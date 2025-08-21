Murió a los 100 años Samuel Gutman, primer judío sobreviviente del Holocausto en llegar a Colombia

Ante lo ocurrido y siendo aún un niño, resolvió hacerse pasar como integrante de una familia católica y adoptó el nombre de Franz Darkowski, un vecino que residía en Varsovia. Esa decisión terminaría por salvar su vida al punto de hacerse acólito y esconderse en la Iglesia como cristiano. Sin embargo, en ese trasegar no solo vivió los horrores de la guerra, sino también la penumbra que traen los conflictos.

“Resulta que yo era tan hambriento que cada vez que las gallinas ponían huevo, yo lo abría y me lo comía crudo”, aseguró, explicando que por cuenta de ello fue víctima de campesinos que frecuentemente lo maltrataban.

Por ello, se terminó desplazando a Suiza y con la mayoría de edad, fue reclutado por el ejército de los aliados y combatió a los nazis, resultando incluso herido en una mano. Por fortuna, logró superar los embates de la guerra y, haciendo uso de su buena memoria, recordó el apartado aéreo desde donde su papá le enviaba cartas a su mamá desde Colombia y le escribió que estaba vivo.

“Le avisa a su padre que está vivo y él le envía el dinero para poder viajar en barco”, detalló por su parte su hijo Abraham, asegurando que una vez en Colombia Samuel Gutman, tras cinco años de ausencia, se reencontró con su padre, recobró su identidad e incluso, se casó con Raquel Rozenfarb, en una unión que alcanzó a superar los 70 años de compromiso.

“Mi papá tenía miedo de que me casara con un sobreviviente, decía que alguien que ha sufrido eso no puede ser normal. Las heridas de él dejaron en un momento dado de estar abiertas, se volvieron cicatrices”, manifestó Raquel Rozenfarb.

Fruto de esa unión hubo dos hijos, cuatro nietas y dos bisnietas. “Yo mismo no creo las cosas que pasaron”, agregó Gutman, mientras su esposa narró que su esposo cargaba la culpa de sobreviviente: “No entiende por qué no sobrevivió su familia en lugar de él”.

“Toda la vida ha pensado en la guerra. No ha pasado un día en que algún tema de la guerra no salga a relucir por algún motivo”, remató por su parte su hijo Abraham.