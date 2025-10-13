Museo de Anna Frank llega a Tampico

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Para todos los amantes de la historia de Anna Frank, la fundación Fleishman hace realidad un sueño: el museo llegará a Tampico; aquí te contamos todos los detalles.

El museo de Anna Frank llegará a Tampico gracias a la fundación Fleishman, según lo anunció en las redes sociales. Esta atracción estará llegando pronto, aunque aún no se sabe la fecha exacta ni los costos de entrada; es un hecho que los amantes y seguidores de esta historia podrán visitar y adentrarse en la historia, de esta manera que no será necesario para los tamaulipecos visitar Ámsterdam, pues lo que se presentó en el Museo de la Memoria y Tolerancia podrá ser visitado en el sur de Tamaulipas.

¿Quién fue Anna Frank y por qué causa fascinación su historia?

Anna Frank era una joven judía que, como cualquier adolescente de su edad, era alegre y le gustaba decorar las paredes de su cuarto con fotografías; no obstante, fue una de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y fue capturada al igual que otros judíos. Lo que hace especial su historia es que en las páginas de su diario dejó huella de todo lo que vivió antes de ser llevada a los campos de concentración.

A pesar de que Anna falleció a los 16 años, dejó una gran marca en quienes leyeron su historia a través de lo que quedó en las páginas de lo que era su diario, un regalo que recibió al cumplir 13 años y despertó en ella la fascinación por la escritura; incluso decidió llamarlo Kitty y, sin querer, narró cómo era la vida de 8 personas encerradas, escondidas del régimen nazi.

Anna era hija de Edith y Otto Frank, nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Ella, sus papás y su hermana mayor Margot se instalaron en Ámsterdam, Holanda, con la finalidad de mantenerse a salvo de la persecución nazi; sin embargo, esta fue invadida por las fuerzas de Adolf Hitler en 1940.

¿Cómo murió Anna Frank?

Anna Frank fue capturada el 4 de agosto de 1944 y le esperaban 8 meses de maltrato y privaciones en el campo de concentración Bergen Belsen, donde murió de tifus a pocos días de que llegara la liberación del sitio.