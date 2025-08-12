Netanyahu admite: Hamás engañó a Israel en las negociaciones por los rehenes

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hamás exigió la liberación de los terroristas de al-Nukhba, exigió garantías internacionales vinculantes de que no se reanudarían los combates y exigió la retirada de Israel de la Franja, incluyendo el Corredor de Filadelfia. El primer ministro argumentó que ningún gobierno aceptaría tal acuerdo.

Netanyahu se negó a responder a The Jerusalem Post en dos ocasiones cuando se le preguntó si aceptaría un acuerdo parcial sobre los rehenes. «Van a liberar a los 20 rehenes. Hablamos de un acuerdo parcial, pero no se materializó. Quieren liberar a todos, y lo hicimos», respondió. En respuesta a la pregunta sobre si tiene sentido que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dirija una operación en la que no cree, afirmó no estar dispuesto a aceptar la suposición de la que se deriva esta pregunta. «Un comandante en el ejército es muy respetado. Fui comandante en Sayeret Matkal. Expresé mis reservas y los comandantes tomaron las decisiones», respondió Netanyahu. «Lo mismo ocurre hoy; gracias a Dios, hemos pasado por mucho. Apruebo y animo al ejército, a sus líderes y a todos los jefes de seguridad a expresar sus opiniones, y a veces me convencen. Lo que decido se lleva a cabo».

El primer ministro señaló que el gabinete discutió un plan alternativo que implicaría que las FDI se mantuvieran al margen, rodeando los bastiones restantes de Hamás y realizando incursiones, pero la mayoría absoluta de los miembros del gabinete coincidió en que esta táctica no devolvería a ningún rehén.

Esta conferencia de prensa se produjo tras las críticas tanto de la derecha como de la izquierda israelí, que se oponen a su plan de ocupar la ciudad de Gaza, anunciado el viernes.

Familias de rehenes critican el plan del “día después”

En respuesta a las repetidas declaraciones iniciales de Netanyahu sobre el plan del “día después”, al igual que tras su conferencia de prensa anterior, las familias de los rehenes calificaron el plan como otra maniobra, afirmando que simplemente están «echando arena a los ojos del público».

«Estas son condiciones irreales que, en la práctica, significarán sacrificar a los rehenes en cautiverio y arriesgar la vida de los soldados de las FDI sin ningún motivo». «La única manera de devolver a los rehenes es derrotar a Hamás», argumentó Netanyahu.

«Eliminar a Hamás es una condición para la seguridad de Israel y nuestro futuro», dijo. «No podemos dejar que los perpetradores de la masacre hagan lo que quieren», continuó, explicando por qué está decidido a poner fin a la guerra solo cuando Israel salga victorioso, y lo antes posible.

Netanyahu afirmó que Israel se encuentra en una encrucijada histórica de la región. «Dijimos que cambiaríamos la faz del Medio Oriente, y eso es lo que estamos haciendo». Hizo referencia a la Guerra de los Doce Días, la ofensiva israelí contra Hezbolá y la caída del régimen de Assad en Siria. «Todo esto se hizo a pesar de una enorme presión, tanto nacional como extranjera, para detener la guerra; presión que existía incluso antes de nuestra entrada en Rafah», concluyó.

*Reportero diplomático de The Jerusalem Post e i24 News

Fuente: The Jerusalem Post.

Traducción Sami Rozenbaum, Nuevo Mundo Israelita.