Naciones latinoamericanas exigen acciones ante amenazas iraníes y declaran solidaridad con Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Líderes de 19 países latinoamericanos firmaron una declaración conjunta que afirma su solidaridad con Israel y respalda su derecho a la legítima defensa en el cuarto Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo anual del Movimiento de Combate al Antisemitismo (CAM), celebrado la semana pasada en Costa Rica, anunció la organización el domingo.

La declaración pide implementar políticas de odio cero, adoptar la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, desarrollar iniciativas educativas y programas interreligiosos y exigir responsabilidades por las actividades terroristas en la región, incluido el atentado con bomba en el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires en 1994 y el derribo del vuelo 00901 de Alas Chiricanas sobre Panamá en 1994.

El director ejecutivo del CAM, Sacha Roytman Dratwa, destacó que “ninguna región del mundo es inmune a la proliferación del antisemitismo”.

Además, destacó cómo las comunidades judías latinoamericanas han sido históricamente blanco del terrorismo respaldado por Irán.

“El foro envió un rotundo mensaje de solidaridad regional y alianza con el pueblo judío y el Estado de Israel en un momento de niveles sin precedentes de antisemitismo en todo el mundo y de crecientes amenazas por parte del régimen de Teherán y sus aliados terroristas, incluso en América Latina, donde las comunidades judías ya han sido víctimas de la agresión iraní en el pasado”, dijo Dratwa.

Our fourth annual Latin American Forum Against Antisemitism is underway in San José, Costa Rica.

Top government officials, lawmakers, diplomats, clergy, and grassroots activists from 19 countries have convened under the banner of "Zero Tolerance for Hate."@CAMenEspanol pic.twitter.com/GPo4KAYQWE

— Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) November 12, 2024