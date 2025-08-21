Murió a los 100 años Samuel Gutman, primer judío sobreviviente del Holocausto en llegar a Colombia

El último sobreviviente del Holocausto en Colombia falleció en Bogotá tras una vida marcada por la persecución nazi, la pérdida de su familia y su posterior llegada al país. Su historia de resistencia, dolor y renacimiento lo convirtió en un símbolo de memoria.
Meses después de haber cumplido 100 años, se confirmó el fallecimiento en Bogotá de Samuel Gutman, considerado el último sobreviviente del Holocausto que quedaba en Colombia y quien, además, se destacó por haber sido el primero en arribar al país.
Con tan solo 13 años, Gutman –quien llegó lúcido hasta sus últimos días, pero afrontando los desafíos que trae la vejez–, vivió la ocupación nazi y la persecución que emprendió contra los judíos el régimen de Hitler en Varsovia. Por cuenta de lo ocurrido, su padre se terminó desplazando a Colombia con la promesa de traer a sus cuatro hijos y su esposa; sin embargo, la guerra impidió el encuentro.
En ausencia de su padre y a medida que Alemania restringía las actividades de judíos en Varsovia, Gutman, su madre y sus hermanos terminaron confinados en una suerte de gueto fuertemente custodiado por los nazis y donde llegaron a ser albergados alrededor de 400.000 judías.
“Estábamos abajo para resguardarnos de las bombas; sin embargo, cada vez que oía la artillería era duro, duro (…) mi mamá ante todo reunía comida para que hubiese en la casa, pero no siempre lo lograba”, contó Gutman, quien se las ingeniaba para volarse del sitio una y otra vez para intercambiar manteles y platería a cambio de comida para los suyos.
Sin embargo, en uno de sus desplazamientos, su familia terminó siendo asesinada en cámaras de gases por parte de los nazis, quienes resolvieron acabar con el gueto. “La gente no cree porque dice que es imposible que esto haya pasado, pero pasó, ante todos los judíos tenían que esconderse”, narró.
