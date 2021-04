La instalación nuclear iraní de Natanz ha recuperado la energía y se han reanudado las actividades de enriquecimiento de uranio tras la explosión ocurrida a principios de este mes, según declaró el martes el director de la agencia atómica del país.

Ali Akbar Salehi, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, fue citado por la agencia oficial de noticias IRNA diciendo que “los cables dañados en el accidente fueron rápidamente reemplazados y… el principal suministro de energía a la instalación de enriquecimiento de Natanz [está] ahora conectado a la red”.

Salehi dijo a los legisladores durante una reunión del comité parlamentario que “gracias a las medidas oportunas adoptadas, el enriquecimiento en Natanz nunca se detuvo, ni siquiera cuando se cortó el cable principal de alimentación”, según el informe.

También dijo que los enemigos de Irán, entre ellos Israel, han intentado en repetidas ocasiones sabotear el programa nuclear iraní, pero afirmó que todos los complots fueron frustrados.

Las autoridades iraníes han culpado a Israel del ataque del 11 de abril en Natanz.

El informe no incluía ninguna imagen de las actividades de enriquecimiento que, según Salehi, se habían reanudado.

Irán tiene diez veces más uranio enriquecido que el permitido por el acuerdo nuclear. (EFE)

Sus comentarios se produjeron mientras un informe del New York Times afirmaba que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán en Natanz se ha ralentizado debido al aumento de las medidas de seguridad aplicadas tras la reciente explosión.

Se dice que la explosión ha causado daños considerables en la planta de Natanz, incluidas sus diversas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio.

En respuesta al ataque, Irán dijo que había comenzado a enriquecer una pequeña cantidad de uranio hasta el 60 por ciento de pureza en la planta, el nivel más alto de su historia y a un paso de la fabricación de armas. La agencia atómica de la ONU confirmó el enriquecimiento, diciendo que se estaba llevando a cabo en una instalación sobre el suelo en Natanz.

A pesar de los daños denunciados, la televisión estatal iraní emitió a principios de esta semana imágenes de lo que dijo eran operaciones regulares en Natanz. El anuncio incluía una breve entrevista con un trabajador anónimo de las instalaciones que afirmaba que el personal estaba trabajando sin descanso para reanudar el enriquecimiento de uranio.

Los medios de comunicación israelíes y estadounidenses han informado de que una bomba de 150 kilos eliminó el suministro eléctrico principal y de reserva de Natanz y causó daños que retrasaron el proceso de enriquecimiento durante meses.

Behrouz Kamalvandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, es entrevistado desde su cama de hospital el 12 de abril de 2021, tras resultar herido el día anterior en una supuesta caída en la instalación nuclear de Natanz. (Captura de pantalla: Twitter)

Un alto funcionario iraní dijo el martes pasado que la explosión destruyó o dañó miles de centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio. Alireza Zakani, el jefe de línea dura del centro de investigación del Parlamento iraní, se refirió a “varios miles de centrifugadoras dañadas y destruidas” en una entrevista en la televisión estatal. Sin embargo, ningún otro funcionario ha ofrecido esa cifra y no se han publicado imágenes de las secuelas.

La explosión se describió inicialmente sólo como un apagón en la red eléctrica que alimentaba los talleres de la superficie y las salas de enriquecimiento subterráneas, pero los funcionarios iraníes empezaron después a calificarla de ataque.

El lunes pasado, un funcionario iraní reconoció que la explosión había dejado sin efecto el sistema principal de energía eléctrica de la planta y su respaldo. “Desde un punto de vista técnico, el plan del enemigo era bastante bonito”, dijo a la televisión estatal iraní Fereydoon Abbasi Davani, jefe de la comisión de energía del Parlamento iraní.

“Pensaron en ello y utilizaron a sus expertos y planearon la explosión de forma que tanto el cable de alimentación central como el de emergencia resultaran dañados”.

El New York Times informó de que la explosión fue causada por una bomba que fue introducida de contrabando en la planta y luego detonada a distancia. El informe citaba a un funcionario de inteligencia no identificado, sin especificar si era estadounidense o israelí. El funcionario también señaló que la explosión dejó fuera de servicio el sistema eléctrico principal de Natanz, así como el de reserva.

Una foto tipo pasaporte publicada por la televisión estatal iraní muestra a Reza Karimi, de 43 años, que según Teherán está detrás del sabotaje en Natanz del 11 de abril que ha atribuido a Israel (captura de pantalla de vídeo)

El sábado, la televisión estatal iraní señaló a Reza Karimi, de 43 años, como sospechoso del atentado de la semana pasada, y dijo que había huido del país. El informe mostró una fotografía tipo pasaporte de un hombre que identificó como Karimi, diciendo que había nacido en la cercana ciudad de Kashan, Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní acusó a Israel de un acto de “terrorismo nuclear” y prometió venganza.

Israel no ha confirmado ni negado su participación, pero los informes de la radio pública dijeron que era una operación de sabotaje de la agencia de espionaje Mossad, citando fuentes de inteligencia no identificadas. El New York Times, citando a funcionarios de inteligencia estadounidenses e israelíes no identificados, también dijo que había habido “un papel israelí” en el ataque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, acusó indirectamente la semana pasada a Israel de intentar frustrar las conversaciones que se están llevando a cabo en Viena para reactivar un acuerdo nuclear histórico.

Las conversaciones se centran en que Estados Unidos vuelva a participar en el acuerdo después de que el expresidente estadounidense Donald Trump se retirara de él en 2018 y volviera a imponer sanciones a Teherán, y en que Irán vuelva a cumplir los compromisos nucleares clave que suspendió en respuesta a las sanciones.