National Geographic desaprueba la teología judía e ignora los hechos arqueológicos

A principios de este verano vimos a varios medios de comunicación utilizar diversos métodos para intentar separar a los judíos de su lugar más sagrado, el Monte del Templo. Ahora National Geographic continúa esta tendencia en un largo artículo de Andrew Lawler que privilegia la narrativa musulmana sobre el Monte del Templo. (“ Una mirada sin precedentes al interior de uno de los monumentos más sagrados y controvertidos de Jerusalén ”, 15 de agosto).

El artículo no ignora las afirmaciones judías, pero niega sutilmente su credibilidad. Por ejemplo, Lawler afirma que ” muchos judíos creen que la cúpula [de la Roca] se encuentra en el sitio de los dos templos anteriores”. (Énfasis añadido.) Un pie de foto repite la declaración errónea: “Hombres judíos miran hacia abajo a una sección del Muro Occidental, un remanente del complejo del templo judío arrasado por las fuerzas romanas en el año 70 d. C. Más allá se eleva la cúpula que muchos judíos y cristianos creen Fue construido en el sitio del antiguo templo judío”. (Énfasis añadido.) Una barra lateral sólo señala que los dos Templos existían en algún lugar de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Pero como corrección del New York Times de 2015 y nota del editor(impulsado por la CÁMARA) dejó en claro que es un hecho arqueológico, no simplemente una “creencia”, que los dos templos judíos se encontraban en el propio Monte del Templo.

Lawler también trata sutilmente las afirmaciones judías como secundarias o como una ocurrencia tardía y trata la teología judía como problemática. El escribe,

Los musulmanes ensalzan el santuario como el sitio más importante del Islam después de La Meca y Medina, mientras que los palestinos lo honran como el preciado símbolo de su nación. Para muchos judíos religiosos, sin embargo, la estructura es una abominación destinada a ser destruida para dar paso a un nuevo templo judío. Algunos cristianos evangélicos también insisten en que debe ser reemplazado por un nuevo templo para poner en marcha el regreso de Jesucristo. Una mezcla tan volátil de creencias hace estremecer a los políticos de toda la región, que temen que cualquier intento de arrasarla resulte en una guerra catastrófica.

Lawler no ve problemático que un santuario musulmán haya sido construido intencionalmente sobre los restos de uno judío, pero sí ve problemático que a los judíos les gustaría que les devolvieran su lugar sagrado. Un sentimiento similar se expresa en uno de los pies de foto: “Sólo los musulmanes pueden adorar en la cúpula y en el complejo circundante de Al Aqsa, de 36 acres, una regla que data de siglos atrás y cuyo objetivo es mantener la frágil paz de Jerusalén. Pero un número creciente de judíos exige el derecho a orar en la plaza, amenazando con alterar la tradición”. Para National Geographic , son los judíos que quieren orar en su propio lugar sagrado, y no los musulmanes que quieren excluir a esos judíos, los que constituyen una “amenaza”.

Si bien puede ser cierto que, como escribió Lawler en el pasaje anterior, los palestinos hoy ven la Cúpula de la Roca como un símbolo importante, el pueblo palestino nunca en la historia ha tenido soberanía sobre ella. Sólo mucho más tarde, en el artículo de más de 4000 palabras de Lawler, nos enteramos de que esto ha surgido como un símbolo sólo “en las últimas décadas”, e incluso señala (nuevamente, hacia el final del largo ensayo) que en el momento en que se construyó la Cúpula, Jerusalén era considerada parte de la región de Siria. Por el contrario, los judíos tuvieron soberanía sobre la ciudad de Jerusalén por primera vez a partir del año 1004 a. C. en la época del rey David , hasta aproximadamente el año 700 a. C., tiempo durante el cual se construyó el Primer Templo. Y durante 2000 años, desde la destrucción del Segundo Templo, y mucho antes del advenimiento del Islam, los judíos han orado para reconstruirlo nuevamente.

Lawler tampoco tiene razón en el pasaje anterior sobre la teología cristiana evangélica. El consenso entre los evangélicos es que, si bien creen que se reconstruirá un Tercer Templo, no requerirá la destrucción de la mezquita.

Lawler dice además a sus lectores, “como el edificio más antiguo del Islam, la cúpula está a la altura de la vecina Iglesia del Santo Sepulcro en importancia espiritual y del Taj Mahal en gracia”, ignorando nuevamente la santidad del Monte del Templo para los judíos.

