En la edición número 10 del Festival Anual de Cine Judío de Sun Valley, durante el 6, 7 y 11 de julio, en el que se honrará el legado del cantautor Neil Diamond con el documental Neil Diamond, Solitary Man el lunes 11 de julio.

Las presentaciones del festival son gratuitas y comenzarán a partir de las 18:00 horas en Sun Valley, en Estados Unidos.

Neil Diamond nació el 24 de enero de 1941 en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y comenzó su carrera en los años 60.

Fue en 1966 cuando se publicó su primer éxito, Cherry, Cherry, y compusiera I’m a believer, le siguieron los álbumes The Feel of Neil Diamond y Just For You, pero es tras 1969 cuando comenzó una imparable carrera de éxitos con Sweet Carolina, Song Sung Blue, Cracklin Rosie, Holly Holy, I Am… I Said o Longfellow Serenade. Además, destacó con sus puestas en escena a través de discos en directo como Hot August Night.

Pero en la década de los 70 ya disponía de una figura consagrada que ofrecía conciertos exclusivos a elevados precios en Broadway y que ya se había adjudicado varios Premios Grammy y Globos de Oro. Sus canciones no paraban de sonar en emisoras y sus trabajos superaban los discos de platino.

También ha destacado por su versatilidad. Protagonizó alguno de los duetos musicales más intensos, como el que vivió con Barbra Streisand y que fue número uno. Pero también fue intérprete y compuso la banda sonora de la cinta The Jazz singer.

Neil Diamond es considerado como una de las grandes voces de América y su legado se cuenta en millones, es último músico en alcanzar un acuerdo para la venta de todo su catálogo.

No te pierdas:Tino Contreras, pionero del jazz mexicano, murió a los 97 años

Universal Music acaba de adquirir toda su creación artística, que incluye grandes éxitos como Sweet Caroline o Red Red Wine, aunque no ha trascendido la cifra de una transacción que con los precedentes conocidos se supone también multimillonaria, ya que además del repertorio artístico ya publicado de Diamond se suman 110 temas no publicados, un álbum pendiente de publicación y un archivo de vídeos.

“Neil Diamond es, por definición, un verdadero compositor universal. Su inmenso catálogo de canciones y grabaciones incluye algunos de los temas más celebrados e imperecederos de la historia de la música”, destacó en la nota Lucian Granger, presidente y consejero delegado de Universal Music Group, discográfica con la que el artista trabaja desde hace años.