueron secuestrados durante el ataque al kibutz Nir Oz y posteriormente asesinados por Hamás. El rostro de la madre ha sido borrado, junto con la bandera israelí que envolvía a sus hijos.

Este es el segundo incidente antisemita contra el mural. El primer ataque ocurrió pocos días después de su creación, cuando desconocidos cubrieron el rostro de la mujer con un cartel que mostraba a un niño en la mira de un arma, acompañado del lema «No a la guerra». Este acto coincidió con la conmemoración de las víctimas del 7 de octubre en la Sinagoga Central de Milán. El filósofo francés Bernard-Henri Lévy lo describió como «un gesto vil contra la memoria de las víctimas».

Este episodio se suma a otros ataques similares contra las obras de Palombo dedicadas a la memoria. Entre ellas: el mural en homenaje a Vlada Patapov, superviviente de la masacre del Festival Nova, creado para el primer aniversario del 7 de octubre y vandalizado pocas horas después de su inauguración; la imagen de Ana Frank llorando, sosteniendo la bandera israelí; la icónica representación del niño del gueto de Varsovia como rehén de Hamás; y los homenajes a supervivientes del Holocausto como Liliana Segre, Sami Modiano y Edith Bruck, que ahora se exhiben en el Museo de la Shoá en Roma. y el mural “Los Simpson deportados a Auschwitz”, vandalizado cinco veces, incluso en Yom HaShoá.

En mayo pasado, la DIGOS, la unidad policial italiana especializada en delitos políticos y terrorismo, acusó a un hombre de dañar otros murales de aleXsandro Palombo con símbolos nazis y grafitis antisemitas, de daños agravados motivados por discriminación.

aleXsandro Palombo, artista pop contemporáneo y activista, discreto y reservado, es reconocido internacionalmente por sus obras provocadoras e irreverentes que abordan la cultura pop, la sociedad, la desigualdad, la inclusión, la diversidad, la ética y los derechos humanos.