En algunos casos, su parcialidad se expresa en citas desequilibradas de los sujetos de su entrevista. “Sireen Karim, una maestra de jardín de infantes de mediana edad vestida de negro, señala la masa de piedra que domina el centro del edificio”, escribe en uno de varios ejemplos. “’Aquí es donde Mahoma, la paz sea con él, ascendió al cielo para encontrarse con todos los profetas, y donde regresó con el mensaje de orar cinco veces al día’, dice. ‘También curó su tristeza. Y aquí es donde venimos a curar nuestro dolor y aliviar un estado mental perturbado’”. Las creencias sobre la conexión de Mahoma con el sitio seguramente son sinceras, pero a diferencia de las afirmaciones sobre los dos Templos, no son demostrables. Este lugar fue sagrado para los judíos durante siglos antes de que Mahoma viviera, lo que posiblemente lo convirtió en uno de los primeros actos de apropiación cultural.

También hay otras distorsiones más políticas en el artículo. “Hoy en día, la Cúpula de la Roca también se encuentra en el centro de una de las disputas geopolíticas más espinosas del mundo, y su bóveda dorada es un telón de fondo frecuente de enfrentamientos violentos entre fieles palestinos y la policía israelí”, escribe Lawler. Pero aquellos que lanzan bombas incendiarias desde el interior de la Mezquita de Al Aqsa que está al lado de la Cúpula, como ocurrió en 2022 , o que “arrojan[] piedras y otros objetos desde el lugar sagrado [de Al Aqsa] y lanzan[] fuegos artificiales a los oficiales”, como sucedió en 2021 , o quienes, este año , como se menciona en el artículo de Lawlers, se atrincheran dentro de la mezquita con fuegos artificiales, no pueden ser llamados con razón “adoradores”.

En uno de los pasajes más extraños de su ensayo, Lawler promociona una supuesta era de tolerancia mientras Jerusalén estaba bajo dominio musulmán, y la contrasta con el complot de 1984 de extremistas judíos para volar la Cúpula.

Su afirmación más controvertida es que el santuario estuvo abierto no sólo a los musulmanes sino también a los judíos, cristianos y zoroastrianos durante lo que St. Laurent llama “un período de inclusión”. Como comandante de los fieles, Muawiya afirmó su papel de líder de todas las religiones monoteístas. Que los nuevos gobernantes islámicos de la ciudad permitieron el regreso de los judíos y permitieron el culto cristiano está bien atestiguado en documentos contemporáneos, lo que apoya la idea de una era fugaz de algo más que la simple tolerancia religiosa. Vista de esta manera, dice St. Laurent, la cúpula era la diadema de “la visión de unidad de Muawiya”. Esa armonía es difícil de alcanzar en la moderna Ciudad Santa. En 1984, alentado por un mentor extremista, Yehuda Etzion reunió 660 libras de dinamita robada y un puñado de otros judíos ultranacionalistas. Su objetivo era volar la cúpula.

Lawler simplemente se ha saltado los disturbios de 1920 y 1929 contra los judíos en Jerusalén, así como la expulsión de judíos de la Ciudad Vieja de Jerusalén en 1948, cuando quedó bajo dominio jordano. No toma nota del tiroteo en 2014 contra el activista judío del Monte del Templo Yehuda Glick, el tiroteo en 2017 contra dos agentes de policía israelíes justo afuera del Monte del Templo o el enfrentamiento por los detectores de metales que siguió inmediatamente, o el acoso rutinario de los judíos en los tiempos modernos que Intenta visitar el Monte del Templo. Tampoco menciona que cuando los judíos vivieron bajo dominio musulmán, fueron sometidos a dhimmi o segunda clase.estado. En cambio, crea una falsa impresión de que la tolerancia musulmana y el extremismo violento judío son la norma.

Aún más preocupante es que Lawler presenta los violentos ataques judíos extremistas de 1982 y 1984 contra el complejo de la mezquita como parte del mismo espectro de judíos que simplemente desean orar en el Monte del Templo y también la respuesta israelí, a principios de este año, a los alborotadores palestinos dentro del Mezquita de Al Aqsa.

Fue extremadamente interesante leer la vívida descripción que hizo Lawler del interior de la Cúpula de la Roca, así como su relato detallado de las recientes renovaciones. Pero su relato sesgado de la historia y el significado religioso del sitio no estaba a la altura de los estándares tradicionales de National Geographic .

La Dra. Tricia Miller contribuyó a este artículo.